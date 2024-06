98. Gazi Koşusu’nda kupa yarın sahibini bulacak

Bu yıl 98’incisi düzenlenecek Gazi Koşusu’nda kupa yarın İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda sahibini bulacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 98 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu’nun startı yarın saat 17.15’te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda verilecek. 2024 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 17'si erkek, 5'i dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak.

7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13,5 milyon TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5 milyon 400 bin TL, üçüncüye 2 milyon 700 bin TL, dördüncüye 1 milyon 350 bin TL ve beşinciye ise 675 bin TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin TL’lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 TL’ye ulaşacak.

Oldukça renkli geçmesi beklenen günde onbinlerce ziyaretçiyi ağırlayacak İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yarışseverler saat 12.00'den itibaren müzik dinletileri ve çocuk animasyonları başta olmak üzere çeşitli aktivitelerle unutamayacakları bir gün geçirecekler.

Önceki gün ‘Yıldızlarla Kahvaltı’ etkinliği düzenlenirken jokeylerden Özcan Yıldırım, Mehmet Akyavuz ve Müslüm Çelik Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

ÖZCAN YILDIRIM: UMARIM TEKRAR BU GURURU YAŞARIM

Yarışa artık saatlerin kaldığını aktaran Özcan Yıldırım, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına düzenlenecek yarışa çok kısa bir süre kaldı. 22 atın tüm jokeylerine ve tüm ilgililerine öncelikle sağlıklı, kazasız belasız yarışın bitmesini diliyorum. Tabii ki bu seneki atımız (Madras) şanslı atların arasında. 2022 yılında bu gururu yaşadım. Umarım tekrar bu gururu yaşarım, tekrar bu kupayı elimize alırız. Kazanacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“6 AY ÖNCEKİ FAVORİ ATLARLA ŞİMDİKİ FAVORİ ATLARIN HEPSİ YER DEĞİŞTİRDİ”

Yarışın zorluk düzeyinden bahseden Yıldırım, “Yarış şansının yanınızda olması gerekiyor. Siz ne kadar iyi olursanız olun. O anın yarışta gidebileceğiniz yerlerde, önünüze düşebilecek atlarda, tamamen her şey değişiyor. Rakiplerimiz var. Geçmiş senelere bakınca 6 ay önceki favori atlarla şimdiki favori atların hepsi yer değiştirdi. Atların tempolarının düşeceğini düşünmüyorum. Çok zor bir yarış olacak ama inşallah yarış bizim olur” diye konuştu.

MEHMET AKYAVUZ: ŞANS BİZİM YANIMIZDA OLUR VE BİZ KAZANIRIZ İNŞALLAH

Jokey Mehmet Akyavuz, yarışa katılan her atın çok değerli olduğunu belirterek, “Türkiye değil sadece dünya genelinde izlenen büyük bir yarış. Atamızın adına koşulan bir yarış. 22 safkanımız katılıyor, hepsi birbirinden değerli. Ben Tor Gold ile yarışa katılıyorum. Durumlar iyi. İnşallah başarılı oluruz. Şans bizim yanımızda olur ve biz kazanırız inşallah” şeklinde konuştu.

Müslüm Çelik ise, “Yarışa katılacak atların ilgililerine bol şanslar diliyorum. Güzel bir yarış olmasını diliyorum. Umarım şans bizden yana olur ve sonuca biz ulaşırız” değerlendirmesinde bulundu.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE GAZİ KOŞUSU

1927 yılında ilk kez düzenlenen Gazi Koşusu’nu Ali Muhiddin Hacıbekir’in Neriman isimli kısrağı kazanmıştı. Yarış, günümüze kadar kesintisiz olarak devam etti. Organizasyonda en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman’ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına ait.

EN FAZLA KAZANAN EKÜRİ

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri Eliyeşil Ekürisi oldu. Eliyeşil Eküris 1950 yılında Darling ile başlayan ve devamında Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartegena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) olmak üzere toplam 13 kez birinci oldu.

EN ÇOK KAZANAN JOKEY

Mümin Çılgın ise Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile toplam 9 kez kazanarak Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey oldu.

AHMET ÇELİK ÜST ÜSTE 7 YIL KAZANDI

Jokey Ahmet Çelik, kırılması zor bir rekoru elinde bulunduruyor. Çelik, 2015 yılında Renk ile başlayan ve devamında Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018), The Last Romance (2019), Call To Victory (2020) ve Burgas (2021) isimli safkanlar ile Gazi Koşusu'nu tam 7 yıl üst üste kazanarak önemli bir rekorun altına imza attı.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yarın 6 Grup koşunun yer aldığı program şöyle:

14.00 İlk koşu

14.30 Korea Racing Authority (KRA) Koşusu

15.00 Kadın Binici Dostluk Kupası

15.30 Zübeyde Hanım Koşusu

16.15 Anafartalar Koşusu

17.15 Gazi Koşusu

18.00 Haliç Koşusu

18.45 Ali Rıza Bey Koşusu

19.30 Nene Hatun Koşusu

