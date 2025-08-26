Tarihi Cezaevi Kütüphane Oldu Ama Açılmayı Bekliyor: Müteahhit Ödemesini Alamıyor

İstanbul’un Şile ilçesinde yer alan tarihi cezaevi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı’nın %75 oranında desteklediği projeyle 2021 yılında restore edilerek kütüphaneye dönüştürüldü. Aynı kampüs içerisinde yer alan gençlik merkezi ise 2022 yılında tamamlandı. Ancak aradan geçen yıllara rağmen her iki proje de hâlâ hizmete açılamadı.

Bunun en büyük nedeni ise belediye tarafından müteahhit ödemelerinin yapılmaması. Gençlik ve Spor Bakanlığı ödemeleri Şile Belediyesi’ne aktarmış olmasına rağmen, müteahhit firmaya hakedişlerin verilmediği ve bu nedenle geçici kabul ile kesin kabul işlemlerinin gerçekleştirilemediği öğrenildi.

Projeyi üstlenen müteahhit Mehmet Faruk Sürmeli, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Gençlik Spor Başkanlığı Spor Toto üzerinden ödemeleri yaptı, ancak Şile Belediyesi tarafından bize ödeme yapılmadı. Bu yüzden alacaklarımızı tahsil edemedik ve resmi kabul işlemlerini yapamıyoruz. Bu durum projelerin hizmete açılmasını engelliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılına girerken bu tarihi yapıların bir an önce hayata geçirilerek gençlerimize faydalı hale gelmesini bekliyoruz. Yetkililerden gerekli adımları atmalarını talep ediyorum.”

Şile merkezde bulunan bu yapılar, Türkiye’de bir ilke sahne oluyor: İlk kez bir cezaevi kütüphaneye dönüştürülüyor. Ancak bürokratik ve mali sıkıntılar nedeniyle, gençlerin hizmetine sunulması planlanan bu projeler yıllardır kapalı durumda bekletiliyor.

