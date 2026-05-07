Zenova Media, TikTok Yayıncılarına Güçlü Destek Modeliyle Büyüyor

Zenova Media, 2025 yılının Ağustos ayında Mert Akbalaban tarafından kurulan ve TikTok ile iş birliği içinde faaliyet gösteren bir ajans olarak dijital içerik üreticilerinin gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Kuruluşundan bu yana yayıncılarını teknik bilgi anlamında geliştirerek onların yayıncılık serüvenlerinde daha güçlü bir konum elde etmesine katkı sağlıyor.

Ajans, bünyesindeki içerik üreticilerine yalnızca rehberlik sunmakla kalmayıp performansa dayalı destek modeliyle de öne çıkıyor. Yayıncıların gelişimine bağlı olarak ekipman ve yazılım desteği sağlayan Zenova Media, içerik üreticilerinin kariyerlerini hem teknik hem de maddi açıdan ileri taşımayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kurucu Mert Akbalaban, “TikTok ekosisteminde içerik üreticilerinin doğru stratejilerle büyümesi büyük önem taşıyor. Biz de Zenova Media olarak yayıncılarımızın teknik gelişimini destekleyerek onların daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

GENİŞ YAYINCI AĞIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Kısa sürede büyüme kaydeden Zenova Media, 100’den fazla yayıncı ile iş birliği yaparak geniş bir portföy oluşturdu. Farklı içerik kategorilerinde üretim yapan yayıncıları bir araya getiren ajans, TikTok platformunda etkili bir yapı kurmayı amaçlıyor.

YAYINCILAR İÇİN PERFORMANS ODAKLI DESTEK

Zenova Media’nın sunduğu sistem, içerik üreticilerinin sürdürülebilir başarı elde etmesine odaklanıyor. Teknik eğitimler, içerik stratejileri ve performans analizleriyle desteklenen yayıncılar, dijital dünyada daha güçlü bir varlık göstermeye hazırlanıyor.

