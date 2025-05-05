Bi'Talih Anneler Günü Koşusu’na Kayıt Yaptıran Safkanlar Belli Oldu!

TJK Yasal Bayisi Bi'Talih, yarış dünyasına verdiği güçlü desteği bu kez Anneler Günü gibi anlamlı bir günde bir kez daha ortaya koyuyor. İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 11 Mayıs 2025 Pazar günü gerçekleşecek olan yarış, Bi'Talih Anneler Günü Koşusu adıyla koşulacak.

“Biz bu yola baş koyduk!” anlayışıyla Türk atçılığına kalıcı katkılar sunmayı sürdüren Bi'Talih, Bi’Talih Ege Derbisi ve Bi’Talih Akdeniz Derbisi’nin ardından sezona damga vuran prestijli koşulara bir yenisini daha ekliyor.

Nefes Kesecek Rekabetin Başrolleri!

Gözler, kıyasıya geçmesi beklenen bu mücadelede olacak. Bi’Talih Anneler Günü Koşusu’na kayıt yaptıran safkanlar:

FINALE DUTY

GENERAL BRIELLA

LAVENDER

PRENSES SYLVESTER

SIDNEYS STAR

THE BEAUTIFUL ECE

BOSETTI

FLYING SPICE

GİZ

MANGUSTA

MITROS ON FIRE

MY LITTLE GIRL





Her biri, sahipleri, antrenörleri ve binicileriyle bu özel koşuya en iyi şekilde hazırlanıyor. Bi'Talih Anneler Günü Koşusu’nun, sezonun duygusal anlamda en unutulmaz yarışlarından biri olması bekleniyor.

Bi'Talih’ten Yarışseverlere Sürprizler!

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda kurulacak Bi'Talih etkinlik alanlarında; özel hediyeler, bonuslu oyunlar ile yarışseverlere unutulmaz bir gün yaşatılacak.

Bi'Talih’ten Büyük Yatırım!

2025 yılında toplamda 30 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştiren Bi'Talih, adını 11 prestijli koşuya vererek sektördeki kararlılığını sürdürüyor. Bi'Talih Anneler Günü Koşusu da bu vizyonun en özel parçalarından biri olarak dikkat çekiyor.