Raylı sistem lambası satın alma rehberi ve fiyatı

Tavan lambaları, geçmişte yaygın olarak kullanılmayan ve kullanımı belirli bir aydınlatmayla sınırlı olan tavan lambaları arasındadır.

Ancak günümüzde LED aydınlatma teknolojisinin ilerlemesiyle raylı lambalar da evrim geçirmiş ve kullanımı dekoratif ve özel aydınlatmanın ötesine geçmiştir. Vurgu ve yerel aydınlatma sağlarken istediğiniz genel aydınlatmayı kolayca sağlayabilirler.

Ray spot ışıklarının entegre tasarımı, tüm ışıkların aynı ray üzerinde olması ve rayın içindeki kablolama ile çalıştırılması şeklindedir. Bu sistemde, tüm ışıklar gerekli enerjilerini raydan aynı ray ve sıradan alır. Kablolama ve daha temiz bir çalışma yüzeyi açısından daha az zahmet yaratmanın yanı sıra, aydınlatma açısından da düzen yaratır. Her ışık ayrıca 360 derece dönme yeteneğine sahiptir, bu da aydınlatma tasarımcılarına tasarımlarını uygulamada tam bir özgürlük verir.

LED raylı spot aydınlatmaları ray takabileceğiniz her alanda kullanabilirsiniz ancak bu aydınlatmalar en çok kuaför salonları, konutlar, restoranlar ve kafeler, galeriler, stüdyolar ve fotoğraf stüdyoları gibi yerlerde kullanılır. Elbette en yaygın kullanımlarından biri mağaza vitrinlerini ve mağazaları aydınlatmak.

Mekanı aydınlatmak için kaç adet LED ray spota ihtiyaç vardır?

Herhangi bir mekan için yeterli ışık miktarının belirlenmesinde farklı parametreler rol oynar. Duvarların ışık emilimi açısından malzemesi, istediğiniz dekorasyon türü ve aydınlatma teması, ayrıca lambanın güç tüketimi, montaj şekli ve aydınlatma yöntemi bu konuda söz konusu olan faktörler arasındadır. Elbette ayrılan bütçe de göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konu.

LED ray spot aydınlatmalarının faydaları nelerdir?

Kolay kurulum

Üretilen ışığın açısında yüksek esneklik

Çeşitli yüzeylere (tavan, duvar vb.) montaj imkânı

Güzel ve dekoratif görünüm

Her yöne aydınlatma yeteneği (360 derece dönüş)

Kaliteli bir LED ray armatürün özellikleri nelerdir?

Yüksek renksel geriverim indeksi veya CRI

Hiçbir titreme veya göz kırpma yok.

Yüksek kaliteli alüminyum gövde

Kaliteli ray

Raylı sistem hafif bileşenleri

Işık kaynağı

Demiryolu

Bağlantı elemanları (rayları birbirine bağlayan)

Ray spot ışık tabanı (ışığı raylara bağlamaktan sorumlu)

Raylı aydınlatmalar, farklı tarzlarda, geniş model ve şekil yelpazesine sahip olduğundan, farklı dekorasyon stillerine sahip her türlü mekan için pratik ve iyi bir seçimdir. Eğer istediğiniz mekanda şık ve uygun fiyatlı bir aydınlatma istiyorsanız LED ray aydınlatmalar sizin için en iyi seçim olacaktır.

Kaynak: tekwat.com