Triger Kayışı Arıza Belirtileri​

Motorun en kritik parçalarından biri olan triger kayışı krank mili ile eksantrik mili arasındaki senkronizasyonu sağlayan hayati bir bileşendir. Triger kayışının işlevini yitirmesi veya beklenmedik bir şekilde kopması araç motorunda geri dönüşü zor ve maliyetli hasarlara yol açabilmektedir.

Bir otomobilin kalbi olarak nitelendirilen motorun, düzgün bir ritimle çalışabilmesi için triger kayışının sağlam ve gergin olması şarttır. Özellikle peşinatsız araba alma imkanlarından yararlanarak yeni bir ikinci el araç sahibi olan kullanıcıların, araç geçmişini tam olarak bilemedikleri durumlarda ilk olarak triger kayışını kontrol ettirmeleri hayati önem taşır. Bu basit önlem ileride oluşabilecek ve aracın değerini etkileyecek büyük arızaların önüne geçmektedir."

Triger kayışında meydana gelen bir aşınma veya gevşeme motorun çalışma düzenini doğrudan etkileyen belirli semptomlar ile kendini göstermektedir. Bu belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden teknik bir inceleme yapılması, motorun tamamen durmasını ve iç aksamın birbirine çarpmasını engelleyebilmektedir. İşte triger kayışındaki arıza belirtileri:

Motordan Gelen Anormal Sesler: Triger kayışı gevşediğinde veya üzerindeki dişler aşındığında motor çalışırken ritmik bir sürtünme veya ıslık benzeri ses duyulabilmektedir. Özellikle triger kayışı sesi veya daha spesifik olarak triger kayışı arıza sesi motor rölantide çalışırken daha belirgin hale gelmektedir. Bu ses, kayışın yuvasından çıkmaya çalıştığının veya gergilerin işlevini yitirdiğinin bir göstergesidir.





Bu belirtilerin bir veya birkaçının aynı anda görülmesi triger sisteminin acilen kontrol edilmesi gerektiğini göstermektedir. Bazı araçlarda bu tür mekanik sorunlar bazen gösterge panelindeki motor arıza lambasının yanmasına da neden olabilmektedir. Ancak fiziksel belirtiler elektronik uyarılardan çok daha önce ortaya çıkabilmektedir.

Triger Kayışı Koparsa Ne Olur?

Triger zinciri, yapısal olarak metal halkalardan oluştuğu için kopma anında motora çok daha büyük zararlar vermektedir. Zincir koptuğu anda motorun içindeki tüm hareketli parçalar birbirine kontrolsüzce çarpmaktadır. Bu durum, motorun iç mekanizmasında ani ve şiddetli bir yıkım oluşturmaktadır. Genellikle motor yağı ile yağlanan kapalı bir blok içinde çalışan zincir sistemi, koptuğu anda parçalarını motorun her yerine savurmaktadır. Triger kayışının kopması birçok sonuca yol açar.

Supap ve Piston Çarpışması: Zamanlama durduğu için pistonlar açık kalan supaplara şiddetle çarpmaktadır. Bu çarpışma sonucunda supaplar eğilmekte veya tamamen kırılmaktadır.





Triger sisteminin düzenli kontrolü ve zamanında değişimi motorun ömrünü uzatan en kritik bakım adımıdır. Bakımı ihmal edilen bir araçta yaşanacak büyük motor arızaları, araç bedeline yaklaşan ağır faturalar çıkarabilmektedir.

