Profesyonel Şeflerin Fırın Tercihi Rational

Çalışma alanları endüstriyel mutfaklar olan şefler, pişirme çözümleri için en iyi fırını kullanmak isterler.

Restoranlar, oteller ve catering hizmetleri gibi geniş ölçekli yiyecek ve içecek hizmeti sunan endüstriyel mutfaklarda, bu fırınlar günlük operasyonların temel bir parçasını oluşturur. Profesyonel fırınlar ve pişiriciler, yüksek hacimli ve çeşitli yemeklerin hızlı ve verimli bir şekilde hazırlanmasına olanak tanır. Dayanıklılıkları, yüksek performansları ve geniş kapasiteleri sayesinde, yoğun mutfak ortamlarında sürekli kullanım için idealdirler.

Profesyonel pişiriciler ve fırınlar, gelişmiş teknolojik özelliklerle donatılmış olup bir dizi farklı pişirme modu sunar. Konveksiyon fırınlar, buharlı fırınlar ve kombi fırınlar gibi çeşitli türler, profesyonel mutfakların spesifik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Her tür fırın, yiyeceklerin kalitesini artırmak ve pişirme sürelerini azaltmak için belirli avantajlar sunar. Profesyonel mutfaklarda kullanılan bu fırınların seçiminde, kullanım amaçları, mutfak personelinin ihtiyaçları ve işletmenin büyüklüğü gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Rational fırın, endüstriyel mutfaklar için gelişmiş pişirme çözümleri sunan, farklı tür işlemi bir arada yapabilen, yüksek kaliteli cihazlardır. Şeflerin çok sevdiği çok yönlü çalışabilme özellikleri ile tercih sebebi konumundadır. Şimdi Almanya’da üretilmekte olan Rational fırınların iCombi Pro ve iVario Pro model ailelerine ve bunların öne çıkan bazı özelliklerine göz atalım.

iCombi Pro

6 tepsili modellerden 20 * 2/1GN tepsiye kadar konveksiyonlu fırın modellerinin en üst serisi olan iCombi Pro ile mutfaklarınızı zenginleştirebilirsiniz. Üstün teknolojilere sahip iCombi Pro ailesinin özelliklerine kısaca göz atalım.

Akıllı Pişirme Teknolojisi: iCookingSuite, pişirme süreçlerini otomatik olarak izler ve optimize eder. Fırın, yiyecek türüne ve miktarına göre otomatik ayarlamalar yapar. Tam da istenildiği gibi pişirme sonuçları ile hem şefleri hem de müşterileri memnun eder. Hız ve Verimlilik: Yüksek performanslı ısıtma sistemi sayesinde pişirme süreleri kısalır. Aynı anda farklı yiyecekleri mükemmel sonuçlarla pişirebilir. Evet aynı anda tavuk, balık ve sebzeleri pişirebilir. Esneklik: Konveksiyon, buhar ve kombi pişirme modları bir arada bulunur, bu da geniş bir yelpazede pişirme yöntemlerini mümkün kılar. Hem yemek pişirme hem de hamur işlerinin pişirilmesi işlemleri profesyonel olarak yapılır. Kullanım Kolaylığı: Dokunmatik ekran ve sezgisel kullanıcı arayüzü ile kolayca kontrol edilebilir. Önceden programlanmış pişirme modları ve tarifler sayesinde kullanımı basittir. Temizlik: iCareSystem ile otomatik temizlik programları bulunur. Fırın, temizlik ihtiyaçlarını belirler ve en uygun temizlik döngüsünü başlatır.

iVario Pro

Endüstriyel mutfaklarda kullanılan farklı ekipmanlardan fritöz, ocak, tencere, tava, benmari, basınçlı pişirme sistemi, devrilir tava ve kazan iVario ile tek bir cihazda buluşuyor. Çok yönlü pişirici iVario Pro ile dar alana sahip mutfaklada her türlü pişirme işlemi mümkün hale geliyor..

Çok Amaçlı Kullanım: Kızartma, kaynatma, soteleme ve buharda pişirme gibi çeşitli pişirme yöntemlerini tek bir cihazda birleştirir. Hassas Isı Kontrolü: Hızlı ve hassas ısı kontrolü ile enerji verimliliği sağlar. Yiyeceklerin yanmasını veya aşırı pişmesini önler. Hızlı Tepki Süresi: Hızlı ısınma ve soğuma özellikleri, pişirme süresini önemli ölçüde azaltır. Kapasite: Büyük hacimli pişirme kapasiteleri ile yüksek miktarlarda yiyeceği kısa sürede hazırlayabilir. Kolay Temizlik: Düz ve pürüzsüz yüzeyler, temizlik işlemlerini basitleştirir ve hızlandırır.

Rational marka fırınlar ve pişiriciler, ileri teknolojileri ve çok yönlü kullanım özellikleri sayesinde, profesyonel mutfaklarda verimliliği artırırken mükemmel pişirme sonuçları elde etmeye olanak tanır. Pişirme süreleri ve miktarlarını ayarlayarak tam istenen şekilde sonuçlar ortaya çıkararak profesyonel şeflerin mutfaktaki en önemli yardımcısı konumundadır.