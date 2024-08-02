Veliefendi'de Çim Pist Rekorları! Onları Halen Geçebilen Yok

Türkiye'de at yarışları denildiğinde akla gelen ilk hipodromlardan biri kuşkusuz İstanbul Veliefendi Hipodromu. Veliefendi'de bugüne kadar birçok rekor kırıldı. Bazı İngiliz ve Arap safkanlar uzun yıllardır kırılamayan rekorlara sahip. Peki rekortmen safkanlar kim? Hangi atlar Veliefendi'de rekor kırdı? Çim pistin rekortmen İngiliz ve Arap atları hangileri? Türkiye'nin rekortmen safkanlarını sizler için araştırdık.

Türkiye'de en önemli at yarışlarının merkezi İstanbul Veliefendi Hipodromu. Veliefendi Hipodromu demek bir anlamda çim pist de demek. İstanbul'da çim pistin önemi de bu yönden daha çok artıyor. Başta Gazi Koşusu olmak üzere açık grup 1 koşularının büyük çoğunluğu çim pistte gerçekleştiriliyor. İstanbul'un çim pistindeki rekortmen safkanları hatırlayalım.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun çim pistinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen önemli koşular ve bu koşularda elde edilen dereceler, at yarışlarının unutulmaz anlarından bazılarını oluşturuyor.

BOLD PILOT’UN REKORU HALEN KIRILAMADI!

Önce İngiliz safkanlardan başlayalım. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda en kısa mesafe 800 metre en uzun mesafede 3200 metredir. Yarışçılık geçmişinde bu iki mesafe arasında birçok yarış düzenlendi. Günümüzde 800 metre ve 3200 metrede yarışlar eskisi kadar pek koşulmasa da bu mesafelerdeki rekortmenleri yine de hatırlamak gerek.

14 Nisan 2017 tarihinde, Cydonia isimli at, jokeyi A.Kurşun ile birlikte 800 metre çim pistte 0:45.72'lik derecesiyle dikkat çekmiş ve bu performansı ile hafızalara kazınmıştır.

10 Eylül 1993 tarihinde gerçekleştirilen yarışta Gelinim isimli at, jokeyi M.Çılgın ile birlikte 900 metre çim pistte 0:52.47 sürede koşarak başarılı bir performans sergilemiştir.

9 Temmuz 1997 tarihinde yapılan yarışta Twister isimli at, jokeyi S.Akdı ile birlikte 950 metre çim pistte 0:55.84'lük bir derece elde etmiş ve bu derecesi ile yarışseverlerin beğenisini kazanmıştır.

24 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen yarışta, Copperfield isimli at ve jokeyi G.Kocakaya, 1000 metre çim pistte 0:57.18 süresini yakalayarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

23 Mayıs 2012 tarihinde Bella Mia isimli at, jokeyi A.Çelik ile birlikte 1100 metre çim pistte 1:02.93 süresini elde ederek başarılı bir performans sergilemiştir.

12 Ekim 2018 tarihinde yapılan yarışta Copperfield isimli at, jokeyi G.Kocakaya ile birlikte 1200 metre çim pistte 1:08.52 süresine ulaşarak önemli bir başarı elde etmiştir.

29 Haziran 2011 tarihinde Reign Of Fire isimli at, jokeyi N.Şen ile birlikte 1300 metre çim pistte 1:15.79 derecesini elde etmiş ve bu performansıyla hafızalara kazınmıştır.

17 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen yarışta My Dear Son isimli at, jokeyi A.Sözen ile birlikte 1400 metre çim pistte 1:21.22 süresini yakalayarak başarılı bir performans sergilemiştir.

4 Haziran 2003 tarihinde yapılan yarışta Zaptiye isimli at, jokeyi E.Cankılıç ile birlikte 1500 metre çim pistte 1:28.77 süresini elde etmiş ve bu derecesiyle yarışseverlerin beğenisini kazanmıştır.

13 Mayıs 2018 tarihinde Hep Beraber isimli at, jokeyi A.Kurşun ile birlikte 1600 metre çim pistte 1:33.05'lik bir derece elde ederek önemli bir başarıya imza atmıştır.

18 Nisan 1992 tarihinde gerçekleştirilen yarışta Abbas isimli at, jokeyi H.Karataş ile birlikte 1700 metre çim pistte 1:41.29 süresini elde ederek dikkatleri üzerine çekmiştir.

