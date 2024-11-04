Kanser İlaçlarının Geri Ödemesi Dava Yoluyla Yapılabiliyor

Av. Rüştü Ufuk Baranoğlu “Son yıllarda kanser tedavisinde kullanılan piyasaya yeni sürülen akıllı ilaçların geri ödemeleri için açılan davalarda ilacın kullanılması zaruri, diğer ilaçlara göre daha etkin ve yararlı, İlacın kullanılmaması halinde bu durumun hastanın sağlığında ciddi, hızlı ve geri dönüsü olmayan bir bozulmaya veya yoğun acıya sebep olabileceği gibi durumlar söz konusu ise mahkemeler davaları kabul ediyor” dedi.

Hekimler tarafından kanser hastalarında önerilen hedefe yönelik tedavi olarak bilinen akıllı ilaçlar geleneksel olarak uygulanan tedavi yöntemlerinin önüne geçmeye başlamıştır. Hastalar üzerinde etkinlikleri kanıtlanmış bir takım akıllı ilaç bedellerini SGK karşılar iken birçok ilacın bedeli SGK tarafından geri ödenmemektedir. Birçok endikasyonda bakanlık tarafından ilaç ruhsatlandırılmış olsa dahi SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesinden yer almadığından bahisle ruhsatlandırılmış ilaçların dahi ödemesi yapılmamaktadır. Akıllı ilaçların her gün bir yenisi çıkmakta ve yurtdışından gelen fiyatları da epeyce yüksek bu tür ilaçların birçoğu kapsam dışındadır.

Birçok hastaya uygulaması yapılan bu ilaçların fayda sağladığı işin uzmanı hekimler tarafından ifade edilmesine, raporlar düzenlenmesine rağmen SGK geri ödeme listesine alınmamaktadır. Onkoloji hekimleri tarafından önerilen bu ilaçları hastalar kullanmak için SGK’ya başvuruda bulunuyor. İlacın ödenmeyeceği kapsam dışı olduğu cevabı ile hastalar dava açmak için bizden talepte bulunuyor. Son zamanlarda çok sayıda hasta bu şekilde başvuruda bulunmakta ve birçok mahkeme açılan bu davaları kabul etmekte. Hastalar doktor tarafından önerilen bu ilaçların diğer hastalara faydalı olduğunu gördüklerinden ilacın kendilerine de faydalı olacağı umudu ile tüm zorlu hukuk sürecini yürütmeyi göze alıyor.

SGK tarafından ödenmeyen kanser ilaç bedellerini almak için açılan davaların artması ile ilgili Baranoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Süreç düzgün yürütülebilir ise davaların büyük çoğunluğu kanser hastalarının lehine sonuçlanıyor. Sürecin içinde davaların nerede açılacağından tutun da hangi evraklarla nasıl talepte bulunulacağına, SGK tarafından her gün başka bir uygulama yürürlüğe konulmasına kadar birçok hukuki sorun da bulunsa hasta kullanılan ilaç ile şifa bulunca tüm zorlukları unutuluyor. “

“Davaların SGK’nın ilacın karşılanmasına ilişkin başvuruya verdiği olumsuz cevaba karşı açıldığı ve doktor raporlarında hastaların ilacı kullanması gerektiği belirtilir ise tedbir talep edilerek dava açılmasının hemen ardından ara karar ile ilacın kullanılması dava süresi boyunca da sağlanmış oluyor. Mahkeme daha sonrasında kendi seçtiği bilirkişilere hastaların ilacı kullanmasının gerekli olup olmadığı yönünden görüş alıyor ve raporların birçoğu tedavi için en iyi seçeneğin bu akıllı ilaçlar olduğunu beyan ediyor dolayısı ile gelen raporlar doğrultusunda mahkemeler davaları kabul ediyor. Akıllı ilaç hakkında detaylı bilgi için görüşme sağlayabiliriz.