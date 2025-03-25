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Meltem Tv’den büyük atak

Meltem Tv’den büyük atak
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Türkiye’nin bağımsız ekranı Meltem Tv kadrosuna kattığı ünlü gazeteciler, ortaya koyduğu habercilik ve ekranındaki yayın kalitesiyle ve habercilik alanında fark yaratıyor.

Meltem Tv halkın sesi olarak halkı yansıtan, halkın içinden bir Tv kanalı olmaya kalitesiyle devam ediyor.

Yeni yayın döneminde başlayan iddialı yapılanma hakkında açıklama yapan Meltem Medya Grubu Genel Koordinatörü Mustafa Uğurlu, “Meltem TV olarak yeni bir yapılanmaya girmenin heyecanını sizlerle paylaşmanın mutluğu içerisindeyiz. Güçlü bir haber stratejisi ve doğru içerik üretimini birbirinden ünlü isimlerle pekiştiriyoruz. Haber kanalı olarak izleyicilere güvenilir, tarafsız ve hızlı bilgi sunmaya çalışıyoruz. Halkın sesi olarak halkı yansıtan programlarımızla halkın içinden bir haber kanalı olduk.” dedi.

Uğurlu, “Trendimiz her geçen gün yükseliyor. İzleyici sayımız katlanarak artırıyor. Evinizin vazgeçilmez misafiri olan Meltem Tv, doğru, tarafsız ve zamanında bilgi akışıyla vazgeçilmeziniz olacak.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Uğurlu, “Ülkemizin televizyonculukta en önemli açığı tarafsız yayındır. Meltem Tv olarak tarafsız ve bağımsız yayın yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu anlayışla halkın yanında, halka hizmet etme anlayışı ile yayıncılık yapıyoruz.  Son zamanlarda yaptığımız çıkışla kanalımızın bu denli kaliteli yayını, ünlü isimleri ailemize katarak yaptığımız transferler, izleyici kitlesinin her geçen gün artarak devam etmesi bizleri sevindirdiği gibi heyecanımızı da artarak katlıyor.” dedi.

Son dönemde yapılan katılımlarla Meltem Tv’nin kadrosunda yer alan bazı isimler şu şekilde:

 “Gülgün Feyman, Banu Avar, Mustafa Balbay, Ümit Kocasakal, Naim Babüroğlu, Emre Tilev, Atakan Sönmez, Uğur Önver, Halil Nebiler, Ülkü Çoban, Emre Tilev, Ali Eren, Ali Bilgin, Deniz Ateş Bitnel, Saffet Akyüz, Çağdaş Bayraktar, Orhan Dede, Murat Çabas, Akın Aydın, Kerim Aktacir, Alanur Özalp, Osman Güdü, Prof.Dr. Hidayet Sarı, Bülent Akıcı, Berrak Öztekin, Hüzün Yücel, Hasan Hüseyin Tekin, İsmet Dalcı, Gürsel Ayıkbaba, Ufuk Gersman, Adem Birinci, Ruhi Sarı, Faruk Karatay, Bayram Coşkun, Önder Yılmaz, Bülent Tapucu, Eyüp Kabil, Serdar Dülge, Cihan Erdoğanyılmaz, Mehmet Emin Mumcuoğlu, Fatih Aruoba.”

Türk televizyonculuk tarihine damga vurmuş bazı isimlerle görüşmelerinin devam ettiğini kaydeden Mustafa Uğurlu, “Yeni isimler aramıza katılmaya devam edecek. Bizi takip etmeye devam edin. Meltem Tv’yi keyifle izlemeniz dileğiyle.” dedi.

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Etiketler Meltem Tv
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