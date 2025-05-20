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Küçük ressam Zeynep Reyyan Gören'den ilk sergi

Küçük ressam Zeynep Reyyan Gören'den ilk sergi
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İstanbul'da yaşayan 10 yaşındaki Zeynep Reyyan Gören, ilk kişisel sergisini açtı. Genç ressam ayrıca "Altın İnsan" ödül törenine davet edilmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

İlk kişisel sergisini açan 10 yaşındaki genç ressam Zeynep Reyyan Gören "Altın İnsan" ödül törenine davet edilirken; çalışmaları ile dikkatleri üzerine çekti.

İstanbul'da yaşayan 10 yaşındaki Zeynep Reyyan Gören, resim yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Küçük yaşlardan itibaren çizimlere ilgi duyan Reyyan, şimdi hem ilk kişisel sergisini açmanın hem de "Altın İnsan" ödül törenine davet edilmenin gururunu yaşıyor.

5 ÇALIŞMASINI SERGİLİYOR

5 yaşından bu yana defterler dolusu resimler çizen Zeynep Reyyan, bu tutkusunu annesinin arkadaşı sayesinde sergi ortamına taşıdı. "Annemin bir arkadaşı sergi açacağını söyledi. Ben de kendi resimlerimi sergilemek istedim. Çok mutluyum. Orada biraz heyecanlıydım, biraz stres oluyordum ama yine de güzel geçti," diyen Reyyan, şu an toplam beş çalışmasını sergiliyor.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇİZİMLERE AĞIRLIK VERDİM"

Genç ressam sanat yolculuğunun detaylarını "Resim yapmaya bilgisayar ve tabletle başladım. Pandemi döneminde çizimlere ağırlık verdim. Sonra arkadaşlarım ve öğretmenlerim renkleri iyi kullandığımı söyleyince tuvallerime çizmeye başladım" diyerek anlattı.

"GURUR DUYUYORUM"

Genç sanatçının en büyük destekçisi ise annesi Sümeyra Teymur. Kızının sergideki başarısından dolayı gurur duyduğunu belirten anne Teymur, "Neye ilgisi varsa onu yapsın istiyorum. Onu mutlu eden işin peşinden gitmesini arzu ediyorum. Çok güzel işler çıkardı. Allah yolunu açık etsin" sözleriyle duygularını dile getirdi.

İstanbul'da yaşayan 12 yaşındaki Zeynep Reyyan Gören, ilk kişisel sergisini açtı. Genç ressam ayrıca

Kızının resme olan ilgisinin pandemi döneminde başladığını anlatan anne, "Tabletle çizim yapıyordu. Öğretmenleri ve arkadaşları yeteneğini fark edince daha çok heveslendi. Tuvalle tanıştıktan sonra bambaşka eserler ortaya çıkardı" dedi.

 

 

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Etiketler ressam Zeynep Reyyan Gören
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