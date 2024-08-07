Sanal POS ile Fiziksel POS Arasındaki Farklar Nelerdir?

Günümüzde pek çok işletme, ürün veya hizmetlerini online platformlarda satarak müşteri kitlelerine ulaşmaktadır. Bu durum, ödeme sistemlerinin de dijitalleşmesini beraberinde getirmiştir.

İşletmelerin müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmeleri için sanal POS ve fiziksel POS cihazları önemli bir rol oynar. Her iki sistem de ödeme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla kullanılır ancak farklı özelliklere sahiptir. Sanal POS ve fiziksel POS’un çalışma şekli ve aralarındaki temel farklara yazının devamından ulaşabilirsiniz.

Sanal POS Nedir?

Sanal POS, çevrim içi alışverişlerde kullanılan bir ödeme sistemidir. Fiziksel bir kart okuyucuya ihtiyaç duymadan, online yapılan ödemelerin güvenilir bir ortamda gerçekleşmesini sağlayan sanal POS, işletmelerin internet üzerinden kredi kartı ve banka kartı ile ödeme almasını sağlar.

E-ticaret siteleri, mobil uygulamalar ve online satış platformları gibi dijital kanallarda kullanılan sanal POS, işletmelerin 7/24 ödeme alabilmesini sağlar. Aynı zamanda müşteriler de kredi kartı veya banka kartı bilgilerini güvenli bir şekilde girerek alışverişlerini tamamlayabilir.

Sanal POS Nasıl Çalışır?

Sanal POS’un çalışma şekli aşağıdaki gibidir:

Müşteri, alışverişini tamamladıktan sonra ödeme sayfasına yönlendirilir.

Ödeme sayfasına gelen müşteri kredi veya banka kartı bilgilerini girer.

Kart bilgileri şifrelenmiş bir şekilde sanal POS sağlayıcısına iletilir.

Sanal POS sağlayıcı, banka ile iletişime geçer.

Banka, ödeme işlemi için onay veya ret cevabı iletir.

Onay süreci tamamlandığında ödeme işletmenin hesabına geçer ve müşteri alışverişini tamamlamış olur.

Yukarıdaki süreç birkaç saniye içinde tamamlanır ve hem müşteriler hem de işletme için hızlı ve güvenli bir ödeme ortamı sağlanır.

Fiziksel POS Nedir?

Geleneksel ödeme yöntemlerinden biri olan fiziksel POS, mağazalarda ve fiziksel satış noktalarında kullanılan ödeme cihazıdır. Müşteri, kredi kartını veya banka kartını POS cihazına okutarak ödeme yapabilir.

Kartların manyetik şeridini veya çipini okuyarak ödeme bilgilerini alan fiziki POS cihazları; marketler, restoranlar ve perakende mağazaları gibi fiziksel satış noktalarında kullanılmaktadır.

Fiziksel POS Nasıl Çalışır?

Fiziksel POS’un çalışma şekli aşağıdaki gibidir:

Müşteri, kredi veya banka kartını fiziksel POS cihazına okutur.

Kart bilgileri, POS cihazı aracılığıyla bankaya iletilir.

Banka, ödeme işleminin onayını veya ret cevabını ödeme sistemine gönderir.

Ödeme onaylandıktan sonra, POS cihazı bir makbuz çıkarır ve işlem tamamlanır.

Yukarıdaki aşamaların tamamı yalnızca birkaç saniye içinde gerçekleşir. Fiziksel POS cihazlarının EMV çip teknolojisi ve temassız ödeme özellikleri sayesinde güvenli ve hızlı bir ödeme deneyimi yaşanır.

Sanal POS ile Fiziksel POS Arasındaki Farklar Nelerdir?

Sanal POS ve fiziksel POS arasındaki farkları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Özellikler Sanal POS Fiziksel POS Kullanım Alanı İnternet üzerinden satış yapan işletmeler. Mağazalar ve yüz yüze satış yapılan noktalar. Cihaz Fiziksel bir cihaz gerekmez. POS cihazı gereklidir. Ödeme Alımı Kart bilgileri online olarak girilir. Kart cihaza okutulur. Entegrasyon E-ticaret platformlarına kolayca entegre edilebilir. Kasa sistemlerine entegre edilir. Maliyet Kurulum maliyeti genellikle daha düşüktür. Cihaz alım maliyeti ve bakım masrafları gerektirir. Güvenlik SSL sertifikası ve 3D Secure gibi güçlü önlemleri kullanılır. EMV çip teknolojisi ile güvenli ödeme sağlar. Müşteri Deneyimi 7 gün 24 saat, her yerden ödeme imkanı sunar. Mağazada fiziksel olarak ödeme yapılır.

Sanal POS ve fiziksel POS, farklı kullanım alanlarına ve çalışma şekillerine sahip olan iki farklı ödeme yöntemidir. Sanal POS, online satış yapan işletmeler için idealken, fiziksel POS mağazalarda kullanılan geleneksel bir yöntemdir. İşletmelerin hangi POS sistemini tercih edeceği satış kanallarına, hedef kitleye ve sundukları hizmetlere göre değişiklik gösterir.

Online satış yapan işletmelerin ödeme süreçlerini kolaylaştıran Ozan Sanal POS; güvenli ödeme çözümleri, farklı para birimlerinde tahsilat ve kolay entegrasyon gibi özellikleri sayesinde hem işletmeler hem de müşterileri için hızlı ve güvenilir bir ödeme ortamı sunar.