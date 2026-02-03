  1. Anasayfa
  2. arşiv
  3. Zana Gümüş’ten İzleme Komitesi Yorumu: Ana Gündemlerden Biri Türkiye

Zana Gümüş’ten İzleme Komitesi Yorumu: Ana Gündemlerden Biri Türkiye

Zana Gümüş’ten İzleme Komitesi Yorumu: Ana Gündemlerden Biri Türkiye
Güncelleme:

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Üyesi Zana Gümüş, Strazburg’da katıldığı İzleme Komitesi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gümüş, Avrupa Konseyi’nin izleme mekanizmasının yalnızca teknik bir raporlama süreci olmadığını vurgulayarak, bu sürecin yerel ve bölgesel demokrasilerin işleyişini, kurumsal kapasitesini ve hukuki güvencelerini doğrudan test eden önemli bir alan olduğunu ifade etti.

İzleme Komitesi toplantılarında yerel yönetimlerin yetki alanları, seçilmişlerin konumu ve merkezi–yerel ilişkilerinin kapsamlı biçimde ele alındığını belirten Gümüş, “Yerel demokrasinin güçlü olduğu ülkelerde siyasal sistem daha öngörülebilir ve istikrarlı oluyor. Bu nedenle izleme süreci, sadece eleştiri değil, aynı zamanda demokratik standartları güçlendirmeye yönelik bir imkan sunuyor” dedi.

Gümüş, İzleme Komitesi’nin ana gündemlerinden birinin Türkiye’de yaşanan güncel gelişmeler olduğunu belirterek, tutuklu belediye başkanları ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun durumunun da Komite toplantılarında ele alındığını söyledi. Bu kapsamda Avrupa Konseyi Kongresi’nden bir heyetin önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelerek tutuklu belediye başkanlarıyla görüşmeler yapmasının ve çeşitli temaslarda bulunmasının planlandığını ifade etti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gümüş, kamuoyunda devam eden davalar üzerinden bilinçli bir dezenformasyon yürütüldüğünü belirterek, “Savunma hakkı fiilen kısıtlanan bir isim hakkında; ismi, yüzü ve sesi yasaklanmışken, iddiaların medya eliyle kesin hüküm gibi servis edilmesi açık bir linç girişimidir. Sayın Ekrem İmamoğlu’nu her cepheden yıpratmaya dönük bu tablo ne hukuka ne de demokrasiye sığar.” dedi.

 

Advertorial

Bu Haberleri Kaçırma...

Sokak ortasında boşanma aşamasındaki cani dehşeti kamerada!
Sokak ortasında boşanma aşamasındaki cani dehşeti kamerada!
Konut piyasasının bir bileni Mert Başaran'dan ev almak isteyenlere kritik uyarı
Konut piyasasının bir bileni Mert Başaran'dan ev almak isteyenlere kritik uyarı
Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...''
Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...''
Kuraklığın ve susuzluğun vurduğu Türkiye'nin cennet nehri yağışlar sonrasında eski günlerine döndü
Kuraklığın ve susuzluğun vurduğu Türkiye'nin cennet nehri yağışlar sonrasında eski günlerine döndü
Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte en çok satan otomobiller
Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte en çok satan otomobiller
Tam 8 aydır kiralarını alamayan ev sahipleri evlerine gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı!
Tam 8 aydır kiralarını alamayan ev sahipleri evlerine gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçede onlarca mahalle elektriksiz kalacak
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçede onlarca mahalle elektriksiz kalacak
Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada!
Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada!
Etiketler Zana Gümüş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyada sadece 900 tane var: Bodrum'da kıyıya çıkıp güneşlenirken görüntülendi Dünyada sadece 900 tane var: Bodrum'da kıyıya çıkıp güneşlenirken görüntülendi Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı: Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı: Transfer iptal oldu! Aile içi dehşet! Baba-oğulun ''altın'' kavgası cinayetle bitti! Aile içi dehşet! Baba-oğulun ''altın'' kavgası cinayetle bitti! Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez ''kaybeden'' altın ve gümüş yatırımcısını tarif etti Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez ''kaybeden'' altın ve gümüş yatırımcısını tarif etti Okul tuvaletinde skandal! Müdür apar topar görevden alındı Okul tuvaletinde skandal! Müdür apar topar görevden alındı Kuraklığın ve susuzluğun vurduğu Türkiye'nin cennet nehri yağışlar sonrasında eski günlerine döndü Kuraklığın ve susuzluğun vurduğu Türkiye'nin cennet nehri yağışlar sonrasında eski günlerine döndü İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçede onlarca mahalle elektriksiz kalacak İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçede onlarca mahalle elektriksiz kalacak Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte en çok satan otomobiller Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte en çok satan otomobiller Sokak ortasında boşanma aşamasındaki cani dehşeti kamerada! Sokak ortasında boşanma aşamasındaki cani dehşeti kamerada! Türkiye'de 100 bin çocuk kayboldu iddialarına resmi açıklama geldi Türkiye'de 100 bin çocuk kayboldu iddialarına resmi açıklama geldi
Türk bayrağına bir saldırı daha! Polis kıskıvrak yakaladı Türk bayrağına bir saldırı daha! Polis kıskıvrak yakaladı İstanbul'da 2 gündür haber alınamayan iş insanının sır ölümü! İstanbul'da 2 gündür haber alınamayan iş insanının sır ölümü! Rusya'dan ''kıyamet'' uyarısı: ''Birkaç gün içinde dünya daha tehlikeli bir yer olacak'' Rusya'dan ''kıyamet'' uyarısı: ''Birkaç gün içinde dünya daha tehlikeli bir yer olacak'' Belediye Meclisi'ndeki tartışma bel altına indi: ''Ben kimsenin evinde basılmadım!'' Belediye Meclisi'ndeki tartışma bel altına indi: ''Ben kimsenin evinde basılmadım!'' Tam 8 aydır kiralarını alamayan ev sahipleri evlerine gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı! Tam 8 aydır kiralarını alamayan ev sahipleri evlerine gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı! Hayatlarının şokunu yaşayan avcıları ölümden yanlarındaki av köpeği kurtardı! Hayatlarının şokunu yaşayan avcıları ölümden yanlarındaki av köpeği kurtardı! İstanbul'daki sır cinayette katil 16 yaşındaki kız çocuğu çıktı! Kendi babasını öldürmüş! İstanbul'daki sır cinayette katil 16 yaşındaki kız çocuğu çıktı! Kendi babasını öldürmüş! Bakan Şimşek yüksek enflasyonun nedenini buldu Bakan Şimşek yüksek enflasyonun nedenini buldu Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...'' Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...'' Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada! Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada!