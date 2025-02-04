Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Yusuf Karakaya, yalnızca klasik otomobillere olan tutkusu değil, koleksiyonundaki özel araçlarla da dikkat çekiyor.

Karakaya Global Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karakaya’nın garajında, Hollywood ve Netflix filmlerinde rol almış ikonik otomobiller yer alıyor. Bu eşsiz koleksiyon, otomobil meraklıları ve sinema tutkunları için gerçek bir hazine niteliğinde.

“Sinema Tarihini Taşıyan Araçlar”

Yusuf Karakaya, klasik otomobillerin yalnızca birer ulaşım aracı değil, aynı zamanda sinema tarihinin de birer parçası olduğunu vurguluyor. “Bu araçlar, yalnızca bir dönemin tasarımını değil, aynı zamanda kültürel birikimini de yansıtıyor. Hollywood ve Netflix gibi dev prodüksiyonların bir parçası olmuş araçlara sahip olmak, benim için büyük bir onur,” diyor Karakaya.

Yusuf Karakaya Kimdir ? İş adamı Yusuf Karakaya’nın Klasik Otomobil Koleksiyonu

Koleksiyonda Öne Çıkan Araçlar

Karakaya’nın garajında, sinema dünyasının ikonik araçları arasında yer alan pek çok klasik otomobil bulunuyor. Bunlardan bazıları şunlar:

1964 Aston Martin DB5: James Bond filmlerinin vazgeçilmez yıldızı, bu model Karakaya’nın gözbebeği.

1981 DeLorean DMC-12: Geleceğe Dönüş serisinde yer almış bu araç, nostalji ve bilimkurgunun mükemmel bir birleşimi.

Chevrolet Impala 1967: Supernatural dizisinin hayranlarının yakından tanıdığı bu araç, Karakaya’nın koleksiyonunda özel bir yere sahip.

1956 Cadillac Fleetwood: Netflix’in ünlü filmi The Irishman’da yer alan bu ikonik araç, Karakaya’nın koleksiyonunda parlayan bir diğer yıldız.

“Her Araç Bir Hikâye Anlatır”

Yusuf Karakaya, her bir aracın ayrı bir hikâyesi olduğunu ve bu hikâyelerin geçmişle bağ kurmanın bir yolu olduğunu belirtiyor. “Bu araçlar sadece birer makine değil, aynı zamanda oynadıkları rollerde birer karakterdiler. Onların hikâyesini yaşatmak ve korumak benim için çok değerli,” diyor.

İstanbul’da Bir Sinema ve Otomobil Deneyimi

Karakaya’nın klasik otomobil garajı, otomobil ve sinema meraklıları için adeta bir cazibe merkezi. Koleksiyon, İstanbul’da düzenlenen özel etkinliklerle zaman zaman sergileniyor. Karakaya, bu etkinliklerde hem sinema hem de otomotiv tarihine ışık tutmayı amaçlıyor. “İnsanları, bu araçların hikâyelerine ortak etmek ve onlara unutulmaz bir deneyim yaşatmak istiyorum,” diyerek bu tutkusunu dile getiriyor.

Yusuf Karakaya Kimdir ? İş adamı Yusuf Karakaya’nın Klasik Otomobil Koleksiyonu

Geleceğe Dönük Planlar

Yusuf Karakaya, klasik otomobil tutkusunu daha geniş kitlelere ulaştırmak için yeni projeler üzerinde çalıştığını da ifade ediyor. “Bu araçların hikâyelerini dijital platformlara taşımak, daha fazla insana ulaşmanın bir yolu olabilir. Geçmişi gelecekle buluşturmaya devam edeceğim,” diyerek vizyonunu ortaya koyuyor.

Yusuf Karakaya’nın klasik otomobil garajı, yalnızca bir koleksiyon değil, aynı zamanda sinema ve otomotiv tutkunlarının buluşma noktası. Hollywood ve Netflix filmlerinden fırlamış bu araçlar, geçmişle günümüz arasında bir köprü kurarak izleyenlere benzersiz bir yolculuk sunuyor.