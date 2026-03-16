Sinüzit Ameliyatı (FESS): Ameliyathane Süreci ve Cerrahi Başarının Sırları

Aylarca süren yüz ağrıları, ilaçlara direnç gösteren geniz akıntıları ve derin bir nefes almayı imkansız kılan kronik tıkanıklıklar, hastalarımızı cerrahi bir çözüm arayışına yönlendiren temel şikayetlerdir.

Birçok hasta ameliyat fikrine sıcak bakmasa da, anatomik daralmaların veya kronikleşmiş enfeksiyonların yalnızca ilaçlarla geri döndürülemediği durumlarda cerrahi müdahale kaçınılmazdır. Prof. Dr. Gediz Murat Serin olarak, sinüzit ameliyatının hastalarımızın gözünde büyüttüğü kadar korkutucu bir süreç olmadığını; aksine, doğru teknoloji ve mikro-cerrahi prensipleriyle yönetildiğinde hayat kalitesini dramatik ölçüde artıran konforlu bir geçiş olduğunu belirtmek isterim.

Ameliyat Öncesi Hazırlık ve Dijital Haritalama

Başarılı bir sinüzit ameliyatının temeli, ameliyathaneye girmeden çok önce, radyoloji odasında atılır. Hastalarımızın sinüs kanallarının mevcut durumunu, anatomik varyasyonları ve polip gibi yapıların yerleşimini üç boyutlu tomografi taramalarıyla milimetrik olarak inceliyoruz. Bu aşama, cerrahi planlamanın kalbidir. Çünkü sinüs bölgesi; beyin zarı, göz sinirleri ve ana damarlar gibi son derece kritik yapılara komşudur. Tomografi üzerinden elde ettiğimiz bu veriler, ameliyat sırasında kullanacağımız ileri teknoloji navigasyon cihazlarına yüklenerek, operasyon boyunca bize kusursuz bir dijital rehberlik sağlar. Hasta genel anestezi altına alındıktan sonra, hiçbir dış kesi yapılmadan tamamen doğal burun deliklerinden girerek sürece başlıyoruz.

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS) Anı

Ameliyatın ana felsefesi "Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi" (FESS) prensiplerine dayanır. Burada amacımız sağlam dokulara zarar vermeden, sadece hastalıklı bölgeleri temizlemek ve sinüslerin tıkalı olan kapılarını (ostium) doğal genişliğine kavuşturmaktır. İnce uçlu, yüksek çözünürlüklü kameralar ve mikro-cerrahi aletler yardımıyla iltihaplı dokuları, nefes yolunu kapatan polipleri veya kemik eğriliklerini büyük bir hassasiyetle temizliyoruz. Navigasyon sistemi sayesinde, aletlerimizin ucunun tam olarak nerede olduğunu ekran üzerinden anlık takip edebiliyor, böylece en riskli bölgelerde bile sıfır hata payıyla ilerleyebiliyoruz. Cerrahi sırasında kanamayı minimumda tutan özel tekniklerimiz sayesinde, operasyon alanını her an net bir şekilde görerek doku bütünlüğünü koruyoruz.

Ameliyat Sonrası: Uyanış ve Modern Tampon Teknolojisi

Operasyon tamamlandıktan sonra hastalarımızın anestezi ünitesinde uyanma süreci başlar. Geçmişte sinüzit ameliyatlarının en korkulan yanı, burun içine yerleştirilen ve çıkarılırken ciddi ağrılara yol açan metrelerce uzunluğundaki bez tamponlardı. Modern cerrahide bu travmatik yaklaşımı tamamen terk etmiş durumdayız. Kendi cerrahi pratiğimde operasyon bitiminde, hastanın uyanır uyanmaz burundan nefes almasına olanak tanıyan, doku iyileşmesini hızlandıran eriyebilen özel jeller veya hava kanallı çok yumuşak silikon destekler kullanıyorum. Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde hastalarımız ameliyattan sadece birkaç saat sonra yeme içmeye başlayabilmekte ve genellikle aynı gün veya ertesi sabah, burunlarından nefes alarak taburcu olabilmektedir.

İyileşme Döneminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evinize döndükten sonraki süreç, ameliyatın başarısını pekiştiren en önemli evredir. İlk birkaç gün burun içinde hafif bir dolgunluk hissi veya pembemsi akıntılar olması son derece doğaldır. Bu dönemde hastalarımızdan en büyük beklentimiz, reçete ettiğimiz okyanus suları veya özel yıkama solüsyonlarıyla burun içini düzenli olarak temizlemeleridir. Bu yıkamalar, içeride biriken kabukların ve eriyen jellerin nazikçe atılmasını sağlar. Birinci haftanın sonunda yaptığımız klinik kontrolde, endoskopik olarak burun içini temizliyor ve iyileşme sürecini hızlandırıyoruz. Açılan sinüs yollarının ferahlığını hissetmeye başladığınız bu dönemden itibaren, uyku kalitenizdeki ve günlük enerjinizdeki artışı net bir şekilde fark edeceksiniz.

Sağlıklı bir solunum yolu, güçlü bir bağışıklığın ve berrak bir zihnin anahtarıdır. Doğru cerrahi tekniklerle yönetilen bir sinüzit ameliyatı, kronikleşmiş bir eziyeti geride bırakarak hayatınıza yeni bir nefes katmak için atılmış en güvenilir adımdır.

