Yeni nesil Transdermal Terapötik Sistem yakı bantlarının sağlık alanında kullanımı

Tıbbi maddelerin cilde uygulanması, geçmişten beri süre gelen geleneksel tıp uygulamalarında kullanılan bir yöntemdir.

Son zamanlarda ise, "transdermal yakı bantları" olarak bilinen TTS ürünlerinin kullanımı sağlık alanında sıkça konuşulmaya başlandı. Peki, bu transdermal terapötik sistem yakı bantları/yamaları tam olarak nedir? Yeni medya uzmanı ve sağlık çalışanı Yücel Ekinci, konuyla ilgili değerli bilgiler verdi…

Transdermal bantlar neden tercih ediliyor?

Transdermal terapötik sistemler (TTS), doğrudan cilde uygulanan ilaç dağıtım sistemleridir. Aktif madde cilt tarafından emilir ve kan dolaşımı yoluyla vücuda transdermal olarak dağıtılır. Bu uygulama modu, 1980’li yıllardan beri hastalar için tedavinin basitliğini geliştirmiştir. Bu sistem, ilk geçiş metabolizmasının üstesinden gelme avantajına sahiptir. İlaç seviyeleri, sistemik dolaşımda terapötik pencere içinde uzun süreler boyunca korunabiliyor. Örneğin; nikotin bantları, kadınlar için östrojen yamaları, ağrı tedavisinde kullanılan yakılar ya da vitamin formunda verilen bantlar buna örnektir.

Bazı ilaçlar ve vitamin takviyeleri mide asidinde bozulabilir ya da karaciğerde "ilk geçiş etkisi" dediğimiz biyolojik işlemle etkinliğini kaybedebilir. Yakı bantları bu süreci atlayarak, kılcal damarlardan etkin maddenin doğrudan kana karışmasını sağlar. Ayrıca bu yöntemle etkin madde daha sabit ve kontrollü bir şekilde salınır. Bu da kan düzeyini dengede tutar. Özellikle unutkanlığı olan yaşlı bireyler, yutkunma zorluğu olan bireyler ve oral yolla hap yutamayan bireyler için büyük bir kolaylık.

Ekinci: “Ağrı tedavisinde de tercih ediliyor”

Özellikle kronik ağrı yaşayan bireylerde transdermal yamalar oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kas ve eklem ağrılarında da belirli düzeylerde rahatlama sağlamaktadır. Yücel Ekinci: “Bu sistem sayesinde kişi her 48 saatte bir bant değiştirerek kesintisiz ağrı kontrolü sağlayabiliyor. 2022 yılında yapılan çok merkezli bir çalışmada, transdermal bant kullanımının ağrı şiddetini %55 oranında azalttığı ve hasta memnuniyetini %70’in üzerine çıkardığı bildirilmiştir” diyor.

Türkiye ve dünyada ilaç sektöründe ciddi bir büyüme potansiyeline sahip

Dünya genelinde transdermal sistemler üzerine çalışan yaklaşık 150'nin üzerinde aktif firma bulunuyor. Bunların arasında Johnson & Johnson, Novartis, Teva gibi dev ilaç firmaları yer alıyor. Türkiye'de ise şu anda bu alanda Ar-Ge ve üretim yapan yaklaşık 10 firma bulunmakta. Özellikle yerli üretim ağırlıklı olarak vitamin bantları ve analjezik içerikli yakı bantları üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bu sayı her yıl artıyor çünkü transdermal sistemler, medikal cihaz ve ilaç sektörünün kesişiminde yer aldığı için ciddi bir büyüme potansiyeline sahip.

TTS’nin geleceğinde ne var?

Bu sistemin geleceğinin heyecan verici olduğunu belirten Yücel Ekinci; “ Şu anda araştırma aşamasında olan mikroiğne teknolojileri var. Bu iğneler, cilde zarar vermeden derinin altına ilaç gönderebiliyor. Ayrıca akıllı yakı bantları geliştiriliyor. Bunlar, ne kadar ilaç verildiğini ölçebiliyor, hatta telefon uygulamalarıyla senkronize çalışabiliyor. Yani gelecekte kişiye özel doz ayarı yapan, uyarı gönderen sistemler görebiliriz” diye ifade ediyor ve sözlerini şu şekilde tamamlıyor “Transdermal sistem yakı bantları hem sağlık profesyonelleri hem de bireyler için büyük bir potansiyel taşıyor. Umarım bu bilgiler, konuyu merak eden herkesin işine yarar.”

Advertorial