Karayolu Taşımacılığı Rehberi: Bilmeniz Gerekenler

Karayolu taşımacılığı, lojistik alanında en çok tercih edilen taşıma sistemlerinden biridir. Bunun yanı sıra, karayolu taşımacılığı tarihsel olarak en eski ulaşım yöntemidir. Bu taşıma şekli, bugün yeni teknolojik gelişmelere entegre olduğunda, ithalat ve ihracat potansiyelinizi artırmanıza yardımcı olabilir.

Genel anlamda kara araçları ile yakın mesafeli seçilen güzergahlarda ekonomik ve pratik bir ulaşım sağlamasıyla da dikkat çeker. Tüm bu bilgiler ışığında transfer sürecinizi profesyonel olarak yönetmek istiyorsanız lojistik firmaları arasında öne çıkan Esalco'yu seçerek güvenli bir şekilde nakliye sürecinizi sonlandırabilirsiniz.

Karayolu Taşımacılığı Nedir?

Karayolu taşımacılığı malın diğer bir ifadeyle yükün belirtilen adrese çeşitli vasıtalarla ekonomik, hızlı ve güvenli transferinin gerçekleştirmesini amaçlar. Taşıma araçlarını seçerken ise malın türüne, şekline ya da ağırlığına dikkat edilmesinde fayda var. Bu kapsamda araç olarak kamyonlar, kamyonetler ya da tırlar en iyi alternatifler arasındadır. İlave olarak bu transfer hattında terminaller, gümrük hizmetleri, yurt dışı ve yurt içi mevzuatlar, global yönetmelikler ve uluslararası geçiş yollarında kriterler önem kazanır. Ayrıca şirketler uygun yöntem, proaktif programlama ve deneyimli çalışanlar sayesinde ilgili malın istenilen sürede ulaştırılmasını sağlarlar.

Karayolu Taşımacılığı Çeşitleri Nelerdir?

Yükün fiziki koşullarına, ulaşım entegrasyonuna ve yeni nesil uygulamalara göre karayolu taşımacılığı farklı alt kategorilere sahiptir. Bu kapsamda ulaşım tipinin çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Kombine transfer türü : Deniz ya da havayolu gibi farklı ulaşım alternatifleri ile entegre olan yeni nesil transfer yollarındandır. Genel olarak yükün taşındığı alan değiştirilmeden farklı araçlar yardımıyla ilgili adrese teslim edilmesini ifade eder ve bu transfer intermodal taşımacılık olarak adlandırılır. Maliyeti ve süreyi aşağıya indirmesi nedeniyle son yılların en çok kullanılan transferler arasındadır.

: Deniz ya da havayolu gibi farklı ulaşım alternatifleri ile entegre olan yeni nesil transfer yollarındandır. Genel olarak yükün taşındığı alan değiştirilmeden farklı araçlar yardımıyla ilgili adrese teslim edilmesini ifade eder ve bu transfer intermodal taşımacılık olarak adlandırılır. Maliyeti ve süreyi aşağıya indirmesi nedeniyle son yılların en çok kullanılan transferler arasındadır. Parsiyel transfer türü : Bu transfer türünde birbiriyle iletişimi olmayan müşterilere ait malların aynı araçla taşınmasını ifade eder, bu transferin tercih edilmesi için teslim edilecek adreslerin benzer güzergâhta yer alması önemlidir. En fazla orta ölçekli yükün taşınması söz konusuyken ağırlıkla kamyon gibi araçlar tercih edilir.

: Bu transfer türünde birbiriyle iletişimi olmayan müşterilere ait malların aynı araçla taşınmasını ifade eder, bu transferin tercih edilmesi için teslim edilecek adreslerin benzer güzergâhta yer alması önemlidir. En fazla orta ölçekli yükün taşınması söz konusuyken ağırlıkla kamyon gibi araçlar tercih edilir. Diğer transfer türleri: Nakliye proje bazlı kargo, ray dışı nakliye, askılı ya da transit transfer gibi alternatifler için kullanılır.

Karayolu Taşımacılığında Gerekli Sertifika ve Belgeler Nelerdir?

