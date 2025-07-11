Stella Shop Beylikdüzü’nden Ayşe İren ile Röportaj

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz Ayşe Hanım?

Ben Ayşe İren. Stella Shop Beylikdüzü ’nün kurucusuyum. Uzun yıllar dekorasyon ve yenileme alanlarına ilgi duyduktan sonra kendi işimi kurma kararı aldım. Kadın girişimci olarak bu sektörde yer almak kolay olmasa da, azim ve kararlılıkla bugünlere geldim. Şu an hem kendi mağazamı işletiyor hem de kadın ustalardan oluşan ekibimle sahada aktif uygulamalar yapıyoruz. Özellikle kadınlara ilham olmak ve ev ekonomisine katkı sunmalarını sağlamak benim için çok değerli.

Stella Shop Beylikdüzü olarak tam olarak ne tür hizmetler sunuyorsunuz?

Bianca markasının Beylikdüzü’ndeki temsilcisiyiz ve özellikle ev içi dönüşüm odaklı çalışıyoruz. Biz yalnızca boya satışı yapan bir mağaza değiliz. Mutfak, banyo, kapı, masa, sandalye, banyo ve zemin fayansları gibi birçok yüzeyde kırıp dökmeden yenileme hizmeti sunuyoruz. Beylikdüzü’nde boya ile dönüşüm hizmeti arayanlar için kaliteli ürünleri profesyonel uygulamayla birleştiriyoruz. Ürünlerimiz kolay uygulanabilir olmasıyla bilinir ama en önemli farkımız, yerinde uygulama hizmeti sunmamızdır. Müşterilerimiz isterse ürünü kendi kullanabilir, isterse uzman kadın ustalarımızla uygulamasını biz gerçekleştirebiliriz. Bu da büyük bir kolaylık ve güven sağlıyor.

Ayrıca, Beylikdüzü boyacı ustası arayanlar için uzman kadromuzla İstanbul genelinde ve çevre illerde de uygulama hizmeti veriyoruz. Evinde profesyonel destek almak isteyen herkes Instagram ya da web sitemiz üzerinden bize kolayca ulaşabiliyor.

Mağazanız nerede hizmet veriyor? Okuyucular sizi nerede ziyaret edebilir?

Mağazamız, Perlavista AVM 2. Kat, Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:116, 34528 Beylikdüzü / İstanbul adresinde yer alıyor. Ziyaret eden müşterilerimiz hem ürünlerimizi yerinde görebiliyor hem de dönüşüm örnekleri hakkında detaylı bilgi alabiliyor. Bizden boya satın alan müşterilerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti vererek dönüşüm sürecinde profesyonel destek sağlıyoruz. Ayrıca, Beylikdüzü boyacı ihtiyacı olanlara yerinde uygulama hizmetiyle çözüm sunuyor, İstanbul’daki birçok eve uygun maliyetle boya badana dönüşüm hizmeti götürüyoruz.

Ürünlerinizin özelliklerinden biraz bahseder misiniz?

Bianca Stella ürünleri, kalite ve yenilikçilik açısından oldukça güçlü. Colorate renklendirme sistemi sayesinde sınırsız renk seçeneği sunabiliyoruz. Yani bir müşteri hayalindeki rengi tarif ettiğinde, biz onu anında oluşturup teslim edebiliyoruz. Su bazlı ve parfümlü yapısıyla uygulama sırasında ortamda hoş bir koku oluşur, kimseyi rahatsız etmez. Ayrıca yüksek kimyasal ve fiziksel dirence sahip bu boyalar, nem ve suya dayanıklılık konusunda da oldukça başarılıdır. Yüzeyde koruyucu bir katman oluşturarak hem estetik hem de uzun ömürlü bir sonuç sağlar.

Sizi sektörde farklı kılan şey nedir sizce?

Bizce fark yaratan şey, işin ruhuna dokunmak. Kadın elinin değdiği her iş daha titiz, daha detaycı oluyor. Biz evlerinizi sadece boyamıyoruz; yaşam alanlarınıza dokunuyoruz. Ayrıca uygulama desteğimiz, birçok rakibimizden bizi ayıran önemli bir hizmet. İnsanlar ürünü aldıktan sonra “acaba yapabilir miyim?” kaygısı yaşamıyor çünkü dilerse uygulamayı da bizim uzman kadın ustalarımız yapıyor. Beylikdüzü’nde boyacı arayanlar için güvenilir ve pratik çözümler sunuyoruz. Bu hem zamandan kazandırıyor hem de sonuçtan memnuniyet oranını artırıyor.

Bu hizmetlerin maliyeti nedir? Evini yenilemek isteyen biri yüksek bütçeler mi ayırmalı?

Hayır, tam aksine. Bizim sunduğumuz dönüşümler klasik tadilatlara göre çok daha uygun maliyetlidir. Örneğin bir mutfak dolabını tamamen değiştirmek ciddi bir maliyet gerektirirken, biz sadece boya ile yepyeni bir görünüm kazandırabiliyoruz. Üstelik hem zaman kaybı olmuyor hem de ev düzeni bozulmadan uygulama tamamlanıyor. Bu da özellikle çalışan bireyler ve çocuklu aileler için büyük avantaj.

Müşterilerinizden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

Aldığımız geri bildirimler bizi çok mutlu ediyor. Özellikle “iyi ki sizi bulmuşum” diyen müşterilerimizin sayısı oldukça fazla. Evine yeni bir soluk getirmek isteyen ama nasıl yapacağını bilemeyen birçok kadın bize ulaşıyor. Beylikdüzü boya badana uygulamalarımızla evlerine gelen değişimi gördüklerinde gözlerindeki o heyecan, bizim en büyük motivasyonumuz oluyor.

Son olarak, sizi ziyaret etmek isteyenlere bir mesajınız var mı?

Evinizde değişim istiyorsanız ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, sizi mutlaka mağazamıza bekliyoruz. Gelin, Bianca Stella ürünlerini yakından tanıyın, dönüşüm örneklerimizi görün, sorularınızı birlikte yanıtlayalım. İster sadece ürün alın, ister uygulama hizmetimizden faydalanın; biz her adımda yanınızdayız. Kaliteli hizmeti uygun fiyata sunmak bizim temel ilkemiz. Üstelik bunu kadın emeğiyle ve gücüyle yapıyoruz. İstanbul’un her köşesine ve yakın illere kadar uzanan hizmet ağımızla, dönüşüm artık çok daha kolay ve ulaşılabilir.



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İLETİŞİM



Adresimiz: Perlavista AVM - Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Blv. No:116 34528 Beylikdüzü / İstanbul

Çalışma Saatlerimiz : 10:00 -22:00 (Her gün)

Telefon : 0 531 663 84 54

Web : https://beylikduzu.biancastella.shop/

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