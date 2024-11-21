Sahipsizler Dizisi Hangi Kanalda?

Sahipsizler dizisi, 13 Kasım 2024 Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Son yıllarda Türk televizyonunda dram türünde birçok başarılı yapım izleyici karşısına çıktı.

Star TV de, güçlü ve çarpıcı hikayelere yer vermekte öne çıkan kanallardan biri oldu. Sahipsizler de, Star TV’nin bu başarıyı sürdürme hedefi doğrultusunda izleyicilere sunulan iddialı bir yapım olarak dikkat çekiyor. Başlangıç noktası itibarıyla klasik bir aile dramı gibi görünse de, Sahipsizler’in öyküsünde yer alan farklı karakter yapıları, zengin geçmiş anlatısı ve İstanbul ile Mardin arasında mekik dokuyan olaylar diziyi diğerlerinden ayırıyor.

Sahipsizler Dizisinin Konusu Ne?

Sahipsizler, bir aile dramının yanı sıra güçlü bir aşk hikayesini ve büyük bir trajediyi ele alan bir dizi. Dizinin ana karakterleri olan altı kardeş, bir gece ansızın anne ve babalarını kaybediyorlar. Bu felaketin ardından birbirlerinden ayrılmadan hayatlarına devam etme mücadelesi veriyorlar. Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım adlı bu kardeşler, İstanbul’da, oldukça zor koşullarda bir arada kalmaya çalışıyor.

Hikayenin merkezinde, anne ve baba olan Bala ve Rıfat’ın zorluklarla dolu aşk hikayesi var. Bu aşkla beraber gelen engeller, zaman içinde aileyi derinden etkileyecek olan trajediyi tetikliyor. Rıfat, yetimhanede büyümüş, hayatı boyunca birçok zorluğu aşmış bir karakter. Onu sahiplenen Cevdet Baba sayesinde bir yerlere gelmiş olan Rıfat, öğretmen olarak atanıyor ve hayatının aşkı Bala’yı Mardin’de bir köyde tanıyor. Ancak Bala’ya olan aşkı, kolay bir aşk değildir.

Nedim Uzunkaya’nın oğlu Yavuz, Bala’ya karşı takıntılı bir aşk besliyor ve bu durum zamanla hem Bala hem de Rıfat için büyük zorluklara sebep oluyor. Bu takıntılı aşk ve yaşanan işkenceler, sonunda Bala’nın Rıfat’a kaçmasıyla sonuçlanıyor. İkili, zorlu bir kaçışın ardından yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Ancak bu yeni hayat, altı kardeşin başına gelen felaketlere kadar uzanan bir trajedinin tohumlarını atıyor.

Sahipsizler Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosu, Türk televizyonunun önemli isimlerinden oluşuyor ve geniş bir karakter yelpazesi sunuyor. Dizinin başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram ve Ece Bağcı gibi genç yetenekler yer alırken, Turgut Tunçalp ve Reha Özcan gibi deneyimli isimler de hikayeye derinlik katıyor. Hazal Subaşı, dizide en büyük kardeş Azize’yi canlandırıyor.

Kaynak: https://tvdiziler.cc/