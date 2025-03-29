Web Sitesi Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Yeni bir internet sitesi yaptırmayı düşünenlerin kafasındaki ilk sorulardan biri genelde “web sitesi fiyatı ne kadar olur” oluyor.

Ama işin içine girince görülen şu ki, bu sorunun tek bir cevabı yok. Çünkü her projenin yapısı, kapsamı, hedefleri birbirinden oldukça farklı. Hal böyleyken fiyatı etkileyen unsurlar da her müşteride değişiyor.

Örneğin kimi işletme sadece hizmetlerini tanıtan sade bir sayfa isterken, kimisi ürünlerini sergileyebileceği, blog yazıları ekleyebileceği ve gerektiğinde kendi başına güncelleme yapabileceği bir yapı talep ediyor. Dolayısıyla sadece “kaç sayfa olacak?” sorusu bile fiyatın tamamen değişmesine sebep olabiliyor. Fiyatı etkileyen asıl noktalar ise genellikle sürecin nasıl yürütüleceğiyle ilgili. Projede özel tasarım mı yapılacak yoksa hazır bir tasarım mı kullanılacak? Müşteri içerikleri kendi mi sağlayacak, yoksa ajans tarafından mı yazılacak verecek? Görseller özel olarak mı hazırlanacak yoksa stok görseller mi kullanılacak? Gibi sorulara verilen cevaplar web sitesi fiyatları belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Bazı projelerde hiç beklenmedik noktalar zaman alabiliyor. Örneğin bir sayfa için yazılacak kısa bir metin, onay sürecinde uzayabiliyor. Ya da özel bir modül eklenecekse, teknik testler ekstra zaman gerektirebiliyor. Bu gibi detaylar, çoğu zaman fiyatın neden arttığını ya da sürenin neden uzadığını açıklayan başlıca sebepler arasında. Yani aslında mesele sadece “site ne kadar tutar?” sorusuna rakam vermek değil; asıl olan, o rakamın arkasında nasıl bir iş çıkacağına dair net bir fikir sahibi olmak. Sağlam bir planlama ve karşılıklı anlayış varsa, fiyat da süreç de çok daha sağlıklı ilerliyor.

Dijiloft Sadece Web Site Tasarımı Yapmakla Kalmıyor, Adeta Sanat İcra Ediyor

Piyasada web tasarım hizmeti sunan birçok ajans var, ancak bu ajansların çoğu işin teknik kısmıyla sınırlı kalıyor. Yani bir site hazırlanıyor, birkaç görsel yerleştiriliyor ve proje teslim ediliyor. Ama bir markayı dijitalde doğru temsil etmek, bundan çok daha fazlasını gerektiriyor. Kullanıcı deneyimi, içerik düzeni, doğru yapılandırılmış sayfalar, hızlı yüklenen bölümler… Bunların hepsi bir bütün. Dijiloft web tasarım ajansı, her projeyi üstte tutmayı amaçlayan yaklaşımına rağmen Türkiye’nin en uygun web sitesi fiyatları sunmayı da başarıyor.

Firmaya göre web tasarımı sadece kod yazmaktan ya da görsel eklemekten ibaret değil, bir işletmenin online dükkanını oluşturmak demek. Bu yüzden ilk görüşmeden itibaren sadece “nasıl bir site istiyorsunuz?” demek yerine, müşterinin işini kendi işleri gibi anlamaya çalışıyorlar. Yapılan iş hangi kitleye hitap ediliyor, ziyaretçiler ne bekliyor, sitede en çok hangi bölümler kullanılacak gibi detaylar üzerinde duruyorlar.

Ayrıca içerik tarafı da göz ardı edilmiyor. İçeriği siz hazırlayın, bize verin direk girelim yaklaşımı yerine, birlikte bir içerik haritası çıkarılıyor. Hangi sayfada ne yazmalı, hangi başlıklar sade tutulmalı ne çok fazla bilgi verir ne de yetersiz kalır? Bu tür detaylarla ilerleyen süreç, sonunda hem göze hem kullanıma hitap eden bir web sitesiyle sonuçlanıyor.

Kısaca Dijiloft Ankara Web Tasarım, sadece işin arka tarafındaki kodlama tarafında değil, işin kullanıcı deneyimi tarafındaki düşünsel ve stratejik kısmına da kafa yoruyor. Bu da yapılan internet sitesinin güzel olmasının haricinde, gerçekten işe yarayan bir hale getiriyor.

Web Tasarımda Ucuz Görünen Fiyatlar Neden Riskli Olabilir?

