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Kebapçı Yalçın, Türkiye Genelinde Lezzet Zinciri Kurmaya Hazırlanıyor

Kebapçı Yalçın, Türkiye Genelinde Lezzet Zinciri Kurmaya Hazırlanıyor
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Sosyal medya videoları ve gönüllü projeleriyle tanınan Kebapçı Yalçın, şimdi Türkiye genelinde şubeleşerek geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Gerçek adı Mehmet Taşdelen olan Kebapçı Yalçın, bugüne kadar hem yenilikçi yaklaşımlarıyla hem de sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettirdi. Şimdi ise sıra dışı başarı hikâyesini tüm Türkiye’ye yaymak için kolları sıvadı.

81 İl Hedefiyle Yola Çıkıldı

Yalçın’ın öncelikli hedefi, Türkiye’nin dört bir yanında şubeler açarak, lezzetini ve hizmet kalitesini herkesle buluşturmak. İlk etapta büyükşehirlerde başlaması planlanan zincirleşme süreci, zamanla Anadolu’nun her köşesine ulaşacak.

“Her Şehre Aynı Lezzet, Aynı Ruh”

Kebapçı Yalçın, şubeleşme sürecinde kaliteden ödün vermemek konusunda kararlı. Bu konuda yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Her şehre aynı tadı, aynı sıcaklığı taşımak istiyoruz. Sadece kebap değil, bir ruh ve kültür taşıyoruz.”

Sosyal Medya Başarısından Gerçek Hayata

Kebapçı Yalçın, sosyal medya sayesinde elde ettiği geniş takipçi kitlesini şimdi restoran zinciriyle birleştirmeyi planlıyor. Drone teslimat videoları, sokak hayvanlarına yardım projeleri ve gönüllü çalışmaları, onu sadece bir esnaf değil; bir sosyal figür haline getirdi.

Yatırımcılarla Görüşmeler Başladı

Zincirleşme hedefi doğrultusunda çeşitli illerde yatırımcılarla ve yerel iş ortaklarıyla görüşmeler devam ediyor. Her bölgeye özel dokunuşlarla, yerel kültürlere uygun menüler oluşturulması da planlar arasında.

Sosyal Sorumluluklar Devam Edecek

Kebapçı Yalçın’ın sadece ticari değil, aynı zamanda vicdani bir misyon taşıdığı da biliniyor. Sokak hayvanlarına destek, afet bölgelerine yardım gibi projelerin, şubeleşme sürecinde de devam edeceği vurgulanıyor.

Kebapçı Yalçın’ın kurmayı planladığı bu lezzet zinciri, sadece damaklara değil, kalplere de dokunmayı amaçlıyor.

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Etiketler kebapçı yalçın
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