Thomson Investment artık İstanbul Borsası'nda

THOMSON INVESTMENT şirket politikaları bulunduğu borsa şartlarına uyumlu, bist endeksinin dengesini gözeten, yatırımsal hassasiyetlere önem veren, borsa mevzuat ve yasalarına uygun yönetim anlayışıyla oluşturuluyor.

Yeni yatırımcıların bilinçli, eğitimli ve doğru işlem yapabilmelerine büyük önem veren THOMSON INVESTMENT, al- sat konularında ki tecrübelerini sürekli artırarak geliştiriyor.

BIST Yatırımı İçin Aracı Kurum Arayanların Adresi THOMSON INVESTMENT

Yatırım için aracı kurum arayanların adresi THOMSON INVESTMENT oldu. Türkiye THOMSON INVESTMENT kullanıcılarının gerçekleştirdiği işlem hacmi rekoruyla en güvenilir kurum olduğunu kanıtlayan firma, kurulduğu andan beri büyük çıkışları gerçekleştiriyor. Türkiye merkezli şirket borsa İstanbulun her noktasında sağladığı yeni yatırımlarla kullanıcılara güvenli platformlardan yatırım hizmeti sunuyor.

THOMSON INVESTMENT ARTIK İSTANBUL BORSASINDA

Thomson Investment artık yatırımcılarına borsa İstanbul’ daki fırsatları değerlendirme şansı sunuyor, diğer aracı kurumlarda bulunan kıymetlerinizi artık Thomson Investment'ta değerlendirme imkanınız bulunuyor.

İleri teknolojilerden oluşan platformları, gelişmiş altyapısıyla anlık borsa işlemleri zaman ve mekân fark etmeksizin özgürce yapılmasını sağlıyor. Yatırım ve borsa alanlarında, avantajlı ve düşük maliyetli işlem seçenekleri, yüksek kaldıraç oranları, farklı döviz kurları için anlık dönüştürücü işlemleri güvenli ve kârlı olarak yapılıyor. NFA denetim firma lisansına sahip THOMSON INVESTMENT en iyi aracı ve güvenilir firma olarak hizmet sunuyor.

NFA denetim otoritesi tarafından lisansa layık bulunan firma, her kontrolü ve değerlendirme kriterini başarıyla tamamlayarak dünyaca en güvenilir sertifikasına sahip olmuştur. Anlık para çekme konusunda güvenirliğini kanıtlayan THOMSON INVESTMENT, genel platformlarda en olumlu yorum yapılan CFG firması unvanıyla yatırımcısına güven sağlıyor.

Borsa İstanbul yatırım firmaları, Türkiye'nin finansal piyasalarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu firmalar, müşterilerine uzmanlık, deneyim ve güvenilirlik sunarak, finansal başarılarını desteklerler. THOMSON INVESTMENT bu firmalar içinde amiral gemisi görevi yapmaktadır. Yatırımcılar, borsada işlem yapmak ve portföylerini yönetmek için bir yatırım firması seçerken, güvenilirlik, uzmanlık ve kişiselleştirilmiş hizmetler gibi faktörleri göz önünde bulundurmalıdırlar. THOMSON INVESTMENT bu faktörleri en üst düzeyde sağlayarak müşterilerine mükemmel bir yatırım deneyimi sunmaktadır.Borsa, sermaye piyasalarının kalbidir ve Thomson Investment olarak biz, müşterilerimize bu kalbin atışlarını hissettiriyoruz. Borsa, şirketlerin büyümesine ve ekonominin gelişimine katkı sağlarken, yatırımcılara da çeşitli fırsatlar sunar. Thomson Investment olarak, müşterilerimize borsada doğru adımları atmaları için gerekli desteği sağlıyoruz.