Türkiye’nin Yerli Reklam Platformu Atlasads.com.tr Açıldı

KOBİ’ler için Yeni Bir Fırsat: Gazete, Dergi ve Web Sitelerinde Reklam Artık Daha Kolay ve Güvenli!

Atlas On-Line, global dev Google Ads’e rakip olacak yerli bir reklam platformu olan Atlasads.com.tr’yi gururla tanıttı. Türkiye’nin dijital reklam dünyasına taze bir soluk getiren bu platform, reklam gelirlerini ülke içinde tutmayı ve sahte tıklamalara karşı güçlü bir duruş sergilemeyi hedefliyor.

“Her Reklam Avukat Onaylı!” sloganıyla dikkat çeken Atlasads, şeffaf ve güvenilir bir ekosistem vaat ediyor. Platformda yer alan her reklam ve yayıncı, uzman hukuk ekibimiz tarafından titizlikle incelenip onaylanıyor. Reklam Kuralları’na tam uyum, bizim için olmazsa olmaz!

KOBİ’lere Özel Avantajlar:

* Yapay zeka destekli sahte tıklama filtreleri ve hukuk ekibiyle manuel denetim birleşimiyle yalnızca “temiz” reklamlara yer veriyoruz.

* Türkçe dil desteği, coğrafi hedefleme ve yerel müşteri hizmetleriyle reklam deneyiminizi kolaylaştırıyoruz.

* Bütçeleriniz artık yurt dışına gitmiyor; Türkiye ekonomisine güç katıyor!

Atlas On-Line CEO’su Erhan Öztürk, lansmanda şu sözlerle heyecanını paylaştı: “Küresel platformlarda kaybolan kaynaklar artık Türkiye için değer yaratacak. Her reklam, hukuk ekibimizin onayından geçerek güvenin simgesi haline geliyor.”

Türkiye’nin 1,2 milyar dolarlık dijital reklam pastasında yerel bir alternatif olarak doğan Atlasads, erken kullanıcılardan aldığı yüksek dönüşüm oranlarıyla dikkat çekiyor. Gerçek zamanlı ROI analizi ve KOBİ dostu paketlerle büyümeyi hedefleyen platform, yerli teknolojiye destek olma misyonunu taşıyor.

Siz de yerinizi alın! Atlasads.com.tr’ye hemen kaydolun, reklamlarınızı güvenle yayınlayın ve Türkiye’nin yeni reklam devrimine katılın.

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