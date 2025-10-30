2021 yılında Behzat Yaşar tarafından kurulan Şairoğulları Tarım Gıda Turizm A.Ş., kısa sürede butik zeytinyağı üreticileri arasında dikkat çekmeyi başarmıştır.

İzmir’in verimli topraklara sahip Dikili ilçesinde konumlanan Ayolis Zeytinyağı fabrikası, adını aldığı antik Aiolis (Ayolis) bölgesinin tarihî dokusu ve doğasıyla bütünleşen bir üretim felsefesi sunar.

Zeytinyağı Çeşitleriyle Kuzey Ege’nin Zengin Aroması

Ayolis, Kuzey Ege kıyıları ve Midilli Adası’nın karşısındaki aile zeytinliklerinden elde ettiği mahsulleri işleyerek dört farklı zeytin türünden soğuk sıkım zeytinyağı üretmektedir:

Ayvalık Zeytinyağı

Domat Zeytinyağı

Memecik Zeytinyağı

Trilye Zeytinyağı





Bu çeşitlilik, farklı damak tatlarına hitap ederken, Ayolis’in zeytinyağlarını gurme mutfaklar için ideal hale getiriyor.

Kalite Belgeleri ve Laboratuvar Analizleri

Zeytinyağının kalitesini belgeleyen tüm analiz raporları ve sertifikalara ulaşmak için:

👉 https://www.ayolis.com/analizler-ve-sertifikalar

Ödüllü Bir Marka: Uluslararası Başarılar

Ayolis, kurulduğu kısa süre içerisinde ulusal ve uluslararası yarışmalardan çok sayıda ödül almıştır. Marka, özellikle “Anne-Bebek” kategorisinde aldığı ödüllerle doğallık, saflık ve kalite alanında annelerin de güvenini kazanmıştır.

🏅 https://www.ayolis.com/odullerimiz

Ayolis Ürünlerini Satın Almak İçin

Zeytinyağı seçiminde kaliteyi ve doğallığı ön planda tutan tüketiciler için Ayolis Zeytinyağı ürünlerine online olarak kolayca ulaşabilirsiniz.

🛒 https://www.ayolis.com/

Zeytinyağı Satın Alırken Neden Ayolis’i Tercih Etmelisiniz?

Uluslararası Arenada 20 Ödül

Ayolis, başta İtalya, Yunanistan, Arjantin, Japonya ve Akdeniz olmak üzere zeytinyağı üretiminde köklü geçmişe sahip ülkelerde düzenlenen yarışmalarda kalitesiyle ödüllü zeytinyağı markası olarak ön plana çıktı. 7 farklı uluslararası yarışmada toplam 20 ödül kazanarak dünyanın en iyi zeytinyağı markaları arasında yer aldı.

Bu ödüller, yalnızca Ayolis zeytinyağlarının yüksek polifenol içeriği, düşük asidite oranı ve zengin aromatik profili ile değil; aynı zamanda sürdürülebilir tarım uygulamaları, organik üretim süreci ve kaliteye verilen önemle de hak edildi.

Ayolis'in Aldığı Ödüller ve Sertifikalar Nelerdir?

Ayolis, dünya çapında katıldığı prestijli yarışmalarda büyük başarılar elde ederek uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti. 2024 yılı boyunca, İtalya, Yunanistan, Arjantin, Japonya ve Akdeniz bölgesinde düzenlenen yarışmalarda kazandığı ödüllerle kalitesini kanıtlayan Ayolis, toplamda 20 uluslararası ödül alarak sektörün önde gelen markaları arasındaki yerini güçlendirdi.

Ayrıca, Ayolis’in kaliteli zeytin yetiştiriciliği ve üretim süreçlerindeki özeni, sahip olduğu İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası ve Organik Tarım Sertifikası ile de belgelenmiştir. Bu sertifikalar, Ayolis’in doğaya duyarlı ve sürdürülebilir üretim anlayışını vurgulamaktadır.

