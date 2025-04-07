SUNARTIST Uluslararası Piyano Yarışması: Genç yetenekler sahnede!

Müzik, sınırları aşan bir sanat dalıdır ve genç yetenekleri bir araya getirerek onların sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak, SunArtist Uluslararası Piyano Yarışması’nın en büyük hedeflerinden biridir. Sunart Academy Sanat Merkeziorganizasyonu ile gerçekleşecek olan bu yarışma, uluslararası çapta prestijli bir platform sunarak genç piyanistlere kendilerini gösterme fırsatı tanıyacak.

Bu yıl yarışmanın jüri başkanlığını, Türkiye'nin önde gelen orkestra şeflerinden ve bestecilerinden Murat Cem Orhanüstlenecek. Yarışmada, uluslararası alanda tanınmış ve kendi alanında uzman olan Gülden Gökşen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Profesörü, Türkiye), İrakli Chumburidze (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi, Gürcistan-Türkiye), Salome Modebadze (Piyanist, Gürcistan-Türkiye) ve Renata Çavdar (Piyano Öğretmeni, Ukrayna-Türkiye) gibi seçkin müzisyenler jüri üyeliği yapacak. Yarışmanın direktörlüğünü ise Sunart Academy kurucusu Evelina Yücel üstlenmektedir.

SunArtist Uluslararası Piyano Yarışması, piyanistlerin farklı ülkelerden daha kolay katılım sağlamasına olanak tanımak için iki aşamada gerçekleştirilecek. Birinci aşama online olarak düzenlenecek, böylece dünyanın dört bir yanından yarışmacıların başvurularını daha rahat tamamlamaları sağlanacak. Final aşaması ise 1 Haziran 2025’te İstanbul’da, Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nün görkemli konser salonunda gerçekleşecek. Finale kalan yarışmacılar, bu özel sahnede performans sergileyerek uluslararası bir jüri önünde kendilerini gösterme şansı elde edecek.

Yarışma, yalnızca bir rekabet ortamı değil, aynı zamanda genç müzisyenlerin gelişimini destekleyen bir sanat platformudur. Dereceye giren yarışmacıların yanı sıra, jüri tarafından belirlenen özel ödüller, mansiyon ve teşvik ödülleri de verilebilecektir.

Bu prestijli yarışmaya başvurarak, sanat yolculuğunuzda önemli bir adım atabilirsiniz. Detaylı bilgi ve kayıt için www.sunartistfest.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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