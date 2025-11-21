Oli Vogue, 2025-2026 Yeni Hasat Sezonunu ''Tazelik'' Vaadiyle Açtı

Türkiye'nin premium zeytinyağı markası Oli Vogue, 2025-2026 zeytinyağı hasat sezonunu Gemlik'teki bahçelerinde büyük bir heyecanla açtı. "Ruhunu Besle" mottosuyla öne çıkan marka, yılın en taze zeytinlerinden üretime başlarken, tüketicinin sağlığı ve lezzeti için "gerçek" zeytinyağına ulaşmanın önemini vurguladı.

Marka kurucusu Pelin Canbay bu yeni sezonu "toprağa verilen emeğin karşılığının alındığı bir festival" olarak niteliyor. Oli Vogue, bu büyülü hasat döneminde elde ettiği ilk 'erken hasat' yağların olağanüstü aroma, polifenol değeri ve meyvemsiliği ile yine "şeffaflık, tazelik ve üstün kalite" vaadini yineliyor.

Sektördeki Gizli Tehlike: Eski Tarihli ve Oksitlenmiş Yağlar

Yeni hasat dönemi, artan üretim maliyetlerinin ve bir önceki yüksek rekolteli sezondan kalan stok fazlasının gölgesinde başlıyor. Oli Vogue kurucusu Pelin Canbay, bu durumun sektörün kanayan bir yarası olduğuna dikkat çekerek, maliyetten kaçınmak adına tüketicinin kalitesiz ve sağlığa zararlı tağşiş ürünlere yönlendirilme riskine karşı uyarıda bulunuyor.

"Uygun Koşullarda Muhafaza Edilmemiş Zeytinyağlarına Dikkat"

Oli Vogue kurucusu Pelin Canbay; “Gemlik'te de tıpkı diğer bölgelerde olduğu gibi, üretim maliyetlerinin artışı kaçınılmaz. Ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken piyasadaki geçmiş yıllardan kalan ürünlerin kalitesidir. Şu anda 2023 sezonundan kalan eski yağların dahi piyasada olduğunu görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Yüksek rekolteli bir önceki sezondan kalan zeytinyağlarının büyük bir kısmı, uygun muhafaza şartlarının sağlanamadığı yerlerde (üretici depoları, emanet yerleri) bekletiliyor. Bu koşullar, zeytinyağının hızla oksitlenmesine, besin değerlerini ve kalitesini kaybetmesine yol açar. Önümüzdeki dönemde, tüketicilerin sadece fiyata değil, satın aldıkları zeytinyağının üretim ve depolama standartlarına çok daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Tüketicilerin uygun koşullarda muhafaza edilmeyen yağlar yerine, sürdürülebilir kaliteyi kanıtlamış markaları tercih etmesi, bu zorlu sezonda mutfaklarında gerçek zeytinyağı lezzetini korumalarının tek yoludur.

Oli Vogue'un Tazelik Garantisi: Daldan Şişeye Şeffaf Yolculuk

Peki, Oli Vogue bu "eski yağ" sorununa karşı kendi kalitesini ve tazeliğini nasıl garanti ediyor? Markanın felsefesi "şeffaflık" ve "teknoloji" üzerine kurulu. Oli Vogue'da 'emanet depo', 'beklemiş ürün' veya 'karışım yağ' gibi kavramlara yer yok.

Lezzet ve kalite yolculuğu, özenle bakımı yapılan asırlık zeytin ağaçlarından elle toplanan zeytinlerle başlıyor. Asla bekletilmeyen zeytinler, 4-6 saat gibi rekor bir sürede hijyenik ve modern tesislerde soğuk sıkım (cold press) yöntemiyle sıkılıyor.

Elde edilen taze soğuk sıkım zeytinyağı, en büyük düşmanları olan ışık ve havayla teması tamamen kesilmiş, iklimlendirmeli (sabit 18°C) paslanmaz çelik krom tanklarda muhafaza ediliyor. Bu, oksidasyonu engelleyerek yağın tüm besin değerlerini ve taze aromasını korumasını sağlıyor.

"Raflanmış Değil, Taze Yağ"

Oli Vogue'un en belirgin farkı ise "siparişe özel şişeleme" anlayışı. Marka, "raflanmış" yağı değil, "taze" yağı satma prensibiyle hareket ediyor. Şişeleme işlemi, siparişe yakın bir zamanda taze taze yapılıyor. Tüketiciler, etiketteki hasat yılına bakarak gerçek, taze ve besin değeri yüksek zeytinyağına ulaştığından emin olabiliyor.

Bu güveni pekiştirmek için Oli Vogue, düzenli olarak yaptırdığı zeytinyağı analiz raporlarını web sitesinde şeffaf bir şekilde yayınlayarak, tüketicilerin üretim koşullarından ve ürün kalitesinden emin olmalarını sağlıyor.

Tüketici İçin Altın Değerinde Tavsiyeler

Pelin Canbay, zeytinyağını sadece lezzet için değil, sağlık için de tükettiğimizi hatırlatıyor: "Eğer tükettiğiniz yağ, kötü koşullarda aylarca, hatta yıllarca beklemiş ve oksitlenmişse, bu yağ artık bir 'fayda’ sağlamaz. Çünkü zeytinyağı ne kadar kaliteli olursa olsun bekledikçe kalitesini kaybetmeye başlar ve vücudunuza serbest radikaller yükleyen bir besin haline gelir."

Canbay'in tüketicilere net bir çağrısı var: Fiyattan önce mutlaka etiketi okuyun, hasat yılını sorgulayın. Analiz raporlarına göz atın. Güvendiğiniz, üretim ve depolama standartlarını sizinle şeffaflıkla paylaşan markaları tercih edin.

Oli Vogue ekibi, bu yeni sezonda da "Ruhunu Besle" mottosuyla sofralara en taze, en doğal ve en sağlıklı yağı en saf haliyle getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Olivogue zeytinyağı çeşitleri ve fiyatları hakkında detaylı bilgi edinmek için olivogue.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Oli Vogue Hakkında: Olivogue zeytinyağı, "Ruhunu Besle" mottosuyla butik üretim yapan premium zeytinyağı markasıdır. Kurucusu Pelin Canbay liderliğinde, "daldan şişeye" felsefesini benimseyen marka, modern üretim tekniklerini sürdürülebilir tarım bilgisiyle birleştiriyor. Sadece kendi bahçelerinden elde ettiği zeytinleri kullanan Oli Vogue, üretimden depolamaya tüm süreçleri kontrol altında tutarak ve iklimlendirmeli krom tanklarda muhafaza ettiği soğuk sıkım zeytinyağı ile tüketicilere en üst kalitede bir lezzet deneyimi sunmayı hedefliyor.

Advertorial