2025 yılı itibariyle teknolojinin yaşadığı büyük gelişimle beraber artık günümüzün büyük bir çoğunluğu telefonda geçiyor. İnternette gezinirken “hızlı teslim, uygun fiyat” gibi ifadelerle sunulan web tasarım reklamlarına sıkça rastlamak mümkün. 2-3 bin liralık teklifler kulağa cazip gelse de, işin içine girildiğinde çoğu zaman bu fiyatlara yapılan projelerin ömrü pekte uzun olmuyor. İlk etapta bütçeyi rahatlatıyor gibi görünse de, kısa süre sonra ortaya çıkan eksikler ya da teknik sorunlar, firmaları tekrar ajans arayışına itebiliyor.

Bu tarz projelerde en sık karşılaşılan durum, iletişimin proje teslimiyle birlikte tamamen bitmesi. Yani site yayında olsa da, bir sorun çıktığında ulaşacak kimse bulunmuyor. Ayrıca hazır şablonların üzerine kurulu sistemlerde, site özgünlüğünü kaybediyor ve benzer sayfalar başka firmalarda da görünmeye başlıyor. Bu da markanın dijitalde kendini ifade etme gücünü zayıflatıyor.

Bir diğer sıkıntı ise sürecin başında konuşulmayan detayların sonradan ek maliyet olarak geri dönmesi. Örneğin, “içerikleri biz ekliyoruz” denilmesine rağmen, proje ortasında bunun için ekstra ücret talep edilebiliyor. Ya da mobil uyumluluk varsayılıyor, ama sitenin mobildeki görünümü test dahi edilmeden teslim ediliyor. Tüm bu durumlar toparladığında müşteriler ucuz web tasarım fiyatları ile büyük mağduriyetler yaşayabiliyorlar.

Dijiloft bu noktada süreci en başından itibaren şeffaf yürütmeye özen gösteren bir ekip. Hangi hizmetin dahil olduğu, neyin ekstra olarak değerlendirildiği ve olası revize süreçleri, daha işe başlanmadan net şekilde aktarılıyor. Bu sayede projenin sonunda “bunu söylememiştiniz” gibi cümlelerle karşılaşılmıyor. Hem zaman kaybı önleniyor hem de marka sahipleri süreci gönül rahatlığıyla takip edebiliyor.

Ankara’da Web Tasarım Ajansı Arayanlar İçin Doğru Adres

Ankara gibi büyük bir şehirde işletmelerin dijitalde öne çıkabilmesi için sadece var olmak yetmiyor; dikkat çekmek ve doğru şekilde görünür olmak gerekiyor. Web sitesi bu sürecin ilk ve belki de en önemli adımı. Ama her site aynı sonucu vermez. Tasarımı, içeriği, hızı ve işlevi bir araya geldiğinde anlam kazanır.

Dijiloft Ankara web tasarım ajansı, bu dengenin farkında olan ekiplerden biri. Ankara'da faaliyet gösteren işletmelerin hem rekabet koşullarını hem de hedef kitle davranışlarını dikkate alarak çalışıyorlar. Sektör ne olursa olsun, yapılan işe “müşterinin işi” gibi değil, “ortak bir proje” gibi yaklaşılıyor. Kimi zaman basit bir rezervasyon sistemine ihtiyaç duyuluyor, kimi zaman detaylı bir blog yapısına. Bu farklılıklar proje boyunca göz önünde bulunduruluyor. Yani her yeni işe “bu formatla ilerleyelim” anlayışıyla değil, “bu işin ruhu ne, nasıl bir yol izlemeliyiz?” sorusuyla başlanıyor. Bu da Ankara’da web tasarımı yaptırmak isteyen firmalar için güven veren bir yaklaşım oluşturuyor.

Toparlayacak Olursak

Bugün bir web sitesi yaptırmak, sadece dijital dünyaya adım atmak değil; aynı zamanda markanın diliyle konuşmasını sağlamak anlamına geliyor. Bu dili doğru kurgulamak içinse yalnızca teknik bilgi yetmiyor. Anlayış, özen, sabır ve iletişim gerekiyor. Dijiloft’un web tasarım ekibi bu süreci hızlıca sonuçlandırmak yerine, olması gerektiği şekilde ilerletmeyi tercih ediyor. Aceleye gelmeyen, gerçekten işe yarayan, ihtiyaç duyulduğunda destek alınabilen bir sistem kurmak isteyenler için, bu anlayışlı yaklaşım büyük bir fark yaratıyor.

Eğer sizde yeni bir web sitesi yaptırmak istiyorsanız Dijiloft’un internet sitesini ziyaret ederek detaylı bir görüşme talep edebilirsiniz. Firmanın web sitesi: https://dijiloft.com

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