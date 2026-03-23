Türkiye’nin En İyi 5 Rinoplasti Doktoru

Türkiye, estetik cerrahi alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline gelmiş durumda.

Özellikle rinoplasti, yani burun estetiği, hem görünümünü iyileştirmek hem de nefes alma fonksiyonunu desteklemek isteyen hastalar için en çok tercih edilen operasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Gelişmiş sağlık altyapısı, deneyimli cerrahları ve uluslararası hasta memnuniyetindeki başarısıyla Türkiye, rinoplasti alanında global ölçekte dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor.

Başarılı bir rinoplasti yalnızca burnun şeklini değiştirmekten ibaret değildir. Yüzün genel dengesi, doğal ifade, nefes alma kalitesi ve uzun vadeli fonksiyonel sağlık da bu sürecin ayrılmaz parçalarıdır. Bu nedenle doğru cerrahı seçmek, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan tatmin edici bir sonuç elde etmenin en önemli adımlarından biridir. Cerrahi deneyim, estetik bakış açısı, hasta memnuniyeti ve uygulanan teknikleri göz önünde bulundurarak Türkiye’de rinoplasti alanında öne çıkan beş ismi değerlendirdik.

Op. Dr. Nuran Kalekoğlu Erkalp Kliniği

Op. Dr. Nuran Kalekoğlu, Türkiye’de rinoplasti alanında öne çıkan en deneyimli isimlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Özellikle erkek burun estetiği ve revizyon rinoplasti konularındaki uzmanlığıyla tanınan Dr. Kalekoğlu, 25 yılı aşkın cerrahi deneyimiyle her hastaya tamamen kişiye özel bir yaklaşım sunmaktadır. Onun cerrahi anlayışında amaç, standart ve tek tip bir burun yaratmak değil; her yüzün karakterine, anatomik yapısına ve doğal ifadesine uygun, dengeli ve ameliyatlı görünmeyen sonuçlar elde etmektir.

Erkek rinoplastisinde maskülen yüz hatlarını koruyarak doğal ve güçlü bir görünüm sağlaması, revizyon vakalarında ise ileri düzey deneyim gerektiren karmaşık süreçleri başarıyla yönetmesi, onu bu alanda ayrıcalıklı bir konuma taşımaktadır. Doğal sonuç anlayışı, yüzle uyumlu burun tasarımı ve kompleks vakalardaki güçlü tecrübesi sayesinde Op. Dr. Nuran Kalekoğlu, hem Türkiye’den hem de yurt dışından hastalar tarafından güvenle tercih edilen seçkin rinoplasti cerrahları arasında yer almaktadır.

Dr. Güncel Öztürk – İstanbul

Dr. Güncel Öztürk, burnun doğal yapısını mümkün olduğunca koruyarak şekillendirmeyi hedefleyen preservation rhinoplasty tekniğindeki uzmanlığıyla tanınmaktadır. Çalışmaları yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da ilgi görmekte; cerrahi yayınlarda ve uzmanlık dergilerinde yer almaktadır. Doğal yapıyı korumaya dayalı yaklaşımı sayesinde, estetik müdahaleyi daha rafine ve kontrollü bir anlayışla sunan isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Dr. Mehmet Solmaz – İstanbul

Dr. Mehmet Solmaz, kemiğin son derece hassas biçimde şekillendirilmesini sağlayan gelişmiş Piezo teknolojisini kullanmasıyla bilinmektedir. Bu yöntem, daha kontrollü bir cerrahi süreç, daha az travma, daha hızlı iyileşme ve daha doğal sonuçlar sunması nedeniyle özellikle dikkat çekmektedir. Dr. Solmaz’ın en güçlü yönlerinden biri, burun şeklini hastanın yüz hatlarıyla uyum içinde planlayabilmesi ve estetik sonucu yüzün genel dengesiyle bütünleştirebilmesidir.

Dr. Cengizhan Ekizceli – İstanbul

Dr. Cengizhan Ekizceli, özellikle etnik rinoplasti alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekmektedir. Yaklaşımını hastanın kendine özgü anatomik yapısı ve kültürel özellikleri doğrultusunda şekillendirmekte, estetik beklentileri bireysel farklılıklarla birlikte değerlendirmektedir. Kişiye özel planlama anlayışı sayesinde hem estetik açıdan güçlü hem de fonksiyonel açıdan başarılı sonuçlar hedeflemektedir.

