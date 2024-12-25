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Ünlü Menajer Sinan Siner, Mega Fight Arena’nın Exclusive Entertainment Manager’ı Olarak Atandı

Ünlü Menajer Sinan Siner, Mega Fight Arena’nın Exclusive Entertainment Manager’ı Olarak Atandı
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Ünlü Menajer Sinan Siner, Mega Fight Arena’nın Exclusive Entertainment Manager’ı Olarak Atandı

İstanbul, Türkiye – Global çapta sanatçı booking, konserler ve ünlü pazarlaması konusundaki üstün uzmanlığıyla tanınan Sinan Siner, Türkiye’nin en prestijli Fight Night etkinliği olan Mega Fight Arena’nın Exclusive Entertainment Manager’ı olarak atandı. Bu iş birliği, Mega Fight Arena’nın küresel bir eğlence merkezi olma konumunu güçlendirirken, Sinan Siner’in zaten parlak olan kariyerine yeni bir boyut kazandırıyor.

Ünlü Menajer Sinan Siner, Mega Fight Arena’nın Exclusive Entertainment Manager’ı Olarak Atandı

Mega Fight Arena, bu yıl etkinliği unutulmaz bir şova dönüştürmek için Sean Paul, Shaggy, Aya Nakamura, Mike Tyson, Michael Jai White gibi dünyaca ünlü isimlerle görüşmeler yapıyor. Ayrıca, ABD’den, özellikle Las Vegas’tan gelecek olan ring kızları geceye farklı bir heyecan katacak.

25 yılı aşkın tecrübesi ve dünya çapındaki eşsiz ağıyla Sinan Siner, Türkiye’de sanatçı ve ünlü pazarlaması ile reklam kampanyaları için tek adres olarak biliniyor. Avrupa eğlence sektöründe kendine bir isim yapan Siner, müzik, spor ve ünlü markalaşması dünyasında en büyük isimlerle çalışarak sektördeki en etkili profesyonellerden biri haline geldi.

Ünlü Menajer Sinan Siner, Mega Fight Arena’nın Exclusive Entertainment Manager’ı Olarak Atandı

Kariyeri boyunca, Sinan Siner, Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Karim Benzema, Akon, 50 Cent ve Snoop Dogg gibi efsanelerle çalıştı. Unutulmaz deneyimler yaratma konusundaki yeteneği, onu müzik, spor ve ünlü markalaşma dünyasında eşsiz bir uzman haline getirdi.

Ünlü Menajer Sinan Siner, Mega Fight Arena’nın Exclusive Entertainment Manager’ı Olarak Atandı

 Mega Fight Arena, 12 Nisan 2025’te İstanbul’un ikonik mekanı olan Sinan Erdem Spor Kompleksi’nde düzenlenecek ve dövüş sporlarını etkileyici eğlenceyle birleştiren bir dünya standardı etkinlik olacak. Sinan Siner’in Exclusive Entertainment Manager olarak atanması, organizasyonun hayranlarına benzersiz deneyimler sunma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Küresel çapta tanınan sanatçıların booking işlemlerinden unutulmaz performansların düzenlenmesine kadar, Sinan Siner, etkinliğin eğlence boyutunun şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak.

“Mega Fight Arena’nın Exclusive Entertainment Manager’ı rolünü üstlenmekten büyük heyecan duyuyorum,” diyen Sinan Siner, sözlerine şöyle devam etti: “Bu etkinlik, dövüş gecesi organizasyonları için yeni standartlar belirliyor ve uzmanlığımı kullanarak Türkiye ve ötesindeki hayranlar için unutulmaz bir atmosfer yaratmayı dört gözle bekliyorum.”

 Mega Fight Arena, dünya standartlarındaki dövüş sporlarını büyüleyici eğlenceyle birleştirerek bölgenin en prestijli etkinliklerinden biri haline geldi. Sinan Siner’in atanması, Türkiye’nin bir numaralı dövüş gecesi olan Mega Fight Arena’nın çıtasını daha da yükselteceğini kanıtlıyor.

 Sinan Siner Hakkında

 Sinan Siner, dünya çapında tanınan bir sanatçı booking uzmanı ve menajerdir. Türkiye’de ünlü pazarlama ve reklam kampanyaları için tek adres olarak bilinen Sinan Siner, eğlence dünyasının en büyük isimleriyle yaptığı iş birlikleri sayesinde uluslararası bir üne sahiptir. Elit yeteneklerle çalışma ve unutulmaz performanslar organize etme konusundaki başarılarıyla, Sinan Siner canlı eğlencenin sınırlarını yeniden tanımlamaya devam ediyor.

 Etkinlik Detayları

  • Mega Fight Arena
  • Tarih: 12 Nisan 2025
  • Yer: Sinan Erdem Spor Kompleksi, İstanbul

 

Sinan Siner’i Takip Edin

Web Sitesi: www.sinmanagement.com

Instagram: @big_boiii34

Etiketler Sinan Siner Mega Fight Arena
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