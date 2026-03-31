Kardev Flake Tesisi ve Flake Presi

Hayvancılık ve yem üretiminde, ham maddelerin besin değerinin artırılması ve sindirilebilirliğin iyileştirilmesi önemlidir.

Bunun mümkün olması adına gerekli proseslerden biri de flake üretimidir. Flake üretimi; özellikle mısır, arpa, buğday ve soya gibi tahılların belirli bir nem ve sıcaklık koşulunda işlenerek ince pul formuna dönüştürülmesidir. İşlem, genellikle flake tesisi adı verilen entegre üretim hatlarında gerçekleştirilmektedir. Sistemin en önemli ekipmanı ise flake presi (flaking mill veya flake press) olarak bilinir.

Flake üretimi, tahılların buharla şartlandırılması ve ardından silindirli presler arasında sıkıştırılması prensibine dayanmaktadır. Bunun sonucunda tahılın yüzey alanı artmakta ve nişasta ise jelatinize olmaktadır. Bu sayede ürün, hayvanlar tarafından daha kolay sindirilebilir hale gelmiş olur.

Bugün için pek çok yem fabrikası ile hayvancılık işletmesi, yüksek performanslı yem üretimi için anahtar teslim flake tesisleri kurmaktadır. Bu tesisler tüm üretim aşamalarını otomatik bir sistem içinde birleştirir.

Flake Tesisi Nedir?

Tahılların veya yağlı tohumların belirli bir proses zincirinden geçirilmesiyle pul şeklinde ürünler haline getirildiği endüstriyel üretim alanları, flake tesisleridir. Buradaki amaç ise ham maddenin fiziksel yapısını değiştirmek, böylelikle sindirilebilirliğini artırmak ve yem verimliliğini yükseltmektir.

Bir flake tesisindeki uygulama adımları;

Ham maddenin kabulünü, temizlemesini,

Nemlendirmeyi, buharla şartlandırmayı,

Flake preslemeyi (silindirler arasında ezme),

Soğutmayı, stabilizasyonu

Depolama veya paketlemeyi içermektedir.

Süreçte, öncelikli olarak tahıllar buhar odasında belirli bir süre bekletilmektedir. Ardından ise yüksek basınçlı silindirler arasında geçirilerek ince pul formuna dönüştürülür.

Birtakım önyargıların aksine flake üretimi aslında basit bir ezme işlemi değildir. Ürün kalitesini doğrudan etkileyen bu proses, birden fazla mühendislik parametresini de içermektedir. Tam da bu sebeple flake üretimi adına yapılacak yatırım öncesinde mutlaka profesyonel destek alınması önerilir.

Flake Presi Nedir?

Flake presi, tahılları veya yağlı tohumları yüksek basınç altında silindirler arasında sıkıştırma özelliği bulunan endüstriyel tip bir makinedir. Bu makine, flake üretim tesisinin en kritik ekipmanıdır.

Flake presleri genellikle şu bileşenlerden oluşur:

Pres silindirleri

Besleme sistemi

Hidrolik basınç kontrolü

Roll gap ayar mekanizması

Ürün ayırma scraper sistemi

Makine, ham maddenin silindirler arasından geçerken ezilmesini sağlar. Bu sayede tahıllar ince ve homojen flake formuna dönüşür.

Flake presleri yüksek dayanımlı çelik silindirler kullanılarak üretilmektedir. Aşınmaya karşı özel kaplamalarla güçlendirilir. Bu sayede sürekli çalışan endüstriyel tesisler için uygun hale gelir. Burada uzun ömürlü performans sağlar.

Flake Presi Nasıl Çalışır?

Flake presinde, karşılıklı dönen iki silindirin oluşturduğu basınç alanı bulunmaktadır. Tahıl, besleme sistemi aracılığıyla silindirlerin arasına yönlendirilir. Burada ezilerek pul haline getirilir.

Silindir basıncı, sıcaklığı, aralığı ile besleme hızı gibi parametrelerin doğru ayarlanması ise flake ürününün kalınlığı ve kalitesini doğrudan belirler.

Flake Presi Tasarımındaki Önemli Özellikler

Flake preslerinin tasarımında; silindir çapı, yüzey yapısı, basınç kontrol sistemi, besleme sistemi gibi birtakım mühendislik faktörleri dikkate alınmaktadır.

Silindir çapı arttıkça presleme yüzeyi de genişlemekte, üretim kapasitesi artmaktadır. Endüstriyel flake preslerinde de genellikle büyük çaplı çelik silindirler kullanılır. Ayrıca, preslerde hidrolik sistemler kullanılarak silindir basıncı sabit tutulur. Bu sayede flake kalınlığı da daha stabil hale gelir.

Homojen flake üretimi içinse makineye giren ürün akışının stabil olması gerekmektedir. Bu nedenle flake preslerinde genellikle tamburlu veya vidalı besleme sistemleri kullanılır.

Anahtar Teslim Flake Tesislerinin Avantajları Nelerdir?

Flake, yem endüstrisinde birçok avantaj sağlamaktadır.

Flake üretiminde nişasta jelatinize olmakta, hayvanların sindirim sistemi tarafından daha kolay parçalanmaktadır. Flake yemler, besi hayvanlarında daha fazla enerji kullanımına olanak tanır. Ayrıca, süt sığırlarında da performans artışı sağlamaktadır.

Gelişmiş otomasyon sistemleri sayesinde insan müdahalesi de azalır, şeffaf üretim takibi mümkün olur.

Flake tesislerinin şu özelliklerde kurulmuş olması önemlidir: Doğru mühendislik tasarımı, kaliteli ekipman seçimi, gelişmiş otomasyon altyapısı.

Anahtar teslim tesisler, zaman ve maliyet tasarrufunu da mümkün hale getirir.

