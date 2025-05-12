Bi'Talih Anneler Günü Koşusu’nda Hem Heyecan Vardı, Hem Yenilik!

Türkiye Jokey Kulübü’nün yasal bayisi Bi'Talih, 2025 yılı boyunca adını taşıyan 11 prestijli koşudan üçüncüsünü, 11 Mayıs 2025 Pazar günü, “Bi'Talih Anneler Günü Koşusu” adıyla gerçekleştirdi. Anneler Günü’ne özel olarak Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen yarış, hem duygusal hem de teknolojik açıdan unutulmaz anlara sahne oldu.

Koşuya toplam 12 safkan katıldı. Kıyasıya rekabete sahne olan yarışta, jokeyi Vedat Abiş idaresinde LAVENDER isimli safkan birinciliği elde etti. Şenlik havasında geçen etkinliği yaklaşık 10.000 yarışsever tribünlerden canlı olarak izledi.

Yarışa 360 Derece Bakış!

Bi'Talih, daha önce Akdeniz Derbisi'nde başlattığı jokey kask kamerası uygulamasını bu kez bir adım ileri taşıyarak, jokeylerin kasklarına 360 derece kameralar yerleştirdi. Bu özel teknoloji sayesinde izleyiciler, yarışın heyecanını sadece dışarıdan değil, adeta içinden hissederek deneyimleme şansı buldu.

Jokey gözünden görüntülerle yarışın temposu, rakiplerle mücadele ve virajlardaki hamleler izleyiciye aktarılırken, bu yenilik Bi'Talih’in yarış deneyimini teknolojiyle nasıl buluşturduğunun güçlü bir göstergesi oldu.

Bi'Talih Etkisi: Etkinlikler Renk Kattı

Bi'Talih, sadece pistte değil, Veliefendi Hipodromu’nun dört bir yanında kurduğu renkli alanlarla da yarışseverlerin ilgisini topladı. Yarış gününe özel hazırlanan oyunlar ve interaktif etkinlikler ve bonuslu oyunlarla katılımcılar, yarış heyecanının yanında keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

Kazananlara Büyük Ödüller, Bi'Talih'ten Büyük Destek

Yarışın birincisi 3.500.000 TL, ikincisi 1.400.000 TL ve üçüncüsü 700.000 TL para ödülü kazandı. Kazananlar ödüllerini alırken, Bi'Talih de bu anlamlı günde yarış camiasına bir kez daha güçlü bir katkı sundu.

Bi'Talih’ten 30 Milyon TL’lik Yatırım

2025 yılı içinde sponsorluğunu üstlendiği 11 koşuya toplamda 30 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapan Bi'Talih, yarışlara yalnızca isim değil, aynı zamanda değer katıyor. Yenilikçi teknolojiler, sahadaki etkileşimli etkinlikler ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla Bi'Talih, at yarışlarını hem izlenen hem de yaşanan bir deneyime dönüştürüyor.