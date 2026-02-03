Zana Gümüş’ten İzleme Komitesi Yorumu: Ana Gündemlerden Biri Türkiye

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Üyesi Zana Gümüş, Strazburg’da katıldığı İzleme Komitesi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gümüş, Avrupa Konseyi’nin izleme mekanizmasının yalnızca teknik bir raporlama süreci olmadığını vurgulayarak, bu sürecin yerel ve bölgesel demokrasilerin işleyişini, kurumsal kapasitesini ve hukuki güvencelerini doğrudan test eden önemli bir alan olduğunu ifade etti.

İzleme Komitesi toplantılarında yerel yönetimlerin yetki alanları, seçilmişlerin konumu ve merkezi–yerel ilişkilerinin kapsamlı biçimde ele alındığını belirten Gümüş, “Yerel demokrasinin güçlü olduğu ülkelerde siyasal sistem daha öngörülebilir ve istikrarlı oluyor. Bu nedenle izleme süreci, sadece eleştiri değil, aynı zamanda demokratik standartları güçlendirmeye yönelik bir imkan sunuyor” dedi.

Gümüş, İzleme Komitesi’nin ana gündemlerinden birinin Türkiye’de yaşanan güncel gelişmeler olduğunu belirterek, tutuklu belediye başkanları ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun durumunun da Komite toplantılarında ele alındığını söyledi. Bu kapsamda Avrupa Konseyi Kongresi’nden bir heyetin önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelerek tutuklu belediye başkanlarıyla görüşmeler yapmasının ve çeşitli temaslarda bulunmasının planlandığını ifade etti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gümüş, kamuoyunda devam eden davalar üzerinden bilinçli bir dezenformasyon yürütüldüğünü belirterek, “Savunma hakkı fiilen kısıtlanan bir isim hakkında; ismi, yüzü ve sesi yasaklanmışken, iddiaların medya eliyle kesin hüküm gibi servis edilmesi açık bir linç girişimidir. Sayın Ekrem İmamoğlu’nu her cepheden yıpratmaya dönük bu tablo ne hukuka ne de demokrasiye sığar.” dedi.

Advertorial