Karayolu taşımacılığında hizmetin ya da yükün transferinin problemsiz gerçekleşmesinde bazı sözleşme ve belgelerde anlaşmaya varılması kritiktir. Önemli olan bu belgeler arasında paket postacı makbuzu, CMR, tır sertifikası, nakliyeci makbuzu, FİATA tesellüm bulunur. Her belge farklı anlamlar taşırken içeriklerinde aşağıdaki bilgilerle açıklanabilir:

Paket postası makbuzu : Malın ya da yükün posta vasıtasıyla gönderimi sağlanacaksa posta idaresini ifade eden bu belge düzenlenir.

: Malın ya da yükün posta vasıtasıyla gönderimi sağlanacaksa posta idaresini ifade eden bu belge düzenlenir. Nakliyeci makbuzu : Taşıma komisyonu tarafından düzenlenen belgede ihracat vasıtasıyla yükün teslim edileceğini ifade eder.

: Taşıma komisyonu tarafından düzenlenen belgede ihracat vasıtasıyla yükün teslim edileceğini ifade eder. FİATA tesellüm belgesi : Kara ulaşımına özgü kullanılan bir çeşit nakliyeci makbuzu olarak nitelendirilir. Belgeler arasında değerliliği düşük bir belge olarak bilinir ve paraya çevrilemez. Yurt dışı transfer sürecinde ihracatçının yükün nakliyesi sırasında bulundurması gereken bir belgedir.

: Kara ulaşımına özgü kullanılan bir çeşit nakliyeci makbuzu olarak nitelendirilir. Belgeler arasında değerliliği düşük bir belge olarak bilinir ve paraya çevrilemez. Yurt dışı transfer sürecinde ihracatçının yükün nakliyesi sırasında bulundurması gereken bir belgedir. Tır sertifikası : Ulaşımda kullanılacak tırın full ağırlığı, entegre olduğu firma, aracın plakası, aracın yüklenmeden önce ağırlığı gibi bilgileri içeren bir belgedir.

: Ulaşımda kullanılacak tırın full ağırlığı, entegre olduğu firma, aracın plakası, aracın yüklenmeden önce ağırlığı gibi bilgileri içeren bir belgedir. CMR belgesi: Bazı ülkeler arasında kara ulaşımında ihracat-ithalat sürecinde ticari mallar güzergah anlaşması bulunur. Bu ülkeler arasında transfer gerçekleşecekse bu belgenin temin edilmesi gerekir. Sözleşme; transfer hattında malın gecikmesi, kaybı, hasar alması gibi durumlarda alıcı-taşıyıcı-gönderici arasında sorumlulukları beyan eder. Özellikle araç olarak kamyon kullanıldığında yapılan bir sözleşme türüdür.

Karayolu Taşımacılığının Öne Çıkan Avantajları Nelerdir?

Esneklik: Karayolu taşımacılığı, diğer taşımacılık şekillerine göre daha fazla hareket serbestliği sağlar. Ürünlerin kapıdan kapıya teslim edilmesine imkan tanır ve güzergah değişiklikleri ya da ek duraklamalar yapılabilir.

Hızlı Teslimat: Özellikle kısa ve orta mesafelerde karayolu taşımacılığı, deniz veya demiryolu taşımacılığına göre daha hızlı teslimat süreleri sunar.

Maliyet Etkinliği: Küçük ve orta ölçekli yükler için genellikle daha ekonomik bir seçenek olabilir. Ayrıca, taşımacılıkta kullanılan altyapının (yollar, köprüler) genellikle mevcut olması, ek yatırım gerektirmez.

Güvenlik ve İzlenebilirlik: Modern teknoloji sayesinde, araçların konumu ve yüklerin durumu sürekli olarak izlenebilir. Bu, güvenlik ve teslimat sürecinin daha şeffaf olmasını sağlar.

Esnek Paketleme: Farklı boyut ve ağırlıklarda yükler için uygun olup, çeşitli paketleme seçeneklerine imkan tanır.

Kolay Gümrük İşlemleri: Karayolu taşımacılığında gümrük işlemleri genellikle daha hızlı ve kolaydır. Bu, özellikle AB içindeki ülkeler arasında geçerlidir.

Bu avantajlar, uluslararası karayolu taşımacılığını lojistik sektöründe önemli bir seçenek haline getirmektedir.