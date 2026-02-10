Voos – Uçuşunuz İptal mi Oldu? €600’a Kadar Tazminat Hakkınız Var!

Uçuş iptali ya da uzun gecikme yaşandığında çoğu yolcu önce yeni bilet veya alternatif rota bulmaya odaklanır. O stres içinde, aslında yasal olarak tazminat alma hakkı olabileceği çoğu zaman gözden kaçar. Üstelik havayolu ile yazışmak, hangi kuralların geçerli olduğunu anlamak ve başvuru sürecini doğru şekilde yürütmek oldukça karmaşık olabilir.

Voos, yolcuların bu süreci tek başına yönetmek zorunda kalmaması için oluşturulmuş bir tazminat talep hizmetidir. Uçuşunuz iptal edildiyse, ciddi şekilde geciktiyse ya da overbooking nedeniyle uçağa alınmadıysanız, ilgili yolcu hakları kapsamında adınıza başvuru süreci yürütülür ve hak ettiğiniz ödemenin tahsil edilmesi için gerekli adımlar takip edilir.

Avrupa Birliği Yolcu Hakları (EU261) Kapsamında €600’a Kadar Tazminat

Birçok yolcu, Avrupa Birliği’nin EU261 düzenlemesi kapsamında uçuş gecikmesi, iptal veya uçağa kabul edilmeme durumlarında maddi tazminat hakkı bulunduğunu bilmiyor. Uçuş mesafesine ve yaşanan aksaklığın türüne göre bu tutar 250€ ile 600€ arasında değişebilir. Ancak havayolları çoğu zaman bu süreci yolcu adına kendiliğinden başlatmaz ve haklar kullanılmadan kaybolabilir.

Voos, bu noktada devreye girerek gerekli başvuruları sizin adınıza yürütür. Havayolu ile iletişim, resmi taleplerin hazırlanması ve sürecin takibi gibi aşamalar profesyonel şekilde yönetilir. Böylece yolcuların karmaşık hukuki terimlerle uğraşmasına veya uzun formları tek başına doldurmasına gerek kalmaz.

Son yıllarda artan uçuş iptalleri, operasyonel gecikmeler ve doluluk nedeniyle yaşanan overbooking vakaları, yolcu haklarının önemini daha da artırdı. Pek çok kişi yaşadığı aksaklığın yalnızca kötü bir seyahat deneyimi olduğunu düşünse de, çoğu durumda yasal olarak talep edilebilecek bir tazminat bulunur.

Uçuş İptali, Uzun Rötar veya Uçağa Kabul Edilmeme

Voos’un amacı, bu hakların kaybolmasını önlemek ve yolcuların hak ettiği ödemeye ulaşmasını sağlamaktır. Uçuş planınız beklenmedik şekilde değiştiyse, sürecin doğru şekilde başlatılması çoğu zaman sonradan telafisi mümkün olmayan kayıpların önüne geçer.

Kısacası Voos, uçuş iptali, uzun rötar veya uçağa kabul edilmeme durumlarında yolcuların EU261 kapsamında tazminat talebini profesyonel olarak yöneten bir hizmettir. Seyahat planları aksadığında en azından maddi kaybın geri alınabilmesi, süreci çok daha yönetilebilir hale getirir.

Detaylı bilgi ve başvuru için: www.voos.org

Advertorial