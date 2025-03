63. Ege Derbisi Startını Veriyor!

İzmir Şirinyer Hipodromu'nda düzenlenen bu prestijli mücadele tarihte 63. kez koşulacak. Ege Derbisi nedir? At yarışlarında Ege Derbisi'nin önemi nedir? Bu yılki Ege Derbisi'nde hangi atlar yer alacak? Hepsi ve daha fazlası haberimizde!

At yarışında yaz sezonunun açılmasına kısa bir süre kala 2025 yılının ilk G1 koşusu olma özelliği taşıyan Ege Derbisi için geri sayım başladı!

2025 yılının ilk grup 1 koşusu olma özelliği taşıyan Ege Derbisi için nefesler tutuldu. İzmir Şirinyer Hipodromu'nda İzmirli yarışseverlerin uzun yıllardır çok büyük ilgi gösterdiği bu prestijli koşu için gün geçtikçe ayrıntılar da belli olmaya başladı.

Her yıl genellikle mart ayında gerçekleştirilen Grup-1 Ege Derbisi'nde bu sene kimin ipi göğüsleyeceği merak konusu. Geçen sene 62. Ege Derbisi'nde şampiyonluk Kayı Beyi'ne gitmişti. Coşkun Gözler'in sahibi olduğu bu etkileyici safkan, usta jokey Akın Sözen idaresinde 2.16.89'luk derecesiyle birinciliği kimseye bırakmamıştı. Dr Fong ile Starlaks (Mujahid) orijinli, 8 yaşındaki doru erkek safkanın bu yaştaki etkileyici performansı herkesi büyülemişti. Kayı Beyi'nin bu seneki Ege Derbisi'nde de koşması bekleniyor.

EN ÇOK KAZANAN SÜLEYMAN AKDI!

Ege Derbisi, Türkiye'nin en prestijli at yarışı etkinliklerinden biri olarak, kazanan jokeyler arasında önemli bir yer tutuyor. Bu prestijli yarışta en çok zafer kazanan jokey, 7 kez birincilik elde eden Süleyman Akdı oldu. Onu takip eden isimler ise 4 kez Ege Derbisi'ni kazanan Özcan Yıldırım, Halis Karataş ve Yaşar Atçı. Her biri, gösterdikleri üstün performanslarla adlarını bu önemli yarışta duyurmuş ve Türk at yarışlarının en önemli isimleri arasında yer almışlardır. Bu başarılar, sadece jokeylerin yeteneklerini değil, aynı zamanda Ege Derbisi'nin önemini de pekiştiren unsurlar arasında.

EGE DERBİSİ'NDE İKRAMİYE NE KADAR OLACAK?

16 Mart 2025’te İzmir’de Ege Derbisi düzenlenecek. 4 ve yukarı İngilizler için 2100 metre mesafesinde kum pistte yapılacak yarışta, birincilik ikramiyesi olarak 2.900.000 TL ikramiye dağıtılacak. İkinci olan safkanın sahibine 1.160.000 TL, üçüncüye 580.000 TL, dördüncüye 290.000 TL, beşinciye 145.000 TL verilecek. Koşuda yetiştiricilik primi olarak toplamda 1.522.500, at sahibi primi olarak da toplamda 1.015.000 TL dağıtılacak.

Bu sene gerçekleştirilecek Ege Derbisi'nde yarışacak atlar henüz belli olmadı ancak son şampiyon Kayı Beyi, 2022 yılında Ege Derbisi'ni kazanan Oğlum Doruk, Dapper Man, Wardenclyffe gibi isimlerin koşması bekleniyor. Ege Derbisi, 16 Mart Pazar günü İzmir'de İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. İzmir'deki bu prestijli mücadelenin saati önümüzdeki günlerde belli olacak. 63. Ege Derbisi TJK TV, TAY TV ve Hipodrom.com'dan canlı izle sekmesinden canlı olarak takip edilebilecek.