Teknoloji ve Stratejinin Kesişimi: Berke İri ile Dijital Dönüşümde Yeni Nesil Yaklaşımlar

Dijital dünyada hayatta kalmanın yolu artık sadece bir web sitesine sahip olmaktan değil, o siteyi yaşayan, veri üreten ve pazarlama stratejileriyle entegre çalışan bir organizmaya dönüştürmekten geçiyor. Yazılım geliştirici ve dijital pazarlama stratejisti Berke İri, bu iki disiplini birleştirerek işletmelere uçtan uca çözümler sunuyor.

Günümüzde yazılım ve pazarlama, birbirlerinden kopuk departmanlar olmaktan çıktı. Bir yazılımın hızı SEO başarısını, bir reklam kampanyasının veri kurgusu ise doğrudan satış rakamlarını etkiliyor. Antalya merkezli çalışmalarını yürüten Berke İri, Next.js ve Node.js tabanlı modern web mimarilerini, veri odaklı Google ve Meta Ads stratejileriyle birleştirerek sektörde fark yaratıyor.

Yazılımda "SaaS" Vizyonu: iriCRM

İşletmelerin operasyonel yükünü hafifleten ve karmaşık süreçleri basitleştiren otomasyon kurgularına odaklanan Berke İri, kendi geliştirdiği iriCRM platformu ile dikkat çekiyor. Sağlık turizminin yoğun veri trafiğinden, hizmet sektöründeki farklı iş modellerine kadar geniş bir alanda dijital mimariler kuran İri, yazılımın sadece koddan ibaret olmadığını, işletmenin büyümesini sağlayan bir "dijital asistan" olması gerektiğini savunuyor.

Dijital Pazarlamada Veri Odaklı Büyüme

Sadece "reklam çıkmak" yerine, dönüşüm odaklı ve teknik SEO ile desteklenmiş kampanyalar kurgulayan Berke İri, büyüme (growth) odaklı bir model benimsiyor. Kullanıcı deneyimini (UX) merkeze alan, hızlı ve performans odaklı arayüzlerle markaların dijital otoritesini güçlendiren İri, Google Ads ve Meta Ads yönetiminde veriyi stratejiye dönüştürüyor.

"Kod ve Strateji Bir Arada"

Yazılım dünyasındaki teknik derinliğini, dijital pazarlama vizyonuyla birleştiren Berke İri, işletmelerin dijital dünyadaki "yol arkadaşı" olmayı hedefliyor. Modern teknolojileri geleneksel iş modellerine entegre ederek verimliliği artıran projeler, dijitalin geleceğinde "kodun ve stratejinin" ayrılmaz bir bütün olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