17 Kasım 2019 tarihinde yapılan yarışta Kingsman isimli at, jokeyi H.Çizik ile birlikte 1800 metre çim pistte 1:49.05 süresine ulaşarak başarılı bir performans sergilemiştir.

17 Haziran 2020 tarihinde Long Runner isimli at, jokeyi G.Kocakaya ile birlikte 1900 metre çim pistte 1:52.63 derecesini elde etmiş ve bu performansıyla hafızalara kazınmıştır.

14 Haziran 1992 tarihinde gerçekleştirilen yarışta Best Line isimli at, jokeyi S.Boyraz ile birlikte 1950 metre çim pistte 1:57.96 süresini yakalayarak başarılı bir performans sergilemiştir.

5 Haziran 2011 tarihinde yapılan yarışta Inspector isimli at, jokeyi G.Kocakaya ile birlikte 2000 metre çim pistte 1:58.86 süresini elde etmiş ve bu derecesiyle yarışseverlerin beğenisini kazanmıştır.

7 Ekim 2018 tarihinde Peri Lina isimli at, jokeyi A.Çelik ile birlikte 2100 metre çim pistte 2:06.90'lık bir derece elde ederek önemli bir başarıya imza atmıştır.

5 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen yarışta Unforgettable isimli at, jokeyi S.Kaya ile birlikte 2200 metre çim pistte 2:13.56 süresini elde ederek dikkatleri üzerine çekmiştir.

23 Haziran 1996 tarihinde yapılan 70. Gazi Koşusu'nda hepimizin hafızasında yer alan Bold Pilot isimli 3 yaşlı İngiliz safkan, jokeyi H.Karataş ile birlikte 2400 metre çim pistte 2:26.22 süresine ulaşarak başarılı bir performans sergilemiştir. Bold Pilot'un rekoru günümüzde halen kırılabilmiş değil.

20 Mayıs 1992 tarihinde Opulent Mill isimli at, jokeyi S.Boyraz ile birlikte 2600 metre çim pistte 2:42.98 derecesini elde etmiş ve bu performansıyla hafızalara kazınmıştır.

2 Ekim 1994 tarihinde gerçekleştirilen yarışta Old Bond isimli at, jokeyi S.Akdı ile birlikte 2800 metre çim pistte 2:52.52 süresini yakalayarak başarılı bir performans sergilemiştir.

22 Ekim 2006 tarihinde yapılan yarışta Genç Bright isimli at, jokeyi S.Kaya ile birlikte 3000 metre çim pistte 3:08.27 süresini elde etmiş ve bu derecesiyle yarışseverlerin beğenisini kazanmıştır.

16 Ekim 1993 tarihinde Çelebi isimli at, jokeyi Y.Tunç ile birlikte 3200 metre çim pistte 3:23.15'lik bir derece elde ederek önemli bir başarıya imza atmıştır.

ARAP SAFKANLARDA 29 SENEDİR KIRILAMAYAN REKOR!

İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki çim pistte İngiliz safkanların rekorları bu şekildeydi. Peki Arap atları İstanbul'da hangi rekorların sahibi; gelin birlikte inceleyelim.

15 Mayıs 2009 tarihinde, Duygu Yıldızı isimli at, jokeyi G.Yıldız ile birlikte 800 metre çim pistte 0:50.81'lik derecesiyle dikkat çekmiş ve bu performansı ile hafızalara kazınmıştır.

31 Mayıs 1998 tarihinde gerçekleştirilen yarışta Sibelim isimli at, jokeyi S.Boyraz ile birlikte 900 metre çim pistte 0:58.07 sürede koşarak başarılı bir performans sergilemiştir.

29 Haziran 1991 tarihinde yapılan yarışta Filika 1 isimli at, jokeyi D.Mutlu ile birlikte 950 metre çim pistte 1:01.42'lik bir derece elde etmiş ve bu derecesi ile yarışseverlerin beğenisini kazanmıştır.

7 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen yarışta, Taliphan isimli at ve jokeyi U.Polat, 1000 metre çim pistte 1:04.65 süresini yakalayarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

2 Mayıs 2010 tarihinde Sungurberk isimli at, jokeyi Gökhan Gökçe ile birlikte 1000 metre çim pistte 1:04.65 süresini elde ederek başarılı bir performans sergilemiştir.