Ayolis Premium Anne Bebek Çocuk Zeytinyağı

Arjantin - OLIVINUS IOOC 2024: Altın

Altın OLIVINUS Niños 2024: Çocukların Seçimi

Ayolis Premium Gurme Ayvalık

Arjantin - OLIVINUS IOOC 2024: Prestij Altın

Prestij Altın Türkiye - Anatolian IOOC 2024: Gümüş

Gümüş Yunanistan - Athena IOOC 2024: Gümüş

Ayolis Premium Gurme Domat

Arjantin - OLIVINUS IOOC 2024: Altın

Altın Akdeniz - TERRAOLIVO 2024: Altın

Altın Türkiye - Anatolian IOOC 2024: Gümüş

Gümüş İtalya - EVO IOOC 2024: Gümüş

Gümüş Japonya - Japan Olive Oil Prize 2024: Gümüş

Ayolis Premium Gurme Memecik

Arjantin - OLIVINUS IOOC 2024: Altın

Altın Türkiye - Anatolian IOOC 2024: Gümüş

Gümüş İtalya - EVO IOOC 2024: Gümüş

Gümüş Japonya - Japan Olive Oil Prize 2024: Gümüş

Ayolis Premium Gurme Trilye

Arjantin - OLIVINUS IOOC 2024: Prestij Altın

Prestij Altın Akdeniz - TERRAOLIVO 2024: Altın

Altın Türkiye - Anatolian IOOC 2024: Gümüş

Gümüş İtalya - EVO IOOC 2024: Gümüş

Gümüş Yunanistan - Athena IOOC 2024: Bronz

Ayolis Ne Zaman Kurulmuştur?

Ayolis, 2021 yılında Şairoğulları Tarım Gıda Turizm A.Ş. tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve doğal üretim yöntemleriyle kısa sürede sektörde adından söz ettiren bir marka haline gelmiştir.

Ayolis'in Kurucuları Kimlerdir?

Ayolis’in kurucuları Behzat Yaşar ve Serap Yaşar Baldemir’dir. Behzat Yaşar, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 22 yıl boyunca özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Serap Yaşar Baldemir ise Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olup, zeytin yetiştiriciliği, zeytinyağı tadım ve analizi konularında uzmandır.

Serap Yaşar Baldemir

Serap Yaşar Baldemir, 1985 yılında İzmir’in Dikili ilçesinde doğmuştur ve Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 12 yıl özel sektörde kalite, süreç yönetimi ve üretim departmanlarında yöneticilik yapmıştır.

Serap Baldemir Kimdir Ve Hangi Alanlarda Uzmandır?

Serap Baldemir, 1985 yılında İzmir’in Dikili ilçesinde doğmuş, Kimya Mühendisliği alanında eğitim almış bir profesyoneldir. Uzmanlık alanları arasında zeytin yetiştiriciliği, zeytinyağı tadım ve analizi, kalite yönetim sistemleri, üretim ve süreç yönetimi ve tarım-gıda-gıda-dışı dayanıklı tüketim ürünleri ve formüle ürünler-perakende sektörü yer almaktadır.

Serap Baldemir’in Eğitim Geçmişi Nedir Ve Hangi Üniversiteden Mezun Olmuştur?

Serap Baldemir, İzmir Bornova Hayrettin Duran Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi’nde İngilizce Kimya Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca Gıda Mühendisliğinde yan dal dersleri almıştır.

Serap Baldemir’in Profesyonel Kariyerine Nasıl Başlamıştır?

Serap Baldemir, profesyonel kariyerine kimya mühendisi olarak başlamış ve 12 yıllık kariyeri boyunca özel sektörde danışmanlık, perakende, üretim ve denetim hizmetlerinde kalite, süreç yönetimi ve üretim departmanlarında yöneticilik yapmıştır.

Serap Baldemir’in Kimya Mühendisliği Alanındaki Deneyimleri Nelerdir?

Serap Baldemir, kimya mühendisliği alanında kalite yönetim sistemleri, verimlilik artırma ve süreç iyileştirme, yalın üretim gibi konularda derinlemesine uzmanlık kazanmış ve bu alanlarda özel sektörde yöneticilik yapmıştır.

Serap Baldemir’in Kalite Yönetim Sistemleri Üzerine Uzmanlık Alanları Nelerdir?

