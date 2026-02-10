  1. Anasayfa
  2. arşiv
  3. Voos – Uçuşunuz İptal mi Oldu? €600’a Kadar Tazminat Hakkınız Var!

Voos – Uçuşunuz İptal mi Oldu? €600’a Kadar Tazminat Hakkınız Var!

Voos – Uçuşunuz İptal mi Oldu? €600’a Kadar Tazminat Hakkınız Var!
Güncelleme:

Uçuş iptali ya da uzun gecikme yaşandığında çoğu yolcu önce yeni bilet veya alternatif rota bulmaya odaklanır. O stres içinde, aslında yasal olarak tazminat alma hakkı olabileceği çoğu zaman gözden kaçar. Üstelik havayolu ile yazışmak, hangi kuralların geçerli olduğunu anlamak ve başvuru sürecini doğru şekilde yürütmek oldukça karmaşık olabilir.

Voos, yolcuların bu süreci tek başına yönetmek zorunda kalmaması için oluşturulmuş bir tazminat talep hizmetidir. Uçuşunuz iptal edildiyse, ciddi şekilde geciktiyse ya da overbooking nedeniyle uçağa alınmadıysanız, ilgili yolcu hakları kapsamında adınıza başvuru süreci yürütülür ve hak ettiğiniz ödemenin tahsil edilmesi için gerekli adımlar takip edilir.

Avrupa Birliği Yolcu Hakları (EU261) Kapsamında €600’a Kadar Tazminat

Birçok yolcu, Avrupa Birliği’nin EU261 düzenlemesi kapsamında uçuş gecikmesi, iptal veya uçağa kabul edilmeme durumlarında maddi tazminat hakkı bulunduğunu bilmiyor. Uçuş mesafesine ve yaşanan aksaklığın türüne göre bu tutar 250€ ile 600€ arasında değişebilir. Ancak havayolları çoğu zaman bu süreci yolcu adına kendiliğinden başlatmaz ve haklar kullanılmadan kaybolabilir.

Voos, bu noktada devreye girerek gerekli başvuruları sizin adınıza yürütür. Havayolu ile iletişim, resmi taleplerin hazırlanması ve sürecin takibi gibi aşamalar profesyonel şekilde yönetilir. Böylece yolcuların karmaşık hukuki terimlerle uğraşmasına veya uzun formları tek başına doldurmasına gerek kalmaz.

Son yıllarda artan uçuş iptalleri, operasyonel gecikmeler ve doluluk nedeniyle yaşanan overbooking vakaları, yolcu haklarının önemini daha da artırdı. Pek çok kişi yaşadığı aksaklığın yalnızca kötü bir seyahat deneyimi olduğunu düşünse de, çoğu durumda yasal olarak talep edilebilecek bir tazminat bulunur.

Uçuş İptali, Uzun Rötar veya Uçağa Kabul Edilmeme

Voos’un amacı, bu hakların kaybolmasını önlemek ve yolcuların hak ettiği ödemeye ulaşmasını sağlamaktır. Uçuş planınız beklenmedik şekilde değiştiyse, sürecin doğru şekilde başlatılması çoğu zaman sonradan telafisi mümkün olmayan kayıpların önüne geçer.

Kısacası Voos, uçuş iptali, uzun rötar veya uçağa kabul edilmeme durumlarında yolcuların EU261 kapsamında tazminat talebini profesyonel olarak yöneten bir hizmettir. Seyahat planları aksadığında en azından maddi kaybın geri alınabilmesi, süreci çok daha yönetilebilir hale getirir.

Detaylı bilgi ve başvuru için: www.voos.org

Advertorial

Bu Haberleri Kaçırma...

Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi
Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi
2026'nın son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar
2026'nın son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri hayatını kaybetti
Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vaadiyle kandırılan Nazan'ın derdi değil dövmeleri olay oldu
Didem Arslan'da ilginç konuk... Evlilik vaadiyle kandırılan Nazan'ın derdi değil dövmeleri olay oldu
İstanbul'daki dehşet evini Müge Anlı ortaya çıkarttı: Eve giren ekiplerin kanı dondu
İstanbul'daki dehşet evini Müge Anlı ortaya çıkarttı: Eve giren ekiplerin kanı dondu
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi: 16 saat sürecek!
İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi: 16 saat sürecek!
Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var!
Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var!
20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı!
20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı!
Etiketler voos
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında! Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında! 20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı! 20 yıllık sır çözüldü: Kayıp 3 kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı! İYİ Parti o sözleri affetmedi: Mehmet Korkmaz partiden ihraç edildi! İYİ Parti o sözleri affetmedi: Mehmet Korkmaz partiden ihraç edildi! Özgür Özel'den CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a çok ağır sözler Özgür Özel'den CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a çok ağır sözler İstanbul'daki dehşet evini Müge Anlı ortaya çıkarttı: Eve giren ekiplerin kanı dondu İstanbul'daki dehşet evini Müge Anlı ortaya çıkarttı: Eve giren ekiplerin kanı dondu Polisin baskın yaptığı çiftlik evinden çıkanlar şoke etti! Polisin baskın yaptığı çiftlik evinden çıkanlar şoke etti! Şehir gibi mahalle: Altı ilin nüfusunu geride bıraktı! Şehir gibi mahalle: Altı ilin nüfusunu geride bıraktı! Birinci sınıf öğrencisi minik Ela'nın korkunç ölümü; ailesinin iddiaları kan dondurdu! Birinci sınıf öğrencisi minik Ela'nın korkunç ölümü; ailesinin iddiaları kan dondurdu! İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi: 16 saat sürecek! İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi: 16 saat sürecek! Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi Uzman isim altın satmak isteyenler için rakam verdi
Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var! Türkiye'de en ucuz konutlar bu şehirlerde: 2 milyon TL'nin altında tek il var! Türkiye'nin dev markası el değiştirdi; artık Suudi Arabistan firmasıyla ortak oldu! Türkiye'nin dev markası el değiştirdi; artık Suudi Arabistan firmasıyla ortak oldu! Yine adli emanet yine hırsızlık: 1 kişi tutuklandı Yine adli emanet yine hırsızlık: 1 kişi tutuklandı CHP'li belediye başkanı ikinci kez ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ikinci kez ifadeye çağrıldı İstanbul'da güpegündüz meydan dayağı kamerada! İstanbul'da güpegündüz meydan dayağı kamerada! Şehir eşkıyaları polis memuru ve eşini sokak ortasında darbetti! Şehir eşkıyaları polis memuru ve eşini sokak ortasında darbetti! ''Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var'' lafını duyunca kurşun yağdırdı! ''Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var'' lafını duyunca kurşun yağdırdı!