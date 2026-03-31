  Kardev Flake Tesisi ve Flake Presi

Hayvancılık ve yem üretiminde, ham maddelerin besin değerinin artırılması ve sindirilebilirliğin iyileştirilmesi önemlidir.

Bunun mümkün olması adına gerekli proseslerden biri de flake üretimidir. Flake üretimi; özellikle mısır, arpa, buğday ve soya gibi tahılların belirli bir nem ve sıcaklık koşulunda işlenerek ince pul formuna dönüştürülmesidir. İşlem, genellikle flake tesisi adı verilen entegre üretim hatlarında gerçekleştirilmektedir. Sistemin en önemli ekipmanı ise flake presi (flaking mill veya flake press) olarak bilinir.

Flake üretimi, tahılların buharla şartlandırılması ve ardından silindirli presler arasında sıkıştırılması prensibine dayanmaktadır. Bunun sonucunda tahılın yüzey alanı artmakta ve nişasta ise jelatinize olmaktadır. Bu sayede ürün, hayvanlar tarafından daha kolay sindirilebilir hale gelmiş olur.

Bugün için pek çok yem fabrikası ile hayvancılık işletmesi, yüksek performanslı yem üretimi için anahtar teslim flake tesisleri kurmaktadır. Bu tesisler tüm üretim aşamalarını otomatik bir sistem içinde birleştirir. KARDEV ise ihtiyaca uygun anahtar teslim flake tesisi kurulumu süreçlerinde planlamadan uygulamaya kadar her adımda efektif çözümler sunmaktadır.

Flake Tesisi Nedir?

Tahılların veya yağlı tohumların belirli bir proses zincirinden geçirilmesiyle pul şeklinde ürünler haline getirildiği endüstriyel üretim alanları, flake tesisleridir. Buradaki amaç ise ham maddenin fiziksel yapısını değiştirmek, böylelikle sindirilebilirliğini artırmak ve yem verimliliğini yükseltmektir.

Bir flake tesisindeki uygulama adımları;

  • Ham maddenin kabulünü, temizlemesini,
  • Nemlendirmeyi, buharla şartlandırmayı,
  • Flake preslemeyi (silindirler arasında ezme),
  • Soğutmayı, stabilizasyonu
  • Depolama veya paketlemeyi içermektedir.

Süreçte, öncelikli olarak tahıllar buhar odasında belirli bir süre bekletilmektedir. Ardından ise yüksek basınçlı silindirler arasında geçirilerek ince pul formuna dönüştürülür.

Birtakım önyargıların aksine flake üretimi aslında basit bir ezme işlemi değildir. Ürün kalitesini doğrudan etkileyen bu proses, birden fazla mühendislik parametresini de içermektedir. Tam da bu sebeple flake üretimi adına yapılacak yatırım öncesinde mutlaka profesyonel destek alınması önerilir.

Flake Presi Nedir?

Flake presi, tahılları veya yağlı tohumları yüksek basınç altında silindirler arasında sıkıştırma özelliği bulunan endüstriyel tip bir makinedir. Bu makine, flake üretim tesisinin en kritik ekipmanıdır.

Flake presleri genellikle şu bileşenlerden oluşur:

  • Pres silindirleri
  • Besleme sistemi
  • Hidrolik basınç kontrolü
  • Roll gap ayar mekanizması
  • Ürün ayırma scraper sistemi

Makine, ham maddenin silindirler arasından geçerken ezilmesini sağlar. Bu sayede tahıllar ince ve homojen flake formuna dönüşür.

Flake presleri yüksek dayanımlı çelik silindirler kullanılarak üretilmektedir. Aşınmaya karşı özel kaplamalarla güçlendirilir. Bu sayede sürekli çalışan endüstriyel tesisler için uygun hale gelir. Burada uzun ömürlü performans sağlar.

Flake Presi Nasıl Çalışır?

Flake presinde, karşılıklı dönen iki silindirin oluşturduğu basınç alanı bulunmaktadır. Tahıl, besleme sistemi aracılığıyla silindirlerin arasına yönlendirilir. Burada ezilerek pul haline getirilir.

Silindir basıncı, sıcaklığı, aralığı ile besleme hızı gibi parametrelerin doğru ayarlanması ise flake ürününün kalınlığı ve kalitesini doğrudan belirler.

Flake Presi Tasarımındaki Önemli Özellikler

Flake preslerinin tasarımında; silindir çapı, yüzey yapısı, basınç kontrol sistemi, besleme sistemi gibi birtakım mühendislik faktörleri dikkate alınmaktadır.

Silindir çapı arttıkça presleme yüzeyi de genişlemekte, üretim kapasitesi artmaktadır. Endüstriyel flake preslerinde de genellikle büyük çaplı çelik silindirler kullanılır. Ayrıca, preslerde hidrolik sistemler kullanılarak silindir basıncı sabit tutulur. Bu sayede flake kalınlığı da daha stabil hale gelir.

Homojen flake üretimi içinse makineye giren ürün akışının stabil olması gerekmektedir. Bu nedenle flake preslerinde genellikle tamburlu veya vidalı besleme sistemleri kullanılır.

Anahtar Teslim Flake Tesislerinin Avantajları Nelerdir?

Flake, yem endüstrisinde birçok avantaj sağlamaktadır.

Flake üretiminde nişasta jelatinize olmakta, hayvanların sindirim sistemi tarafından daha kolay parçalanmaktadır. Flake yemler, besi hayvanlarında daha fazla enerji kullanımına olanak tanır. Ayrıca, süt sığırlarında da performans artışı sağlamaktadır.

