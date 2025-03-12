Sudan'daki Savaşın Durumu: Unutulan Bir İnsani Felaket

Bir iç savaşın yaşandığı Sudan’ın başkenti Hartum’da sakin bir hayat süren Mohammed, bir zamanlar küçük bir elektronik dükkanı işletip; telefon ve dizüstü bilgisayarlar satıyordu.

Birleşmiş Milletler Göçmen Ajansı’nın (IOM) kayıtlarına göre, Mohammed’in hayatı Ekim 2023’te patlak veren savaşla altüst oldu. O bu durumu şöyle ifade ediyor: "15 gün boyunca evimde sıkışıp kaldım; evim çatışan güçlerin tam ortasındaydı ve kaçışın hiçbir yolu yoktu." Kayıpların acısını yansıtan bir ses tonuyla ekliyor: "Evimiz güzeldi, mutlu anılarla dolu bir yerdi. Sudan’ın nihayet gelişmeye başladığını düşündüğüm zamanlardı."

Zorlu Günler Aklından Çıkmıyor

Mohammed, o günleri şöyle anlatıyor: "Uçuşan mermiler yüzünden bazı arkadaşlarım hayatını kaybetti, bazıları ise patlamalarda yaralanıp sonucu uzuvlarını yitirdi. Korku her şeyi ele geçirmişti." İlk geçici ateşkesin ardından, Mohammed, babasıyla birlikte ülkeden kaçma kararı alarak Mısır’a yöneldi. "Yolculuk zorlu geçti, risklerle dolu bir otobüs yolculuğundan sonra Mısır’a ulaştı. Muhammed Mısır’a ulaştığında yeni bir sayfa açsa da kalbi hala ailesinin Fashir’de sıkışıp kalmış olmasının acısıyla yanıyor. O gözünün arakada kaldığını "Ailem tehlikedeyken ben güvende olmak neye yarar?" diye anlatıyor.

Milyonların Kaderi: Süregelen Göç ve Çile

Mohammed’in hikayesi, milyonlarca Sudanlının yaşadığı trajedinin bir yalnızca bir parçası. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, çatışmanın başlamasından bu yana 1,7 milyondan fazla kişi, Çad, Güney Sudan, Mısır, Etiyopya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Libya gibi komşu ülkelere kaçtı. 38 yaşındaki, altı çocuk annesi Buthayna, Darfur’un Fashir şehrini, yiyecek ve su sıkıntısı yüzünden kaçmak terk etmek zorunda kaldı. BBC’ye verdiği demeçte, "Her şeyi geride bıraktık, tek düşündüğümüz hayatta kalmaktı," diye özetliyor durumu ve ekliyor "Çocuklarım okulda başarılıydı; evimizde sakin bir hayat yaşıyorduk, ayrılmayı asla istemezdik."

Dört çocuk annesi Sarah da Birleşmiş Milletler Göçmen Ajansı’na yaşadıklarını anlattı: "15 Nisan’da Hartum’daki evimin yakınında kurşun sesleriyle uyandım. Savaşın uzun süreceğini sanmamıştık, fakat günlerce sıkışıp kaldık." Bombaların gürültüsü arasında çocuklarını yatıştırmaya çalışan Sarah, "Küçük oğlum, her geçen uçağın savaşı durduracağına inanıyordu, umudunu yitirmemeye çalışıyordu," diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi. Mayıs ayında, geçici bir ateşkes sırasında ailesiyle birlikte Mısır’a kaçmayı başarsa da, dehşet dolu anılarından kurtulamadı.

Belgelenen İhlaller: Sudan Ordusu ve Müttefikleri Mercek Altında

Sudan’daki insani felaket, sivillere yönelik ihlallerin artmasıyla derinleşiyor. Sudan Ordusu ve müttefikleri – örneğin, Al-Bara bin Malik Tugayı ve Sudan Kalkanı milisleri – sivillere yönelik sistematik saldırılar, keyfi infazlar, yerinden etmeler, intikam ve yağmalama olaylarıyla büyük oranda sorumlu tutuluyor. Uluslararası insan hakları raporlarına göre, bu gruplar, yasadışı infazlar, sistematik yağma ve köyleri kasıtlı olarak yakma gibi savaş suçlarına bulaştı.

Kambo Tayba Saldırısı (Ocak 2024)

15 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan İnsan Hakları İzleme raporunda, Sudan Ordusu’na eşlik eden Sudan Kalkanı milislerinin, Cezire eyaletinde bulunan Kambo Tayba köyüne yönelik düzenlediği saldırı sonucunda biri çocuk en az 26 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Raporda, saldırıdan kurtulan 8 hayatta kişinin ifadelerine, uydu görüntülerine ve videolara yer verildi, evlerin kasıtlı olarak yakıldığı, gıdaların yağmalandığı belirtildi. Bu saldırı, sivillerin kasıtlı hedef alınması nedeniyle muhtemel insanlığa karşı suç veya savaş suçu olarak değerlendiriliyor.

Wed Noura Katliamı (Haziran 2024)

10 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan Uluslararası Af Örgütü raporuna göre, Sudan Ordusu, Al-Bara bin Malik Tugayı ve radikal dinci unsurlardan oluşan güç desteğiyle, Cezire eyaletindeki Wed Noura köyüne saldırdı. Bu operasyonda, savunma gerekçesiyle yürütülen askeri harekât sonucunda 35’i çocuk 120’den fazla sivil hayatını kaybetti. Rapor, yoğun silahlı saldırı, top mermileri ve sivillerin yaşadığı dehşeti belgeleyen tanıklıklara yer veriyor.

Darfur’de Yaşanan Yağma ve Yerinden Etme (Aralık 2024)

5 Ocak 2025 tarihli Sudan Hakları Merkezi raporuna göre, Sudan Ordusu ve Sudan Kalkanı milisleri, Fashir yakınlarındaki mülteci kamplarında geniş çaplı bir yağma kampanyası düzenledi. Bu saldırıda yüzlerce çadır tahrip edildi, binlerce aile yerinden edildi. Raporda, destek güçleri hakkında bilgi almak amacıyla sivillere işkence uygulandığına dair ifadeler yer alıyor.

Uluslararası Sessizlik: İhmalkarlık İçindeki Bir Kriz

Sudan’daki savaş, milyonlarca insanın hayatını alt üst ederken toplumu da paramparça ediyor. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 10 milyondan fazla insan ülke içinde yerinden edildi; bu, günümüzde dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük yerinden edilme krizi olarak görülüyor. Sudan Ordusu ve müttefikleri, sivilleri korumak yerine sistematik ihlallerle acıyı derinleştiriyor; bu durum barış umutlarını gölgelemeye devam ederken, uluslararası toplumun müdahale çabaları yetersiz kalıyor. Sonuç olarak, Mohammed, Buthayna, Sarah ve sayısız diğer Sudanlı, belirsiz bir gelecekle yüzleşmeye mahkum ediliyor.