99. Gazi Koşusu'nun şampiyon atı ve şampiyon jokeyi belli oldu
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99. Gazi Koşusu'nu Hulusi Çil'in sahibi olduğu ve jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Cutha isimli safkan at kazandı.
99. Gazi Koşusu'nu Hulusi Çil'in sahibi olduğu ve jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Cutha isimli safkan at kazandı.
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