Gelişmiş otomasyon sistemleri sayesinde insan müdahalesi de azalır, şeffaf üretim takibi mümkün olur.

Flake tesislerinin şu özelliklerde kurulmuş olması önemlidir: Doğru mühendislik tasarımı, kaliteli ekipman seçimi, gelişmiş otomasyon altyapısı.

Anahtar teslim tesisler, zaman ve maliyet tasarrufunu da mümkün hale getirir. Bu konudaki çözüm ortağınız KARDEV, hizmet süreci ve hizmet sonrası destekleri ile yanınızdadır.

İkiz çocuk annesi güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: ''Anne olmayı düşünmemiştim''
İkiz çocuk annesi güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: ''Anne olmayı düşünmemiştim''
Öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı; çok sayıda yaralı var!
Öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı; çok sayıda yaralı var!
Sahnelerin ünlü ismi yüz gerdirme ameliyatı sonrasında 40 yaş gençleşti
Sahnelerin ünlü ismi yüz gerdirme ameliyatı sonrasında 40 yaş gençleşti
Güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat masasına yatıyor... Sağlık durumunu gözyaşları içinde anlattı
Güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat masasına yatıyor... Sağlık durumunu gözyaşları içinde anlattı
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş'ten kritik uyarı canlı yayında geldi
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş'ten kritik uyarı canlı yayında geldi
Yol verme tartışmasında yolu kesip sürücüye saldırdılar!
Yol verme tartışmasında yolu kesip sürücüye saldırdılar!
Hava sıcaklıkları artıyor ama yağış bitmiyor... Sağanak yağış ve kar kapıda...
Hava sıcaklıkları artıyor ama yağış bitmiyor... Sağanak yağış ve kar kapıda...
Ekranların iddialı yeni dizisinde sürpriz ayrılık; 5'inci bölüm gelmeden ipler koptu!
Ekranların iddialı yeni dizisinde sürpriz ayrılık; 5'inci bölüm gelmeden ipler koptu!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da 9 saati bulacak elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var İstanbul'da 9 saati bulacak elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var Sektörün devleri Antalya’da buluşuyor: ExpoHunt 2026 İçin Geri Sayım Başladı! Sektörün devleri Antalya’da buluşuyor: ExpoHunt 2026 İçin Geri Sayım Başladı! Ekranların iddialı yeni dizisinde sürpriz ayrılık; 5'inci bölüm gelmeden ipler koptu! Ekranların iddialı yeni dizisinde sürpriz ayrılık; 5'inci bölüm gelmeden ipler koptu! Güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat masasına yatıyor... Sağlık durumunu gözyaşları içinde anlattı Güzel oyuncu 7'nci kez ameliyat masasına yatıyor... Sağlık durumunu gözyaşları içinde anlattı İktidara yakın medyada Mehmet Şimşek depremi; MASAK'tan dikkat çeken açıklama İktidara yakın medyada Mehmet Şimşek depremi; MASAK'tan dikkat çeken açıklama 17 yaşındaki çocuk aynı yaştaki akrabasını öldürüp intihar etti 17 yaşındaki çocuk aynı yaştaki akrabasını öldürüp intihar etti Boşanma aşamasındaki cani eşinin ailesinin evini basıp ölüm saçtı: 4 ölü var! Boşanma aşamasındaki cani eşinin ailesinin evini basıp ölüm saçtı: 4 ölü var! Kuraklık yüzünden yok olmaya yüz tutan barajdan, sağanak yağışlar sonrası güzel haber geldi Kuraklık yüzünden yok olmaya yüz tutan barajdan, sağanak yağışlar sonrası güzel haber geldi Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş'ten kritik uyarı canlı yayında geldi Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş'ten kritik uyarı canlı yayında geldi İkiz çocuk annesi güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: ''Anne olmayı düşünmemiştim'' İkiz çocuk annesi güzel oyuncudan herkesi şaşırtan itiraf: ''Anne olmayı düşünmemiştim''
Sahnelerin ünlü ismi yüz gerdirme ameliyatı sonrasında 40 yaş gençleşti Sahnelerin ünlü ismi yüz gerdirme ameliyatı sonrasında 40 yaş gençleşti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı İBB davasında savcı 7 ismin tahliyesini istedi; İmamoğlu'nun şikayeti olay oldu! İBB davasında savcı 7 ismin tahliyesini istedi; İmamoğlu'nun şikayeti olay oldu! Trump paylaştı, dünya ayağa kalktı! Olay olan saldırı anı görüntüleri... Trump paylaştı, dünya ayağa kalktı! Olay olan saldırı anı görüntüleri... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kaza geçirdi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran kaza geçirdi Kesintisiz sağanak geri dönüyor: 5 gün boyunca durmayacak! Kesintisiz sağanak geri dönüyor: 5 gün boyunca durmayacak! CHP lideri Özel'den gece yarısı dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu hamlesi CHP lideri Özel'den gece yarısı dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu hamlesi Öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı; çok sayıda yaralı var! Öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı; çok sayıda yaralı var! Hava sıcaklıkları artıyor ama yağış bitmiyor... Sağanak yağış ve kar kapıda... Hava sıcaklıkları artıyor ama yağış bitmiyor... Sağanak yağış ve kar kapıda... Akaryakıtta yeni zamla kabus gerçek oluyor: 80 TL'lik dev baraj resmen aşılacak! Akaryakıtta yeni zamla kabus gerçek oluyor: 80 TL'lik dev baraj resmen aşılacak!