Koltukaltı Terlemesi Tedavisi Mümkün

Bazılarında aşırı olarak görülen koltukaltı terlemesi, günümüz koşullarında büyük sorun olmaktan çıkmıştır.

Klinik ortamda koltuk altı terlemesi yapılarak, olağan dışı ıslaklık ve koku için tedavi sağlanmaktadır. Tedavi öncesi ve sonrası gerekli işlemlere dikkat edildiği zaman, daha hızlı sonuç alınacaktır.

Koltukaltı Terleme Tedavisi

Tıbbi açıdan uygun olarak kabul edilen, koltuk altına yönelik yapılan terleme karşıtı işlemler, koltuk altı tedavileridir.

Neden Koltukaltları Bazılarında Aşırı Terler?

Fiziksel ve psikolojik etkilerle birlikte düşünmek, koltuk altındaki aşırı terlemedeki temel nedenlerdir. Genetik yatkınlık ve yoğun stres altında olmak bilinen yaygın nedenlerdir. Tiroit, kanser, diyabet, obezite ve menopoz önemli etkenlerdendir.

Koltukaltı Terlemesi Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Botoks, en yaygın koltukaltı tedavileri arasındadır. Ortalama 15 dakika süren seanslar sonunda aşırı terleme nedeni durumları azaltmak hedeflenir. Çeşitlere göre seans ve uygulama çeşitleri de değişmektedir. Örneğin lazerle koltuk altı terlemesi de başka bir yöntem olarak bilinmektedir. Yöntemlerin uygulama süreçleri, uzman tarafından kişi talepleri doğrultusunda tamamlanacaktır.

Koltukaltı Terleme Tedavisinden Sonra Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Koltukaltı terlemesinden sonra ilk 5 saat en kritik dönemdir. Bu sürede duş, koku verici spreyler, hamam vs. gibi faktörler konusunda dikkat etmek gerekmektedir.

Koltuk Altı Terlemesi Durdurulabilir mi?

Botoks ve cerrahi işlemlerle beraber koltuk altı terlemesi büyük oranda giderilmektedir. Yöntem tercihleri koltuk altı terlemesi sonucunu etkilediği için, tercihe göre değerlendirme yapılır. Botoks ve cerrahi yöntemler en etkili çözümler olarak bilinmektedir.

Koltuk Altı Botoks Nedir?

Botoks malzemesi, aşırı terleme sorununu önlemek için koltuk altına uygulandığında, koltuk alt botoksu olmuş olur. Sinir uyarı engellemesi koltuk altı botoksu tanımı için başat bir rol oynayan işlemdir. Çünkü bu sayede sinirlerden terleme komutu engellenmektedir.

Koltuk Altı Botoks Nasıl Yapılır?

Botoks malzemesi, koltuk altı derisine enjeksiyon malzemesiyle aktarılır. İşlem olacak bölgenin temiz ve tüysüz olması koltuk altı botoksu etki derecesini artıracaktır. Lokal anestezi yapılacağı için, herhangi bir acı vs. olmaz.

Koltuk Altı Terlemesi (Hiperhidroz) Ne Kadar Yaygındır?

Hiperhidroz veya aşırı koltukaltı terleme sorunu, oldukça yaygındır. Obezite oranı yüksek ülkelerde daha çoktur.

Koltuk Altı Botoksu Nasıl Etki Eder?

Botoks malzeme içeriği, etkisini sinirleri durdurma şeklinde sağlamaktadır. Terleme emri veren sinir uçları koltuk altı botoksu ardından bu komutu vermemektedir. Belirli seanslar sonrasında, terleme belirgin şekilde azalmaktadır. İşlemler esnasında tedaviyi olumlu etkileyen faktörler de dikkate alınmalıdır.

Koltuk altı terlemesi sosyal alanda, kişisel yaşamda öz değerlendirme bakımından olumsuz olabilmektedir. Kişiler, terleme sorunu nedeniyle kendilerini daha güvensiz hissedebilmekte, bu durum rahatsızlık hissi uyandırmaktadır. Koltuk altı terlemesi, meslek yaşamı bakımından bile güvensizlik etkisi yapabilmektedir. Dolayısıyla botoks uygulaması, etkisi sayesinde önemli bir durumu ortadan kaldırmış olur.

Koltuk Altı Botoksu Vücudumuz İçin Zararlı Olabilir mi?

Aşırı terlemenin tedavisi riskli değildir. Uygulamaları genelde zararsız olarak değerlendirmek mümkündür. Kronik hastalar için koltuk altı terleme botoksu öncesi muayene olmak ve değerlendirme yapmak, yine de faydalı görünmektedir.

Koltuk Altı Terleme Botoksu Güvenli midir?

Yapılacak terleme botoksu güvenli bir işlemdir, ancak tedaviyi riskli hale getirebilecek durumlardan kaçınmak gerekir. Olası koltuk altı terleme botoksu etkileri, uzman önerilerinin dışına çıkıldığında görülmektedir. Bunun haricinde, baştan da muayene gerçekleşmektedir.

Botoks uygulamasından önce nerede işlem yaptıracağınız konusunda araştırma gerekmektedir. Merdiven altı olabilecek koltuk altı terleme botoksu yerlerinden uzak durmalısınız. Nerede yaptıracağınız konusunda belgeli ve yetkili bir kurum tercih etmenizde fayda olacaktır. Nitekim sağlık söz konusu olduğundan, nerede nasıl işlem yaptıracağınız konusunda kendinizi garantiye almaya çalışmalısınız.