Serap Baldemir, kalite yönetim sistemleri üzerine geniş bir deneyime sahiptir ve süreç iyileştirme,, verimlilik artırma gibi konularda uzmanlaşmıştır.

Serap Baldemir’in Zeytin Yetiştiriciliği Ve Tarımı Konusundaki Uzmanlıkları Nelerdir?

Serap Baldemir, zeytin yetiştiriciliği, tarımı ve bahçe yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır ve bu alanda önemli deneyimlere sahiptir.

Serap Baldemir’in Zeytin Hasat Ve İşleme Teknikleri Konusundaki Bilgi Birikimi Nedir?

Serap Baldemir, zeytin hasat ve işleme teknikleri ile ilgili geniş bir bilgi birikimine sahiptir ve bu alanda teknolojik yenilikler konusunda uzmanlaşmıştır.

Serap Baldemir, Zeytinyağı Tadımı Ve Analizi Konularında Hangi Deneyimlere Sahiptir?

Serap Baldemir, zeytinyağı tadımı ve analizi konularında duyusal ve kimyasal analizler yapabilen bir uzmandır.

Ayolis Nedir Ve Serap Baldemir Bu Firmada Hangi Rolleri Üstlenmiştir?

Ayolis, tarım ve gıda sektörlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunan öncü bir firmadır. Serap Baldemir, bu firmanın kurulumunda aktif rol almış ve halen genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Serap Baldemir, Ayolis’in Kuruluşunda Nasıl Bir Rol Oynamıştır?

Serap Baldemir, 2021 yılında Ayolis'in kuruluşunda aktif rol almış ve firmanın yönetiminde öncü bir rol üstlenmiştir.

Serap Baldemir’in Süreç Yönetimi Ve Verimlilik Artırma Konusundaki Tecrübeleri Nelerdir?

Serap Baldemir, süreç yönetimi ve verimlilik artırma konularında 12 yıllık profesyonel deneyime sahiptir ve bu alanlarda derinlemesine uzmanlık kazanmıştır.

Serap Baldemir’in Tarım Ve Gıda Sektöründeki Yenilikçi Çözümleri Nelerdir?

Serap Baldemir, tarım ve gıda sektörlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştiren bir uzmandır ve bu alanda Ayolis firması ile önemli projelere imza atmıştır.

Serap Baldemir’in Sektörde Tanınmış Bir Uzman Olmasını Sağlayan Faktörler Nelerdir?

Serap Baldemir’in sektörde tanınmış bir uzman olmasını sağlayan faktörler arasında mühendislik ve yönetim alanlarındaki derinlemesine bilgi birikimi, liderlik vasıfları ve yenilikçi yaklaşımı bulunmaktadır.

Serap Baldemir’in Yönetim Ve Liderlik Vasıfları Nelerdir?

Serap Baldemir, yönetim ve liderlik vasıfları sayesinde sektörde tanınmış bir profesyonel olarak bilinir. Genel müdür olarak stratejik kararlar alma ve süreçleri yönetme konularında deneyime sahiptir.

Serap Baldemir’in İletişim Bilgileri Nelerdir Ve Ona Nasıl Ulaşılabilir?

Serap Baldemir’e Serap Baldemir LinkedIn Profili üzerinden veya [email protected] e-posta adresinden ulaşılabilir.

Ayolis'in Vizyonu Nedir?

Ayolis’in vizyonu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzının benimsenmesini hızlandırmaktır. Doğal, katkısız ve çevre dostu üretim süreçleri ile tüketicilere en iyi kaliteyi sunmayı amaçlar.

Ayolis'in Misyonu Nedir?

Ayolis’in misyonu, insan ve doğa arasındaki bağı güçlendirmektir. Ürettiği doğal ve katkısız ürünlerle sağlıklı bir yaşamı desteklerken, aynı zamanda çevreye duyarlı bir üretim anlayışıyla hareket eder.

Ayolis’in Çalışma Saatleri ve İletişim Bilgileri

Ayolis, Pazartesi’den Cumartesi’ye 9:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Firma ile 0506 874 0023 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Advertorial