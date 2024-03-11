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  4. Van’ın En Başarılı Genç Girişimcisi Mert Yiğit Yıldız! 24 Yaşında 18 Ülkeye İhracat Yapıyor!

Van’ın En Başarılı Genç Girişimcisi Mert Yiğit Yıldız! 24 Yaşında 18 Ülkeye İhracat Yapıyor!

Van’ın En Başarılı Genç Girişimcisi Mert Yiğit Yıldız! 24 Yaşında 18 Ülkeye İhracat Yapıyor!
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Mert Yiğit Yıldız liderliğindeki MZN Danışmanlık, Amazon e-ticaret danışmanlık hizmetlerinde önemli bir başarıya imza atıyor. Firmanın sektördeki baskın konumu ve yenilikçi yaklaşımı, rakiplerinden öne çıkmasını sağlıyor.

 

 MZN Danışmanlık, Mert Yiğit Yıldız liderliğinde e-ticaret danışmanlık hizmetlerinde sektörde baskın bir firma olarak adını duyurmaya devam ediyor. Şeffaf ve dürüst politikasıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan MZN Danışmanlık, Amazon e-ticaret dünyasında ses getiriyor.

 MZN Danışmanlık, Türkiye genelinde 5 ofis ile hizmet veren köklü bir danışmanlık firmasıdır. E-ticaret yazılımını geliştiren devlet destekli Teknokent firması olmanın güvencesiyle, MZN Danışmanlık müşterilere özelleştirilmiş bulut servisleri sunmaktadır. Firma, opsiyonel satış garantisine sahip eğitimleriyle de dikkat çekmektedir. Ayrıca, MZN Danışmanlık eğitimlerinin sonunda öğrencilere e-Devlet’te görünen resmi üniversite sertifikası vermesi, firmanın kalitesini kanıtlamaktadır. MZN Danışmanlık, 30 kişilik uzman eğitimci kadrosuyla sektördeki uzmanlığını ve liderliğini pekiştirmektedir.

Mert Yiğit Yıldız liderliğindeki MZN Danışmanlık, Amazon e-ticaret danışmanlık hizmetlerinde önemli bir başarıya imza atıyor. Firmanın sektördeki baskın konumu ve yenilikçi yaklaşımı, rakiplerinden öne çıkmasını sağlıyor.

 Mert Yiğit Yıldız, "MZN Danışmanlık olarak, müşterilerimize en yenilikçi ve özgün çözümleri sunmak için çalışıyoruz. Sektördeki liderliğimizi sürdürmek ve müşterilerimizin başarılarına katkı sağlamak için kararlı bir şekilde ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

 Mert Yiğit Yıldız, İş Bankası "Altın Gençler" ödülüne sahiptir ve Udemy'de resmi eğitici unvanına sahiptir. MZN Danışmanlık'tan eğitim alanların başarıları da dikkat çekicidir.

Etiketler MZN Danışmanlık Mert Yiğit Yıldız
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