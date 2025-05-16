Plastik ve Şemsiye Sektörünün Güvenilir İsmi: Öz Yıldırım Grup

Sektördeki 30 yıllık tecrübesiyle plastik ve kalıp sanayisinin öncü kuruluşlarından biri haline gelen Öz Yıldırım Grup, üretimde kaliteyi esas alan yaklaşımı ve güçlü kurumsal yapısıyla Türkiye’nin saygın sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. Tekirdağ merkezli olarak faaliyet gösteren firma, yerli üretim gücünü global ihracat ağıyla birleştirerek 70'ten fazla ülkeye hizmet ulaştırıyor.

Öz Yıldırım Grup’un temelleri, Yönetim Kurulu Başkanı Mukadder Yıldırım’ın vizyoner liderliğinde 1990’lı yılların başlarında atıldı. İş disiplinini, dürüst ticaret anlayışını ve uzun vadeli iş ilişkilerini esas alan Yıldırım, kısa sürede firmayı bölgesel bir tedarikçiden ulusal çapta bilinirliğe sahip bir kuruluşa dönüştürdü. “Her kalıpta bir sorumluluk, her ürünümüzde bir söz var,” yaklaşımıyla hareket eden Mukadder Yıldırım, firmanın güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini temel değer haline getirdi.

Bugün Öz Yıldırım Grup; sahip olduğu entegre üretim tesislerinde şemsiye sistemlerinden vitrin mankenlerine, çocuk oyun ekipmanlarından perakende çözümlerine kadar uzanan geniş bir ürün gamını bünyesinde barındırıyor. ODS markasıyla dayanıklı ve estetik şemsiye çözümleri, Prens & Prenses markasıyla mağaza vitrinleri için özel üretim mankenler ve King Kids markasıyla eğitici çocuk oyuncakları ve oyun grupları sunan firma, yenilikçi ürünleriyle hem yurtiçi hem de yurtdışında geniş bir müşteri portföyüne hitap ediyor.

Kurumsallaşma sürecini başarıyla yöneten Öz Yıldırım Grup, üretim altyapısını çağın gereklerine uygun biçimde dijitalleştirerek sektördeki teknolojik dönüşüme öncülük ediyor. Kalıp tasarımından son ürün teslimine kadar tüm süreçlerde kalite kontrol sistemlerini dijital platformlara taşıyan firma, hem üretim hızında hem de kalite standartlarında büyük sıçramalar gerçekleştirdi.

Firmanın ikinci kuşak yöneticilerinden olan ve 2015 yılından bu yana Genel Müdürlük görevini yürüten Burak Yıldırım, Öz Yıldırım Grup’un globalleşme stratejilerinin arkasındaki itici güç konumunda. Uluslararası ticaret tecrübesi, teknolojiye duyduğu ilgi ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla Burak Yıldırım, firmayı yalnızca üretim yapan bir yapıdan çıkararak aynı zamanda sektörel inovasyon üreten bir ekosisteme dönüştürdü. Bugün Öz Yıldırım Grup yalnızca kalıp ve plastik ürünleriyle değil, kurumsal vizyonuyla da Türkiye'nin sanayi markaları arasında adından söz ettirmektedir.

Yenilikçi yapısını köklü geçmişiyle harmanlayan Öz Yıldırım Grup, “işten oyuna, ışıktan gölgeye” hedefiyle Türkiye sanayisini uluslararası arenada temsil etmeye ve sektördeki liderliğini pekiştirmeye devam ediyor.

Üretimden inovasyona, tüm detaylarıyla Öz Yıldırım Grup’u keşfetmek için ozyildirim.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz!

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