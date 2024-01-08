Rıza Kandemir: Ral Yatırım Holding her sektörde hayata değer katan adımlar atmaya devam edecek

Rıza Kandemir Ral Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak eğitim, inşaat ve yenilenebilir enerji gibi farklı sektörlerde yatırımlarına devam ediyor.

Yenilenebilir enerji alanında öne çıkan Viranşehir GES projesi ile 100 MW kurulu gücünde güneş enerjisi santrallerini devreye almayı planlayan Kandemir, diğer sektörlerde de öncü projelere imza atmaya devam ediyor.

6 Şubat depreminin yaralarını sarmayı hedefleyen Rıza Kandemir, New Tower projesiyle topluma katkı sağlayacak stratejik bir yatırıma imza atıyor. New Tower projesinin 2024 yılı içerisinde tamamlanacağının altını çizen Kandemir, diğer alanlardaki çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi.

Rıza Kandemir Ral Yatırım Holding ile eğitim, inşaat ve yenilenebilir enerji gibi pek çok farklı sektörde çalışmalarını sürdürüyor.



Kurulduğu günden bugüne, hizmet verdiği her sektörde hayata değer katan adımlar atmayı ve gelecek nesillere de destek olacak potansiyelde üretimler yapmayı hedefleyen Ral Yatırım Holding, farklı sektörlerde öne çıkarak karlı yatırımlar yapmaya devam ediyor. Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir; eğitim, inşaat ve yenilenebilir enerji gibi pek çok farklı sektörde çalışmalarını sürdürüyor.

“2023 yılında şirket, gerek hasılat ve kârlılıkta gerek nakit yaratma kapasitesinde başarılı sonuçlar elde etti. 2024 yılında da yenilenebilir enerji projeleriyle değer yaratmaya devam edip sektörde bu alanda öne çıkacağız.” sözleriyle dikkat çeken Kandemir, 2024 yılı için yeni hedeflerinin ve yatırımlarının olduğunu belirtti. Şirket olarak farklı alanlarda öne çıktıklarından söz eden Rıza Kandemir, yeni hedeflerinde ise GES ve RES projeleri olduğunu belirtti. Aynı zamanda inşaat ve eğitim sektöründeki çalışmalarının da devam ettiğinin altını çizdi.