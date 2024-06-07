Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği'nden Down Sendromlu Çocuklara Yardım Projesi

Gönüllüler down sendromlu çocuklar ile bir araya gelerek çeşitli hediyeler dağıttı. Bu doğrultuda okulları ziyaret eden dernek gönüllüleri; çocuklar için aldıkları hediyeler ile onların gönüllerinde taht kurdu. Gönüllüler, aldıkları hediyeleri dağıtıp, aynı zamanda çocuklarla resimler çizip dans ederek keyifli vakit geçirdiler. Hediye paketlerini açan çocukların mutluluğu gözlerine yansırken Dernek ’in projesi kalpleri yumuşattı.

Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği, gönüllülerinden Yavuz Usta da projede yer alan isimlerdendi. Projede yer alan Yavuz Usta, Dernek ’in çalışmalarında yardımlaşma, birlik beraberlik, empati, mutluluk duygularının iç içe geçtiğini ve tüm duyguların tarif edilemez olduğunu ifade etti.

Down Sendromlu Çocuklar İçin Farkındalık Projesi

Sosyal farkındalık oluşturması adına özel çocukların toplandığı ve yemek ikram edilen bu etkinlikte Yavuz Usta’da dağıttı hediyeler ve etkinlikte aldığı aktif rol ile çocukların ve ailelerin kalbine dokundu.

Yavuz Usta, 53 kişilik arkadaş grubunu ağırlayarak “Bugün oldukça özel ve önemli bir gündü. Bu özel günde bu özel insanları ağırlamak, en samimi duygularımla beni oldukça fazla mutlu etti. Güzel bir yemek sofrasında bu özel insanlarla yemek yemenin tadı benim için her şeyden daha güzeldi.” İfadelerine yer verdi.

Aynı zamanda Yavuz Usta, her yıl bu özel günün tekrarlanması ve her gün özel insanlar için dikkat çekmenin önemini vurguladı.

“Yapılan Çalışmaları Çok Değerli Buluyoruz”

Yapılan etkinliklerde down sedromlu çocuklar ve aileleri “Etkinlikleri çok faydalı buluyorum. Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımız yaşıtlarıyla bir araya geliyor ve birlik keyifli güzel vakitler geçiriyorlar. Onların toplumun bir parçası olduğu hatırlatılıyor ve mutlu olmalarını sağlıyorlar. Onların mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Çocuklarımız mutlu olunca bizlerde doğal olarak mutlu oluyoruz.” İfadelerine yer verdi.

53 kişilik grupta 12 ailenin katıldığı etkinlik, kahvaltı, söyleşi öğle yemeği, oyunlar ve danslar eşliğinde devam etti. Etkinlikte yer alan Yavuz Usta, her oyun ve etkinlik sırasında çocukları ve aileleri bir an olsun yalnız bırakmadı.

Yavuz Usta; “Daha Fazla Neler Yapabiliriz?”

12 ailenin bir araya gelmesinden ve güzel vakit geçirmesinden mutlu olan Yavuz Usta, “Aslında her yıl bu etkinlikler daha fazla geliştirilmeli. Daha fazla katılım sağlanmalıdır. Çocuklarımız için neler yapabileceğimizi tartışmalı ve onlara faydalı hizmetler sağlamalıyız.” İfadelerini kullanarak down sedromlu çocuklar için farkındalık oluşturdu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik yemek, oyun ve dansların eşliğinde son buldu.