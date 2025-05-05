  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. At Yarışı
  4. Bi'Talih Anneler Günü Koşusu’na Kayıt Yaptıran Safkanlar Belli Oldu!

Bi'Talih Anneler Günü Koşusu’na Kayıt Yaptıran Safkanlar Belli Oldu!

Bi'Talih Anneler Günü Koşusu’na Kayıt Yaptıran Safkanlar Belli Oldu!
Güncelleme:

TJK Yasal Bayisi Bi'Talih, yarış dünyasına verdiği güçlü desteği bu kez Anneler Günü gibi anlamlı bir günde bir kez daha ortaya koyuyor. İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 11 Mayıs 2025 Pazar günü gerçekleşecek olan yarış, Bi'Talih Anneler Günü Koşusu adıyla koşulacak.

“Biz bu yola baş koyduk!” anlayışıyla Türk atçılığına kalıcı katkılar sunmayı sürdüren Bi'Talih, Bi’Talih Ege Derbisi ve Bi’Talih Akdeniz Derbisi’nin ardından sezona damga vuran prestijli koşulara bir yenisini daha ekliyor.

Nefes Kesecek Rekabetin Başrolleri!

Gözler, kıyasıya geçmesi beklenen bu mücadelede olacak. Bi’Talih Anneler Günü Koşusu’na kayıt yaptıran safkanlar:

  • FINALE DUTY
  • GENERAL BRIELLA
  • LAVENDER
  • PRENSES SYLVESTER
  • SIDNEYS STAR
  • THE BEAUTIFUL ECE
  • BOSETTI
  • FLYING SPICE
  • GİZ
  • MANGUSTA
  • MITROS ON FIRE
  • MY LITTLE GIRL

Her biri, sahipleri, antrenörleri ve binicileriyle bu özel koşuya en iyi şekilde hazırlanıyor. Bi'Talih Anneler Günü Koşusu’nun, sezonun duygusal anlamda en unutulmaz yarışlarından biri olması bekleniyor.

Bi'Talih’ten Yarışseverlere Sürprizler!

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda kurulacak Bi'Talih etkinlik alanlarında; özel hediyeler, bonuslu oyunlar ile yarışseverlere unutulmaz bir gün yaşatılacak.

Bi'Talih’ten Büyük Yatırım!

2025 yılında toplamda 30 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştiren Bi'Talih, adını 11 prestijli koşuya vererek sektördeki kararlılığını sürdürüyor. Bi'Talih Anneler Günü Koşusu da bu vizyonun en özel parçalarından biri olarak dikkat çekiyor.

text-ad
Etiketler Bi'Talih Anneler Günü Koşusu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzak Şehir dizisine dişli bir rakip geliyor... Başrol belli oldu Uzak Şehir dizisine dişli bir rakip geliyor... Başrol belli oldu İstanbul'dagüpe gündüz vahşet! Kaçırmak istedikleri kadını direnince sokak ortasında katlettiler İstanbul'dagüpe gündüz vahşet! Kaçırmak istedikleri kadını direnince sokak ortasında katlettiler İrem Derici o dedikodulara kendi üslubuyla noktayı koydu İrem Derici o dedikodulara kendi üslubuyla noktayı koydu Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu ENAG Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Annesinin vefatının ardından konserlerine devam eden Tarkan eleştirilere yanıt verdi Annesinin vefatının ardından konserlerine devam eden Tarkan eleştirilere yanıt verdi Enflasyon açıklandı; Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu İstanbul'da iş yerinde kız çocuğuna mide bulandıran istismar! İstanbul'da iş yerinde kız çocuğuna mide bulandıran istismar! Dikkat! Yarın sizin de aile hekimininiz değişebilir! Dikkat! Yarın sizin de aile hekimininiz değişebilir! Trafikte artık af yok: Hapis cezası geliyor Trafikte artık af yok: Hapis cezası geliyor
Türkiye'nin kırmızı altınında 7/24 jandarma nöbeti başladı Türkiye'nin kırmızı altınında 7/24 jandarma nöbeti başladı CHP lideri Özel'e tokat atan saldırganın ifadesi ortaya çıktı CHP lideri Özel'e tokat atan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Romatizmadan gribe, kanı temizlemekten toksinlerden kurtulmaya... Doğada bedava, pazarda 250 TL! Romatizmadan gribe, kanı temizlemekten toksinlerden kurtulmaya... Doğada bedava, pazarda 250 TL! Memur ve emeklinin 2025 yılı 4 aylık enflasyon farkı netleşti Memur ve emeklinin 2025 yılı 4 aylık enflasyon farkı netleşti Enflasyon sonrası altın yeniden destek bulup yeni rekor seviyesini test etti Enflasyon sonrası altın yeniden destek bulup yeni rekor seviyesini test etti TÜİK Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncudan hamilelik pozları geldi İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen güzel oyuncudan hamilelik pozları geldi Burası Türkiye'nin en özel mezarlığı: Her mezar taşı ayrı bir acı... Burası Türkiye'nin en özel mezarlığı: Her mezar taşı ayrı bir acı... Şehidin 4 yaşındaki kızından kahreden sözler: ''İğne babama batıyor...'' Şehidin 4 yaşındaki kızından kahreden sözler: ''İğne babama batıyor...'' Özgür Özel'e saldıran zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı