Mor fansub Bl Dizileri

Merhaba arkadaşlar ilk olarak sizlere sitemizden bahsetmek istiyorum sitemiz 2015 yılında açılmış ve diğer domain uzantılarını da artık hanemize tescilledikten sonra sitemizi markalaştırmaya kararverdik ve şuanda tüm domain uzantıları bizde dir ve şuanda aktif olan sitemiz morfansub.org olarak devam etmekteyiz

diğer domain uzantılarımızıda en kısa zamanda siz kıymetli üyelerimize sunacağız. Gelelim artık birazda sitemizde yüklü olan ve hala yüklenmekte olan dizilerimizden bahsedelim sizlere. İlk olarak dizimiz

Same Place, New Pace Bl disini açıklıyorum sizlere.

Same Place, New Pace (2024) Tayland yapımı bir mini dizidir. Hikâye, birbirinden çok farklı iki karakter olan Pugan ve Amy etrafında şekillenir. Pugan, sessiz ve içine kapanık bir sanatçıdır; Amy ise hayatı sosyal medya çevresinde dönen enerjik bir kızdır. Kader onları Amy'nin çocukluk anılarıyla dolu bir evde bir araya getirir.Amy, geçmişine geri dönerek annesinin ona şans getireceğine inandığı eşyaları bulmaya çalışır. Evi bir aylığına kiralamak için bir teklif sunar ve eğer eşyaları bulamazsa taşınacağını belirtir. Dizi, karakterlerin kendi içsel yolculuklarını ve geçmişle yüzleşmelerini konu alır​

"Same Place, New Pace" dizisinin oyuncu kadrosunda öne çıkan iki isim vardır:

Ferin Weerin Kaewpuk – Dizideki karakteri Pugan, içine kapanık ve sessiz bir sanatçıdır. Pugan, hikâyenin önemli unsurlarından biri olan Amy ile çocukluk evinde bir araya gelir ve olaylar bu evde gelişir. Ferin Weerin Kaewpuk, bu rolle duygusal derinliği olan bir karakteri canlandırır. Great Mukda Khunnawuttiruk – Dizide Amy karakterini canlandırır. Amy, sosyal medya etrafında dönen, enerjik ve dışa dönük bir kızdır. Annesinin şanslı eşyalarını aramak için çocukluğunun geçtiği eve döner. Amy’nin bu yolculuğu, geçmişle yüzleşme ve kendini keşfetme üzerine yoğunlaşır.

2024 yılına damğa vuran ilk bl dizimizdir arkadaşlar şimdi gelelim ikinci sıramızdaki dizimize

Bad Guy My Boss

Bad Guy My Boss," Güney Kore yapımı bir dizi olup, 2024'de yayınlanmıştır. Dizi, işyerindeki ilişkileri ve güç dinamiklerini merkeze alır. Hikaye, idealist bir çalışan ile zorlu ve kötü karakterli bir patron arasındaki çatışmaları anlatır.

Başarılı bir iş kadını olan ana karakter, iş yerinde etkili ve sert bir patron olarak bilinir. Ancak, dışarıdan bakıldığında güçlü ve soğuk biri gibi görünen bu patronun, aslında derin bir içsel çatışma ve zayıflıkları vardır. Dizinin konusunu, iş dünyasının zorlukları, insan ilişkileri ve kişisel gelişim oluşturur. Çatışmalar ve gerilimler, hem profesyonel hem de kişisel düzeyde gelişir, bu da izleyicilere hem drama hem de komedi unsurları sunar.

Dizi, iş yaşamındaki güç mücadeleleri ve karakter gelişimi üzerine yoğunlaşırken, aynı zamanda romantik ve komik unsurlarla da zenginleştirilmiştir.

Bad Guy My Boss" dizisinin başlıca oyuncuları genellikle Güney Kore'nin tanınmış isimlerinden oluşur. İşte ana karakterlerin bazıları ve onları canlandıran oyuncular:

Bad Guy My Boss" Dizisinin Oyuncuları:

Kim So-eun - Jung Seung-a rolünde. Kim So-eun, başarılı ve güçlü bir iş kadını olarak diziye damgasını vuran bir patron karakterini canlandırır. Oyuncu, "Boys Over Flowers" ve "A Thousand Days' Promise" gibi yapımlarla tanınır. Park Seo-joon - Lee Hyun-woo rolünde. Park Seo-joon, dizide başrol erkek karakterini oynar ve iş dünyasında zorluklarla karşılaşan bir karakteri canlandırır. Park Seo-joon, "What's Wrong with Secretary Kim" ve "She Was Pretty" gibi popüler dizilerde rol almıştır. Han Ji-min - Kang Min-ji rolünde. Han Ji-min, dizinin önemli kadın karakterlerinden biri olarak, ana karakterlerle etkileşimde bulunan ve kendi zorluklarıyla başa çıkan bir karakteri oynar. Han Ji-min, "Rooftop Prince" ve "The Light in Your Eyes" gibi projelerdeki performanslarıyla tanınır.

Arkadaşlar sizlere dizinin ilk bölümünü paylaşıyorum istediğiniz zaman Bad Guy My Boss Bl dizisini izleyebilirsiniz.

Bad Guy My Boss 1. Sezon 1. Bölüm İzle

Artık yazımızın sonuna geliyoruz ve sizlere son bir tane daha dizi paylaşacağım.

Century of Love izle iki farklı aile arasında geçen uzun süreli bir aşk ve nefret hikayesini anlatır. Hikaye, iki ailenin geçmişten günümüze kadar süren karmaşık ilişkilerini ve bu ilişkilerin her iki ailenin üyeleri üzerindeki etkilerini konu alır.

Başlıca karakterler, birbirleriyle karmaşık ve sık sık çatışmalı ilişkiler içerisindedir. Aşk, ihanet, ve kişisel hesaplaşmalar, hikayenin ana temasını oluşturur. Dizi, aile içi ilişkiler, toplumsal normlar ve bireysel seçimler arasındaki dengeyi keşfeder.

Aşk ve İlişkiler: Dizinin ana teması, çeşitli türlerde aşk ve ilişkiler üzerinedir, özellikle karmaşık ve uzun süreli ilişkiler.

Dizinin ana teması, çeşitli türlerde aşk ve ilişkiler üzerinedir, özellikle karmaşık ve uzun süreli ilişkiler. Aile ve Toplum: Aile dinamikleri ve toplumsal beklentiler, karakterlerin davranışlarını ve ilişkilerini etkiler.

Aile dinamikleri ve toplumsal beklentiler, karakterlerin davranışlarını ve ilişkilerini etkiler. Kişisel Mücadeleler: Karakterlerin içsel çatışmaları ve kişisel mücadeleleri dizinin önemli bir parçasıdır.

Oyuncular:

Dizinin başlıca oyuncuları, genellikle Güney Kore televizyon dizilerinde tanınmış isimlerdir. Başrolde kimlerin olduğunu ve diğer önemli karakterleri hakkında daha fazla ayrıntı verirseniz, daha spesifik bilgi sağlayabilirim.

"Century of Love" dizisinin başrol oyuncuları şunlardır: