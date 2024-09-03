Ticari Alacak Sigortası’nın Önemi

Ticari alacak sigortası, piyasa ve ekonomik belirsizliklere karşı finansal riskleri yönetmek için güvenli bir çözüm sunuyor. Allianz Trade Ticari Alacak Sigortası ile şirketlerin nakit akışını koruyabilmesi ve güvenli bir büyüme sağlayabilmesi mümkün…

Makroekonomik ve jeopolitik çalkantıların, yüksek faiz oranlarının ve enflasyonun etkileriyle ticari dünyada belirsizliklerin dolayısıyla da risklerin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Tedarik zinciri kesintileri, yükselen nakliye maliyetleri, dünyada süper seçim yılının yaşanması, stagflasyon gibi nedenler de 2024 yılında bu süreci zorlaştıran faktörler arasında yer alıyor.

Ülkemizde şirketlerin, bu riskleri göz önünde bulundurarak, bir yandan enflasyon muhasebesine giderken diğer yandan da ticari alacak sigortasını göz önünde bulundurması gerekiyor. Çünkü söz konusu riskler karşısında bilançodaki alacakların yaklaşık %40’ını oluşturan vadeli alacakların garanti altına alınması bir şirket için en önemli şart oluyor. İşte Ticari Alacak Sigortası da tam da bu zorluklara karşı şirketlere güvence sağlayan bir araç olarak öne çıkıyor. Konkordatoların, iflasların, karşılıksız çeklerin artış gösterdiği bu dönemde Ticari Alacak Sigortası yaptıran firmalar, tahsilat sorunu yaşamadan ticari faaliyetlerini daha güvenli bir şekilde sürdürebiliyor.

Allianz Trade, bu süreçte şirketlere en uygun çözümleri sunarak, nakit akışlarını düzenlemelerini ve yeni büyüme yolları arayışlarında da riskli durumlara karşı korunmalarını sağlıyor.

Ticari Alacak Sigortası ve Risk Yönetimi

Ticari Alacak Sigortası, şirketlerin ticari alacaklarını güvence altına alarak, borçludan ödeme tahsil edememe durumlarında finansal sarsıntılara karşı şirketleri koruyan bir sistemdir. Alacak sigortası, şirketlerin nakit akışındaki istikrarın sürekliliğini sağlayarak olası finansal riskleri en aza indirger.

Allianz Trade, 83 milyondan fazla şirketin finansal takibini gerçekleştiren güçlü erken uyarı sistemi sayesinde, şirketlere daha iyi bir risk yönetimi sunar. Allianz Trade ticari alacak sigortası risk yönetimi ile; bir şirket müşterilerinin kredi riskini önceden değerlendirebilir ve ödeme sorunlarını öngörerek önleyici tedbirler alabilir. Bu sayede, mevcut müşterileriyle güvenli ticaret yaparken ve yeni pazarlara yönelirken risklerini minimize edebilir.

Ticari Alacak Sigortası Çeşitleri ve İhracat

Küresel ticaretin değişen dinamikleri ve ekonomik belirsizlikler, Ticari Alacak Sigortası’nda yeni trendlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Özellikle ihracat yapan firmalar için büyük avantajlar sunan ticari alacak sigortası, küresel pazarlarda potansiyel müşterilerini teyit ederek yeni pazarlara açılma ve cirosunu artırma olanağı sağlıyor. Ticari Alacak Sigortası, hasar durumunda yerel hukuk kadroları ile teminat dışında kalan alacakların da takibini yapıyor. Poliçe alacak haklarına istinaden finansman imkânı temin ederken yurt dışı alacakları için ülkenin politik risklerine karşı koruma sağlıyor.

Ticari Alacak Sigortası’nın Gelecekteki Önemi ve Öngörüler

Küresel ticaretteki belirsizliklerin artmasıyla birlikte Ticari Alacak Sigortası da gelecekte daha fazla önem kazanacağa benziyor. Çünkü şirketlerin ticaret yapacakları potansiyel müşterilerinin risk analizinin sağlıklı bir şekilde yapılması, gelecekteki ticaretin sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynayacak. Allianz Trade’in sunduğu güçlü erken uyarı sistemi ve geniş hizmet ağı, şirketlerin gelecekteki risklerini minimize etmelerine yardımcı olacak. Ayrıca, ticari sigortanın dijitalleşmesi ve teknolojik altyapılarla desteklenmesi, gelecekte bu alanda daha etkin çözümler sunulmasına olanak tanıyacak. Gelecek öngörüleri, Ticari Alacak Sigortası’nın yıllar içerisinde şirketler açısından vazgeçilmez bir araç olacağına işaret ediyor.

Ticarette riskini azaltmak isteyen şirketler Allianz Trade'in web sitesi üzerinden hızlı başvuru formunu doldurarak veya müşteri hizmetlerine telefonla ulaşarak Ticari Alacak Sigortası ile ilgili bilgi alabilirler.

Allianz Trade ayrıca web sitesi üzerinden başvuru yapan şirketlere 15 müşteri için ücretsiz risk analizine ulaşabilme fırsatı da sunuyor.