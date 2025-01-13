Nitelikli Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Dolandırıcılık suçu, bir kişinin, başkasının hukuki işlemine konu olan mal veya parasını haksız bir şekilde elde etmek, haksız kazanç sağlamaktır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesi "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre:



Nitelikli dolandırıcılık suçu, bir kişinin, başkasının hukuki işlemine konu olan mal veya parasını haksız bir şekilde elde etmek ya da mağduru zarara uğratmak amacıyla yanıltıcı davranışlarda bulunarak, kandırması ve bu yolla haksız kazanç sağlamasıdır. Dolandırıcılık suçu, hukukî işleme konu olan mal veya paranın yanı sıra, niteliği itibariyle değer taşıyan belgelerin düzenlenmesi suretiyle değişebilir. Bu belgelerin düzenlenmesi de dolandırıcılık suçunu oluşturur.



Suçun, mağdurun ya da başka bir kişinin hayatı, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik yükümlülük veya sorumluluğu bulunan bir kamu görevlisi veya bu görevlilerle bağlantılı kişiler tarafından işlenmesi halinde nitelikli dolandırıcılık oluşur. Nitekim maddede de belirtildiği üzere nitelikli dolandırıcılık suçu, dolandırıcılık suçunun daha ağır cezai yaptırımlar gerektiren bir türüdür. Özellikle suçun kamu görevlileri ya da kamu görevlileriyle bağlantılı kişiler tarafından işlenmesi, daha ağır cezaların uygulanmasını öngörmektedir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Maddi ve Manevi Unsurları

Nitelikli dolandırıcılık suçu TCK 158. maddesinde işlenmiştir. Bu suç, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi, kişinin içinde bulunduğu zor durumdan yararlanılması ve bilişim sistemlerinin veya bankaların araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilir. Nitekim kanunumuzda da 'Malvarlığına Karşı Suçlar' başlığı altında incelenmiştir.



Suçun Maddi Unsurları İncelenecek Olursa:



Suçun Hukuki Konusu: Taşınır, taşınmaz veya alacak hakkı gibi malvarlığı değeridir.





Fail: Suçun faili herkes olabilir. Failin kişilik veya durumu özelinde herhangi bir özellik belirtilmemiştir. Ancak failin TCK md. 1581-h,i’ye göre ’h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında, i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi cezayı ağırlaştırıcı sebeplerden kabul edilmektedir.



Bunun yanında TCK md. 250/2'ye göre 'Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.'



Eylem: Hareket ve zarar neticesi arasında illiyet bağının bulunması sonucunda eylemin oluştuğu kabul edilmektedir. Eylemin varlığının kabulü için;



Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatma, mağdurun veya başkasının zararına olma ve kendisine veya başkasına bir yarar sağlamış olmak gerekmektedir.

Mağdur: Suçun mağduru açısından da özel bir düzenleme mevcut değildir, herkes bu suçun mağduru olabilir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Hangi Mahkemede Yargılanır?

Nitelikli dolandırıcılık suçunda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Etkin Pişmanlık

Nitelikli dolandırıcılık suçunda failin işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyarak zararı telafi etmeye çalışması, etkin pişmanlık olarak değerlendirilebilir. Bu durumda, etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda cezada indirim yapılması mümkündür.



Özellikle dava açılmadan önce failin suçun yol açtığı zararı gidermesi veya mağduriyeti ortadan kaldırması durumunda, cezada 2/3 oranına kadar indirim yapılabilir. Ancak dava açıldıktan sonra zararın giderilmeye çalışılması halinde bu indirim oranı 1/2'ye kadar düşebilir.



Bu çerçevede, daha ağır yaptırımlara sebep olacak nitelikli dolandırıcılık suçu açısından da, etkin pişmanlık gibi cezayı hafifletici unsurların varlığı, verilen ceza azaltılmasında büyük önem teşkil etmektedir. Bu indirimler, mağdurlara verilen zararın tamamen telafi edilemeyeceği gerçeğini değiştirmez. Dolayısıyla, bu tür suçların önlenmesi için bireylerin yasalara uygun davranması ve dürüstlük ilkesine bağlı kalması büyük önem taşımaktadır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Deliller

Dolandırıcılık suçu, karmaşık ve detaylı bir şekilde işlenen bir suç türü olduğundan, delil toplama süreci çok önemlidir. Suçun ispatında kullanılan deliller hem maddi hem de dijital nitelik taşıyabilir ve suçun işlendiği yönteme göre farklılık gösterebilir.

Tanık Beyanları

Belgeler

Dijital Deliller

Bilirkişi Raporları

Mağdurun Beyanı

Güvenlik Kamerası ve Ses Kayıtları



Nitelikli dolandırıcılık suçunda, delillerin toplanması, muhafaza edilmesi ve incelenmesi sürecinde kesinlikle titizlikle yürütülmelidir. Delillerin hukuka uygun bir şekilde elde edilmesi ve mahkemeye sunulması, yargılama sürecinde belirleyici bir etkiye sahiptir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Ses Kaydının Delil Niteliği

Ses kaydı, birtakım usul ve hukuk kurallarına uyulmadığı takdirde suç oluşturabilir. İzinsiz şekilde, planlanarak, belirli konuşmaların hedef alınmasıyla yapılan ses kaydı delil olarak kullanılamaz; aynı zamanda, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturur.



Özel hayatın korunması, sadece Türk Ceza Kanunu ile değil, Anayasa ile de güvence altına alınmıştır. Anayasa'nın 20. maddesine göre, "Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın gizliliği esastır." Bu dokunulmazlık, Türk Ceza Kanunu'nda da çeşitli yaptırımlarla korunmaktadır:



Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m.132)

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu (TCK m.133)

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m.134)



Ses kayıtlarının, kişilerin rızası alınmadan hukuka aykırı bir şekilde elde edilmesi durumunda delil niteliği taşımayacağı gibi bu durum suç teşkil eder. Bu tür kayıtların ifşa edilmesi de hukuki ve cezai yaptırıma tabidir. Özel hayatın gizliliğinin ihlali hem bireylerin temel haklarını korumayı amaçlar hem de toplumsal düzeni güvence altına alır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Cezası

Dolandırıcılık suçunun;

Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle, c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

Sigorta bedelini almak maksadıyla,

Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Nitelikli Dolandırıcılığa Karşı Haklarınızı Koruyun

Nitelikli dolandırıcılık suçu, mağdurlar ve suçlanan kişiler için karmaşık hukuki süreçler doğurabilen ciddi bir suçtur. Bu tür davalarda, doğru bir hukuki strateji belirlemek ve haklarınızı en iyi şekilde savunmak için uzman bir avukattan destek almak büyük önem taşır.

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