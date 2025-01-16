MSÜ Puanı Nasıl Hesaplanır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sınavı, askeri eğitim almak isteyen ve Milli Savunma Üniversitesine kabul edilmek isteyen adaylar için düzenlenir.

MSÜ sınavını başarılı bir şekilde geçen adaylar, o yıl belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları doğrultusunda tercih yaparak askeri okullarda mülakatlara katılma hakkı kazanırlar. Tüm seçim aşamalarını başarıyla geçen adaylar, kara, hava ve deniz harp okullarında eğitim almaya başlayacaklardır.



MSÜ puan hesaplama süreci, Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurmak isteyen adaylar için oldukça önemlidir. TYT, AYT ve MSÜ gibi farklı sınavların yer aldığı bu süreçte, adaylar hangi netleri yapmaları gerektiği ve kaç doğru cevap vermeleri gerektiği gibi bilgileri hesaplama sistemleri aracılığıyla daha açık bir şekilde öğrenebilirler.



MSÜ puanlama sisteminde, TYT ve AYT sınavlarında olduğu gibi her 4 yanlış 1 doğruyu iptal etmektedir. Bu nedenle, adayların cevabını bilmedikleri soruları boş bırakmaları önerilmektedir. Çünkü yanlış cevap sayısı 4'e ulaşırsa, 1 doğru cevap silinecek ve adayın net puanı düşecektir. MSÜ puanlama sistemine göre, adayların her sınav için belirlenen barajı geçmeleri gerekmektedir. Eğer bu baraj aşılmazsa, adayların MSÜ okullarına başvurması mümkün olmayacaktır. YKS sıralama hesaplama için tıklayınız.

MSÜ Sınavından Kaç Puan Almak Gerekir?

MSÜ sınavında başarılı olabilmek için baraj puanının geçilmesi gerekmektedir, ancak bu puan henüz açıklanmamıştır. MSÜ sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, Millî Savunma Bakanlığı tarafından çağrı taban puanları belirlenerek duyurulacaktır. Baraj puanını aşan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanacaktır. MSÜ sınavında puanlar 100 ile 500 arasında değişmektedir. MSÜ puan hesaplama 2025 için tıklayınız.

MSÜ puan hesaplama sisteminde, adayların net sayıları büyük bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra, adaylar standart sapma değerlerine göre sıralamalarda üst sıralara çıkabilir veya daha düşük sıralarda yer alabilirler. Standart sapma, genellikle 10 üzerinden hesaplanır ve bu değeri etkileyen faktör, adayların diğerlerinin yanlış cevapladığı sorulara doğru yanıt verip vermediğidir.

Örneğin, tüm adaylar bir soruyu doğru cevaplarsa, o sorunun standart sapma değeri düşük olacaktır. Ancak, diğer adayların yanlış yanıt verdiği bir soruya doğru cevap veren aday, bu durumda sıralamalarda avantaj elde eder. Çünkü, bu tür doğru cevaplar, adayın puanını artırırken sıralamada da öne çıkmasına yardımcı olur. MSÜ sınav puanı hesaplamasında, bu tür detaylara dikkat edilmesi önemlidir.

Öncelikle, adayların MSÜ sınavına katılıp başarılı bir puan ortalamasına ulaşmaları gerekmektedir. MSÜ puan hesaplama sürecinde, erkek adayların en azından geçen yılın taban puanlarını elde etmeleri beklenmektedir. 2025 yılı için MSÜ taban puanları, o yıl tercih yapan adayların tercihlerine göre şekillenecektir. Bu nedenle, yapmanız gereken tek şey, MSÜ puan hesaplama aracını kullanarak tahmini netlerinizle puanınızı hesaplamaktır.

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