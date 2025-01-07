Thomson Investment Yatırımlarıyla Kazandırıyor

Uluslararası piyasalarda "yatırım sihirbazı" olarak bilinen yatırımcı ve finans uzmanı aynı zaman da Thomson Investment Ceo’su olan David Kohen, Türkiye’nin ekonomi politikalarında önemli değişiklikler yaptığını ve bu durumun birçok uluslararası yatırımcı tarafından dikkatle izlendiğini ifade etti.

Kohen, “Yabancı yatırımcılar geri dönecektir, ancak bu sürecin biraz zaman alacağını göz önünde bulundurmalıyız. Türkiye, şu anda doğru adımlar atıyorsa, kesinlikle iyi bir yatırım fırsatı sunabilir” dedi ve ekledi.

Türkiye’nin önde gelen finans şirketlerinden olan Thomson Investment , finans-dijital dönüşüm alanındaki yatırımlarını hızlandırdı. Thomson Investment Yönetim Kurulu Başkanı(CEO) David Kohen, dijital dönüşüm maliyetlerin arzını sınırlı kıldığını, buna karşın büyüyen interaktif ekonomik faaliyetlere paralel dijital talebinin güçlü olduğunu ifade etti. Thomson Investment, artan ihtiyacı karşılamak için dijital dönüşüm alanına iki yılda yaklaşık 90 milyon lira yatırım yapacak.

Kohen, Türk ekonomisindeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayarak, hayatının farklı dönemlerinde Türk varlıklarına yatırım yaptığını, ancak şu an için 90 Milyon Liralık yeni bir yatırımın yolda olduğunu ekledi . Bir süredir Türk piyasasını yakından takip ettiği için yatırım portföyünde Türk varlığına yüksek yatırım yaptığını söyledi.

Thomson Investment Uluslararası Faaliyetlerine Başladı

Thomson Investment 2024 yılının ilk çeyreğinde büyük yükseliş göstermekte ve uluslararası faaliyetlerine başladı. Polonya’da da şubesini açan firma müşteri portföyünü genişletmeye devam ediyor. Çok küçük birikimleri olan kişiler açacakları hesaplarla yüksek kazançlar elde edebiliyorlar. Firmanın uzmanlarının sayısı da artmaktadır. Bu şekilde butik hizmet anlayışı ile müşterilerinin doğru yatırımlar yaparak yüksek kar elde edebilmesini sağlamaktadır. Firmanın uzmanlarının yaptıkları günlük analizler paylaşılmaktadır.

“Belki de yeniden Türk varlıklarını yatırımın gözdesi ” diyen Kohen, Türkiye’nin ekonomi politikalarının değişmesinin yabancı yatırımcıların geri dönüşünü sağlayacağını, fakat bunun bir süreç gerektirdiğini vurguladı. Ayrıca, şu an Türkiye’nin ekonomik olarak makul adımlar attığını görürse, yatırımcıların geri geleceğini öngördüğünü belirtti. Thomson Investment olarak bu öngörü doğrultusunda yatırımlarını sıklaştırdığını ve artık yatırımın merkezine her zaman Türk ekonomisini koyacağını bildirdi. Yabancı yatırımların ülkeye gelmesi için Thomson Investment olarak yapmaları gereken ne varsa yapacaklarını da belirtti.

Yatırımcıların düzenlemelerin ve reformların hayata geçtiğini görmek istediğini vurgulayan Kohen, bu sebeple atılan adımları dikkatle takip ettiğini ifade etti: “Artık biliyorum ki Türkiye piyasasına yeniden dikkat etmeliyim. Ben ve diğer yatırımcılar, Türkiye piyasasına geri dönerek yeniden yatırım yapmaya başlamalıyız.” şeklinde düşüncelerini aktardı.