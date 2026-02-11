Yapım İhalelerinde İhale Dışı Bırakılma Gerekçeleri Nelerdir?

Yapım ihalelerinde isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması, çoğu zaman beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor. Eksik belge, hatalı beyan veya şekli kusurlar önemli hak kayıplarına yol açabiliyor.

KİK kararları, ihale dışı bırakılma gerekçelerinin açık, somut ve mevzuata uygun olması gerektiğini ortaya koyuyor. Kamu İhale Kurumu, özellikle EKAP üzerinden sunulan belgelerdeki uyumsuzluklara dikkat çekiyor. Yapım ihaleleri sürecinde sıkça karşılaşılan bu durumlar, ihale kararlarının iptaline neden olabiliyor. Sayıştay kararları ise hatalı dışlama işlemlerinin idare açısından sorumluluk doğurduğunu vurguluyor. Yüksek Fen Kurulu kararları, teknik yeterlilik konularında yapılan yorumları tamamlıyor.

İhale dışı bırakılmaya ilişkin emsal kararların bilinmesi, hem idarelerin hem de isteklilerin doğru adım atmasını sağlıyor. Betonarme.com, bu kararları tek merkezde sunan önemli platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

