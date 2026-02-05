  1. Anasayfa
  3. Türk Fuarcılık Sektöründe Ahşap Stand Trendi Yükseliyor: Markalar Prestije Odaklandı

Güncelleme:

Türkiye, özellikle İstanbul’daki dev organizasyonlarla Avrasya’nın fuar merkezi olma konumunu güçlendiriyor.

Rekabetin arttığı bu atmosferde, markalar artık standart çözümler yerine kurumsal kimliklerini yansıtan özel tasarımlara yöneliyor. Sektör verileri, katılımcı firmaların ziyaretçi etkileşimini artırmak için ahşap fuar standı çözümlerini daha sık tercih ettiğini gösteriyor.

Fuarlar, markaların potansiyel müşterileriyle yüz yüze geldiği en kritik pazarlama alanlarıdır. Geçmiş yıllarda maliyet odaklı düşünülerek tercih edilen standart modüler sistemler , yerini artık markanın gücünü ve kalitesini yansıtan özel mimari yapılara bırakıyor.

Özellikle uluslararası katılımcıların yoğun olduğu ihtisas fuarlarında, bir firmanın vizyonu standı ile ölçülüyor. Bu noktada fuar standı, sadece ürünlerin sergilendiği bir alan olmaktan çıkıp, markanın geçici genel merkezi işlevini görüyor. Ziyaretçilerin bir standa girip girmeme kararı ise ortalama 3 saniye içinde veriliyor. Bu kısa sürede dikkat çekmek isteyen firmalar, malzemenin esnekliği ve estetiği nedeniyle ahşaba yöneliyor.

Tasarımda Özgünlük ve İşlevsellik Ön Planda

Ahşap malzemenin sağladığı tasarım özgürlüğü, mimarların hayal gücünü gerçeğe dönüştürmesine olanak tanıyor. Oval hatlar, özel ışıklandırma detayları, tavan dekorları ve kurumsal renklere birebir uyum, ancak özel üretim standlarla mümkün oluyor.

Sektörün önde gelen uygulayıcılarından Creostand yetkilileri, başarılı bir fuar sürecinin doğru analizle başladığını belirtiyor. Sadece şık bir görüntü değil, ziyaretçi trafiğini doğru yöneten, ürün odaklı ve ergonomik bir fuar stand tasarım süreci, fuardan alınan verimi doğrudan etkiliyor.

Fuar alanlarında metrekare maliyetlerinin arttığı günümüzde, firmalar kiraladıkları alanı en verimli şekilde kullanmak istiyor. Suntalam ve MDFlam gibi malzemelerle üretilen, boya ve lake işçiliğiyle zenginleşen ahşap fuar standı modelleri, hem prestij hem de fonksiyonelliği bir araya getiriyor.

Sektördeki bu dönüşümü yakından takip eden ve mimari çözümleriyle fuar alanlarında fark yaratan Creostand, tasarım aşamasından uygulama ve söküm sürecine kadar markalara anahtar teslim çözüm ortaklığı sunmaya devam ediyor.

 

