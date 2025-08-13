Prime Group, Küresel Yatırım Haritasını Genişletiyor

Afrika’dan Uzak Doğu’ya uzanan yatırımlarıyla dikkat çeken Prime Group A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Biçici’nin liderliğinde büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Enerji, inşaat, havacılık, madencilik ve savunma alanlarında önemli projeler hayata geçiren şirket, uluslararası iş birlikleriyle gücünü pekiştiriyor.

Burkina Faso’da başlatılan 360 MW’lık enerji yatırımı, bölgenin altyapısına büyük katkı sağlayacak. Havacılık, ulaşım ve madencilik projeleri için gerekli anlaşmalar yapılırken, Fildişi Sahili’nde modern bir hastane için ön imzalar atıldı.

Biçici, “Hedefimiz, bulunduğumuz coğrafyalarda kalıcı bir etki yaratmak ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak” sözleriyle vizyonunu ortaya koyuyor.

