  1. Anasayfa
  2. arşiv
  3. Prime Group, Küresel Yatırım Haritasını Genişletiyor

Prime Group, Küresel Yatırım Haritasını Genişletiyor

Prime Group, Küresel Yatırım Haritasını Genişletiyor
Güncelleme:

Afrika’dan Uzak Doğu’ya uzanan yatırımlarıyla dikkat çeken Prime Group A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Biçici’nin liderliğinde büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Enerji, inşaat, havacılık, madencilik ve savunma alanlarında önemli projeler hayata geçiren şirket, uluslararası iş birlikleriyle gücünü pekiştiriyor.

Burkina Faso’da başlatılan 360 MW’lık enerji yatırımı, bölgenin altyapısına büyük katkı sağlayacak. Havacılık, ulaşım ve madencilik projeleri için gerekli anlaşmalar yapılırken, Fildişi Sahili’nde modern bir hastane için ön imzalar atıldı.

Biçici, “Hedefimiz, bulunduğumuz coğrafyalarda kalıcı bir etki yaratmak ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak” sözleriyle vizyonunu ortaya koyuyor.

Advertorial

text-ad
Etiketler Gürhan Biçici Prime Group
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tüm para hareketlerinde yeni dönem başlıyor: Hepsi MASAK takibinde! Tüm para hareketlerinde yeni dönem başlıyor: Hepsi MASAK takibinde! İki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu İki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Drenaj çalışması sırasında topraktan insan ayakları bulundu! Drenaj çalışması sırasında topraktan insan ayakları bulundu! Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı Türkiye'de dün gece gökyüzünde Perseid Meteor Yağmuru resitali vardı! Türkiye'de dün gece gökyüzünde Perseid Meteor Yağmuru resitali vardı! Akrabalar arasında kanlı arazi savaşı kamerada: Ölü ve yaralılar var Akrabalar arasında kanlı arazi savaşı kamerada: Ölü ve yaralılar var İzmir'de yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangında kahreden görüntüler İzmir'de yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangında kahreden görüntüler AK Partili ''üst düzey'' bir isim hakkında ''mide bulandıran'' iddialar! AK Partili ''üst düzey'' bir isim hakkında ''mide bulandıran'' iddialar! MHP'li isim, Sedat Peker ile sosyal medyadan karşılıklı selamlaştı MHP'li isim, Sedat Peker ile sosyal medyadan karşılıklı selamlaştı
İddiayı CHP'li milletvekili de doğruladı: 4 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor! İddiayı CHP'li milletvekili de doğruladı: 4 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor! Türkiye'nin unutulmaz ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi sokakta kaldı Türkiye'nin unutulmaz ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi sokakta kaldı Fenerbahçe Feyenoord'u Kadıköy'de devirdi; işte bir sonraki rakip de Benfica oldu! Fenerbahçe Feyenoord'u Kadıköy'de devirdi; işte bir sonraki rakip de Benfica oldu! ''Evli bir oyuncunun tacizine uğradım'' diyen güzel sunucu o mesajları ifşa etti! ''Evli bir oyuncunun tacizine uğradım'' diyen güzel sunucu o mesajları ifşa etti! Halit Yukay'dan hala iz yokken tutuklanan kaptanın görüntüleri ortaya çıktı! Halit Yukay'dan hala iz yokken tutuklanan kaptanın görüntüleri ortaya çıktı! Yaz tatili meğer ön balayıymış! İrem Derici evleniyor... Yaz tatili meğer ön balayıymış! İrem Derici evleniyor... İktidarın zammına rest çeken Memur-Sen kararını verdi: ''Meydanlara çıkıyoruz!'' İktidarın zammına rest çeken Memur-Sen kararını verdi: ''Meydanlara çıkıyoruz!'' Emeklilere faizsiz konut kredisinin detayları belli oldu! Emeklilere faizsiz konut kredisinin detayları belli oldu!