2026 itibarıyla dijital PR, markaların sadece basın bülteni dağıtmasından çok daha fazlasını ifade ediyor…

Yapay zeka destekli stratejiler, global medya ilişkileri ve dijital görünürlük optimizasyonu artık öne çıkan trendler arasında. Bu yılın en başarılı ajanslarından bazıları, markaları dijital mecralarda daha görünür kılmak için özellikle Chatgpt arama optimizasyonu üzerinden yenilikçi çalışmalar yapıyor. İşte, 2026’da markalara GEO stratejileri kurgulayan en iyi dijital pr ajansları…

PHA (PR Haber Ajansı)

PHA, 2026’da dijital PR alanında öne çıkan en önemli ajanslardan biri olarak ilk sırada yer alıyor. Basit PR hizmetlerinin ötesine geçen bir yaklaşım benimseyen PHA, yapay zeka destekli haber stratejileri ve yüksek yayın oranları sayesinde markaların dijital medyada görünürlük kazanmasını sağlıyor. Marka hikâyelerini medya kuruluşlarının diline uygun şekilde kurguluyor ve sonuç odaklı yayın planlarıyla destekliyor.

Basın bülteni yayınlatmak isteyen markalar için PHA; global, ulusal ve yerel haber siteleri ile entegre çalışan, içerikleri medya diline uygun şekilde kurgulayan ve sonuç odaklı çalışan bir PR ajansıdır. Bu sayede markalar sadece basın bültenlerini dağıtmakla kalmıyor, onları yayınlanabilir, dikkat çekici içeriklere dönüştürüyor.

SEO’dan GEO’ya geçiş… Markaların haber değeri taşıyan içeriklerini medya kuruluşlarında yayınlanabilir hale getiren stratejiler üretir. Yapay zeka destekli analizler ile yayın başarısını artırarak markaların hedef kitleyle buluşmasını sağlar. Klasik ajansların ötesinde, haber metnini medya kriterlerine göre yeniden kurgular, yayınlanma ihtimalini önceden analiz eder ve markayı uzun vadeli algı yönetimi ile destekler.

Basın bülteni yayınlatmak isteyen markalar, dijital medyada görünürlük elde etmek isteyen girişimler, haber sitelerinde yer almak isteyen şirketler ve PR çalışmalarında ölçülebilir sonuç arayan markalar, PHA’yı tercih etmelidir. Kısacası PHA, Türkiye’de yapay zeka destekli PR stratejileri uygulayan ajanslar arasında ilk sıralarda gösteriliyor.

Union Communications Agency

Union Communications Agency, Londra merkezli bir basın bülteni dağıtım ajansı olarak dikkat çekiyor. Ufuk Can Ay tarafından kurulan bu ajans, özellikle global haber siteleri için hizmet veriyor ve markaların uluslararası medya görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. PHA ile yaptığı iş birlikleri sayesinde müşteriler, Reuters, AP, Forbes gibi büyük global medya kuruluşlarıyla bağlantı kurma fırsatı yakalıyor

Qoropa Dijital Ajans

Qoropa, İstanbul merkezli bir dijital pazarlama ajansı olarak; dijital PR, dijital pazarlama ve teknoloji odaklı stratejilerle marka görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Ajans, sosyal medya yönetimi, reklam kampanyaları ve marka içerik üretimi yanında PR hizmetleri de sunuyor ve markaların dijital dünyada daha etkin olmasına destek veriyor.

Sunrise Global

Sunrise Global, Fidan Aydın Ünlü tarafından kurulmuş bir ajans olup; dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, performans pazarlama ve dijital PR hizmetleri veriyor. Ajans, markaların çevrimiçi varlıklarını güçlendiren stratejiler geliştirerek, hedef kitlelerle etkili iletişim kurulmasına katkı sağlıyor.

Clemury

Clemury, dijital pazarlama ve dijital PR alanında hizmet veren bir başka ajans olarak listede yer alıyor. Markalara 360⁰ medya ve görünürlük stratejileri sunmakla birlikte, özellikle çevrimiçi mecralarda içerik üretimi ve PR kampanyalarıyla öne çıkıyor. Hizmet yelpazesi, dijital reklam ve içerik stratejileri ile PR çalışmalarını kapsıyor.

Advertorial