10 Eylül 2008 tarihinde yapılan yarışta Suzira isimli at, jokeyi A.Birdal ile birlikte 1100 metre çim pistte 1:10.96 süresine ulaşarak önemli bir başarı elde etmiştir.

12 Temmuz 2024 tarihinde Bahçederebeyi isimli at, jokeyi A.Yıldız ile birlikte 1200 metre çim pistte 1:16.50 derecesini elde etmiş ve bu performansıyla hafızalara kazınmıştır. Bahçederebeyi’nin bu başarısı 2024 yılında şu ana kadar kırılan ilk ve tek rekor olarak da kayıtlara geçmiştir.

12 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen yarışta Bodrum Kalesi isimli at, jokeyi G.Kocakaya ile birlikte 1300 metre çim pistte 1:23.65 süresini yakalayarak başarılı bir performans sergilemiştir.

28 Ekim 2018 tarihinde yapılan yarışta Ateşbibi isimli at, jokeyi H.Karataş ile birlikte 1400 metre çim pistte 1:29.31 süresini elde etmiş ve bu derecesiyle yarışseverlerin beğenisini kazanmıştır.

13 Temmuz 2003 tarihinde Ersanhan isimli at, jokeyi H.Karataş ile birlikte 1500 metre çim pistte 1:38.86'lik bir derece elde ederek önemli bir başarıya imza atmıştır.

26 Nisan 2009 tarihinde gerçekleştirilen yarışta Turbo isimli at, jokeyi H.Karataş ile birlikte 1600 metre çim pistte 1:43.61 süresini elde ederek dikkatleri üzerine çekmiştir.

25 Temmuz 1998 tarihinde yapılan yarışta Bozdağ isimli at, jokeyi F.Çakar ile birlikte 1700 metre çim pistte 1:51.24 süresine ulaşarak başarılı bir performans sergilemiştir.

11 Haziran 2003 tarihinde gerçekleştirilen yarışta Akcan isimli at, jokeyi S.Boyraz ile birlikte 1800 metre çim pistte 2:01.01 süresini yakalayarak önemli bir başarıya imza atmıştır.

15 Temmuz 2007 tarihinde yapılan yarışta İzbatur isimli at, jokeyi M.Kaya ile birlikte 1900 metre çim pistte 2:04.59 süresine ulaşarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

20 Mayıs 1992 tarihinde Aloş 3 isimli at, jokeyi H.Karataş ile birlikte 1950 metre çim pistte 2:11.97 süresini elde ederek başarılı bir performans sergilemiştir.

18 Haziran 1995 tarihinde yapılan yarışta Halid isimli at, jokeyi K.Altınöz ile birlikte 2000 metre çim pistte 2:13.95'lik bir derece elde ederek önemli bir başarıya imza atmıştır.

8 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen yarışta Şah Dragon isimli at, jokeyi M.Çiçek ile birlikte 2100 metre çim pistte 2:19.85 süresini yakalayarak başarılı bir performans sergilemiştir.

25 Temmuz 1999 tarihinde yapılan yarışta Altaha isimli at, jokeyi A.Özdeniz ile birlikte 2200 metre çim pistte 2:27.50 süresine ulaşarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

28 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen yarışta Yetim Ahmet isimli at, jokeyi Ö.Yıldırım ile birlikte 2400 metre çim pistte 2:40.65 süresini elde ederek önemli bir başarıya imza atmıştır.

28 Temmuz 1999 tarihinde yapılan yarışta Çiğdemcan isimli at, jokeyi A.Özdeniz ile birlikte 2600 metre çim pistte 3:00.26 süresine ulaşarak başarılı bir performans sergilemiştir.

28 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen yarışta Oğuzboylu isimli at, jokeyi H.Çizik ile birlikte 2800 metre çim pistte 3:10.08'lik bir derece elde ederek dikkatleri üzerine çekmiştir.

27 Eylül 1992 tarihinde yapılan yarışta Umurbey isimli at, jokeyi K.Altınöz ile birlikte 3000 metre çim pistte 3:28.79 süresine ulaşarak önemli bir başarıya imza atmıştır.

21 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilen yarışta Rast isimli at, jokeyi A.Sözen ile birlikte 3200 metre çim pistte 3:48.50 süresini yakalayarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Bu koşular, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda tarihine altın harflerle yazılmış unutulmaz anlardan sadece birkaçını temsil ediyor. Elbette atlar zamana göre koşmazlar ancak bu mesafe rekorları atların önemli başarılarından biri olarak kabul görür.