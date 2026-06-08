Vaybe Ajans yayıncı ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor

Dijital yayıncılık sektörü son yıllarda Türkiye’de ve çevre bölgelerde önemli bir büyüme gösterirken, yayıncıların profesyonel olarak yetiştirilmesi ve sürdürülebilir gelir elde etmeleri konusu da giderek daha fazla önem kazanıyor.

Özellikle canlı yayın platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalnızca içerik üretmek değil, aynı zamanda yayıncılık alanında doğru eğitim almak ve teknik altyapıya sahip olmak da başarı için belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Bu alanda faaliyet gösteren Türkiye merkezli Vaybe Ajans, Vaybe Izzah ve Vaybe Azerbaycan, farklı coğrafyalarda yürüttükleri çalışmalarla yayıncı ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Türkiye merkezli olarak faaliyetlerini sürdüren Vaybe Ajans, yerel yayıncıların eğitim süreçlerine odaklanırken; Vaybe Izzah, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki içerik üreticileriyle çalışmalar gerçekleştiriyor. Vaybe Azerbaycan ise başta Azerbaycan olmak üzere Türk Cumhuriyetlerinde yayıncıların gelişimine yönelik projeler yürütüyor.

Ajansların yürüttüğü faaliyetler arasında yayıncılık eğitimi, içerik planlaması, canlı yayın yönetimi, topluluk oluşturma süreçleri ve teknik ekipman desteği bulunuyor. Yeni başlayan yayıncıların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan teknik altyapı eksikliğinin giderilmesi amacıyla çeşitli destek programları uygulanırken, yayıncıların platform kurallarına uygun şekilde büyümeleri için de profesyonel rehberlik sağlanıyor.

Sektör temsilcilerine göre dijital yayıncılık artık yalnızca bir hobi alanı olmaktan çıkmış durumda. Doğru eğitim ve stratejiyle yürütülen yayın faaliyetleri, birçok içerik üreticisi için düzenli gelir kaynağına dönüşebiliyor. Bu nedenle yayıncıların teknik bilgi, iletişim becerileri ve içerik üretim süreçlerinde desteklenmesi büyük önem taşıyor.

Türkiye’den başlayarak MENA bölgesine ve Türk Cumhuriyetlerine uzanan bu çalışmalar, dijital yayıncılık sektörünün bölgesel ölçekte gelişimine katkı sunarken, yeni nesil içerik üreticilerinin daha profesyonel şartlarda faaliyet göstermelerine de olanak tanıyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda yayıncılık eğitimi ve yayıncı destek programlarının sektörün büyümesinde önemli rol oynamaya devam edeceğini ifade ediyor.